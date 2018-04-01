Türkiye ve tarihî kalkınma

Türkiye’nin doğru tarihini öğrenmeden bir yere varması mümkün değildir.

Tarih, ülkeleri, milletleri, sayfasına adını kazdıran şahısları ve olayları, zaman ve yer belirterek, belgeler ve hatıratlar ışığında inceleyen daha önce yaşanmış veya ileride yaşanabilecek olaylarla bağlantısını araştıran, topluma eskiyi hatırlatıp tekerrürden ibaret olan tarihi hatırlatarak, geleceğe daha doğru adımlarla ilerlememizi sağlayan, geçmiş hatta çoğu devam eden ideolojiler bütünüdür.

Tarih şahısları da unutmaz, fakat onları günümüze taşıyan fikirleri, görüşleri ve düşünce dünyalarıdır. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin yüzyıllar önce yaşayan bu izmler şimdiki neslin ve nesl-i atinin fikir dünyalarını oluşturmada önemli bir rol sahibidir. Bu da tarihin geçmiş, olup bitmiş olduğunu değil ; süregelen, devamlı, yaşayan bir ilim olduğunun bir göstergesidir.

İdeolojiler ve fikirler insanı oluşturduğu için, insanlar arasındaki dostluk, düşmanlık, toplumsal problemler ve daha bir çoğunu bu unsurlar oluşturur.

Probleme yol açacak fikir ihtilâflarının başlıca sebeplerinden biri de tek parti dönemi olarak adlandırdığımız süreçte başlar. İmar değil, imha yoluyla yapılandırılmaya çalışılan bina dışarıdan bakıldığında yükselmekte gibi gözükse de içten içe çökertilmiştir. Bu yıkımlar, halkın gözüne dışarıdan gösterilmeye çalışılsa da halk içerideki yıkımları en derin şekilde hissetmiş ve gelecek nesillere yaşananları aktarmıştır. Türkiye bu imhaların bedelini son dönem Türkiye tarihinde ödemiş ve unutturulmaya, yanlış lanse edilmeye çalışılan geçmişi imar edilmezse çeşitli problemlere yol açmaya devam edecektir.

Halkın geçmişiyle yüzleşemediği gerçekler gelecekle yüzleşmeyi de güçleştirir. Toplumun, o dönemki tarihiyle yüzleşmesi, problemlere yol açacak fikir ihtilâflarını ortadan kaldıracak, geleceğe, ileriye, barışa, demokrasiye daha sağlam temellere adım atan genç, zinde bir Türkiye toplumunu oluşturacaktır. Bu sebeple halkın, kalıplarını kırıp, yalan tarihin zincirlerinden ayrılması, aydın kesimlerin ve devletin de desteğiyle halkı bilinçlendirmesi, bunu yaparken çeşitli kaynak ve belgelerle desteklenmesi gerekmektedir.

Fikirleri ve ideolojileri tarih ayakta tutar, toplumu ilerleten de geriye götüren de ideolojilerdir. Fikirlerin sağlıklı olması için tarih sağlam temel taşlara oturtulmalı ve Türkiye bu temeller üzerine inşa edilmelidir.