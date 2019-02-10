"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Hayat okumakla güzelleşir

Fazilet Kırmızı
10 Şubat 2019, Pazar 01:57
“Oku!” emri, âlemlere rahmet olan peygamber Efendimize (asm) gelen ilk emirdi. Bundan anlıyoruz ki, bizler ilk emri oku olan hak bir din üzerineyiz.

Rabbimiz vahiy meleği Cebrail (as) aracılığıyla Peygamberimize (asm) gönderdiği ilk vahiy de Alâk Sûresi’nin ilk âyetinde şöyle buyurdu; “Yaratan Rabbinin adıyla oku!”

Rabbimizin bu âyeti kerime de buyurduğu gibi, bir Müslüman iman gözüyle baktığı takdirde kâinatta bulunan her şeyi ve her zerreyi Allah’ın adıyla okuyabilir.

Bununla birlikte şunu diyebiliriz ki, her güzel şey okumakla başlar. İyilikler okuyarak gelişir. Bir insan okuduğu zaman olgunlaşır. 

Okumayan bir insan hayatı da yaşamakta ve hayatı okumakta eksik kalır. Okumayan insan yarım kalan insandır.  Kısaca bu anlam itibariyle her şeyin başı okumaktır dersek yanılmış olmayız.

İnsanın iç âlemi okuduğu sürece nefes alır, aydınlık olur. Okudukça ruhumuz tebessüm eder. Ruhumuz okuduğu zaman çiçek açar.

Belki farkında değiliz, ancak  okumak insana hürriyetini verir. hür insan, şeytana mağlûp olmaz ve nefsine esir düşmez. Çünkü esas olan hürriyet budur. Ve hürriyet ancak Rabbimizin adıyla okuyarak kazanılır.  Bunun ise yolu düzenli Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur okumaktan geçmektedir.

Zira Risale-i Nur okuyan bir Nur Talebesi, bütün kâinatı Allah’ın adıyla okuyabilir. Bu sayede hayatını daha dikkatli, daha idrakli ve bu hayatın anlamını daha iyi anlayarak yaşar. Çünkü Rabbini bilen bir insan kendini bilir veyahut kendini bilen bir insan Rabbini bilir de diyebiliriz.

Okumak ve okuyabilmek, paha biçilemez bir nimettir. Zaman zaman hiç düşünüyor muyuz, ya okuma bilmeseydik hayat nasıl olurdu acaba? 

Hayatımızda okumak diye bir fiil olmasaydı, bu hayatın hiçbir anlamı kalmazdı . 

 Dünya üzerinde okur yazar oranı yüksek olmakla birlikte yapılan bir araştırma sonucuna göre, hiç kitap okumayanların oranı yaklaşık olarak yüzde 61’dir. Bu sonuç  gerçekten korkunç değil mi?

Zübeyir Gündüzalp Ağabey, okumak hakkında şöyle der; ”Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.“

Evet, zaman varken okumalıyız. Ömür sermayesi tükenmeden Rabbimizin kelâmını okumalıyız.   Ve böylece bütün kâinatı Rabbimizin adıyla  okuyabiliriz inşallah... 

Okunma Sayısı: 1397
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yüzde 73’ü online tehdide maruz kalıyor

    Türkiye harekete geçmeli

    Devlet, piyasaya borçlarını ödesin

    Hesabı millet ödüyor

    Kahire'de patlama: 'Saldırıda ölenler ve yaralılar var'

    Suriye'de herkesin hesabı farklı

    Biden: Amerika utanç kaynağı

    Belçika Başbakanı Michel: Yabancı terörist savaşçılar Suriye'de yargılanmalı

    Reina katliamı davasında ara karar açıklandı

    Meteoroloji'den kar uyarısı

    Binali Yıldırım TBMM başkanlığı görevinden ayrılacağını belirtti

    Van'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    ABD Suriye'de bin 500 asker bırakmayı planladıklarını söyledi

    Suriye sınırına komando sevkiyatı

    'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

    ‘Soğan ve patates tüketimi düşecek’

    Akaryakıt zammı ÖTV’den karşılansın

    İdlib'de art arda iki araç infilak etti

    Polonya ile İsrail arasındaki ''soykırım'' krizi büyüyor

    Manisa'yı alarma geçiren 'yanlış ihbar'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Beni halk seçti. İn! Beni de … tısss!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Din, devlet, siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tanzim Satış mı? Bir nevî ağrı kesici
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Siyasette “karalama kampanyası”
    Atilla YILMAZ

    Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü
    Ali FERŞADOĞLU

    Evlilikte aileler arasında uyum
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Muallimleri değil, fenleri dinleyiniz
    Nejat EREN

    Kur’ân hükümleri ve gerçek adalet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.