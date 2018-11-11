Risale-i Nur ve hastalar

Risale-i Nur Külliyatı öyle büyük bir eczane ki içerisinde; her hastaya bir ilâç, her derde bir deva bulunuyor.

Şu dehşetli ve tehlikeli bir zamanda Risale-i Nur’u tanımak, okumak ve bir Nur Talebesi olmak Rabbimizi bizlere bir lütfudur. Allah’a sonsuz şükür olsun.

Risale-i Nurlar’ı çocukken tanımak çok güzel bir duygu. Anne ve babanın elinde o kırmızı kitapları görmek, okuduklarını dinlemek tarifi olmayan bir lezzet. Ağaç yaşken eğilir misali küçük yaşta ailemizden Risaleleri dinleyerek ruhumuza o büyük nur hakikatleri işlenmiş oldu.

Ben annemden en çok Bediüzzaman’ın Lem’alar adlı eserinde, 25. Lem’a yani Hastalar Risalesi’ni dinlerdim. Gerçek anlamıyla eşsiz bir şifa ve deva kaynağı.

Her gün annem ile beraber bir deva okumaya gayet ederdik. Sonra şahsî okumalar başladım. Büyüdükçe daha fazla idrak ettim. Daha fazla okudum ve okuyorum.

Hastalar Risalesi aslında bir sabır anahtarı. Ve aynı zamanda bir şükür reçetesi.

Her satır ve her deva bir hasta için bir müjde veriyor. Hastalığı o kadar güzel anlatıyor ki, bir hasta kendine düşenin isyan değil sadece sabır ve şükür olduğunu bütün ruhuyla, bütün kalbiyle kabul ediyor. Sonsuz hamd ve sena olsun. Hasta olmak veya engeli olmak ağır ve zor bir imtihan, ama asla bir isyan sebebi değildir ve olamaz.

Bediüzzaman’ın Hastalar Risalesi birinci devada diyor ki;

“Ey bîçare hasta! Merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil belki bir nevi dermandır. Çünki ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi’ olur.

Rabbimiz bize vermiş olduğu fizikî hastalıklarla bizi belkide tedavisi veyahut iyileştirilmesi çok zor olan ruhî ve manevî hastalıklardan muhafaza ediyor. Böylece ömür sermayemizi kısacık bir dünya hayatı için işlediğimiz günahlarla değil, ebedî hayatımız için kazanmış olduğumuz sevaplarla kıymetli oluyor.

Hem hastalık hem sağlık bizler için bir imtihandır. Bir insan için sağlık en büyük nimettir. Ancak farkında olan bir kul için hastalık da bir nimettir. Çünkü Allah kulunu zor bir imtihana tâbi tutuyorsa, bu Rabbimizin bizi sevdiği ve unutmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla böyle güzel bir nimet karşılığında bize yaklaşan sabır içinde şükretmektir.

Bizi zorlu bir imtihana lâyık gördüğün için sonsuz şükür etmemiz lâzım. Rabbim bizleri sabreden ve şükreden kullarından eylesin. Ve Allah maddî ve manevî bütün hastalıklarımıza şafi ismiyle şifa versin inşallah. Selâm ve duâ ile.

