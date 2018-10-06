Gençler yalnızlaşıyor mu?

Yalnızlık deyince genelde akla ilk yaşlılar gelir.

Modern dünyanın bize en kötü getirilerinden olan “huzur evleri” yalnızlığın en soğuk odaları olarak bilinir. Ancak BBC’nin yaptığı bir anket şaşırtıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Yapılan ankete göre gençler yaşlılardan daha çok yalnızlık hissini yaşıyor. Ankete göre 75 yaş üstü insanların % 27’si yalnızlık hissederken 16-24 yaş grubunu % 40’ı yalnızlık hissini yaşıyor. Orta yaş grubu ise kendilerini en yalnız hissettikleri dönem sorulduğunda gençlik dönemi cevabını veriyor. İnsanların % 41’nin yalnızlık hissinin olumlu etkilerinin olduğunu düşünüyor olması anketten çıkan bir diğer ilginç veri olarak karşımıza çıkıyor.

Anketten çıkan bu sonuçlara bakıldığında gücün, kuvvetin en zirvede, acizliğin en az seviyede olduğu gençlik döneminde, manevî âlemde işin aslının öyle olmadığını gösteriyor. Dünya hayatına bilfiil atılan bir genç asıl dayanak noktasını bulmazsa kendini yalnız hissediyor ve bu durum onu psikolojik çıkmazlara sürüklüyor. Gençleri yalnızlıktan kurtaracak değerlere ihtiyaç var.