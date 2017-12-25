Beden ve ruhun huzuru: Uyku (2)

Düzenli ve kaliteli bir uykunun, beden ve ruh sağlığımıza sağladığı desteklerle, kalitesini bozan durumların gözden geçirilmesi, yaşanacak kaliteli bir hayatın şartlarını da ortaya koyacaktır.

En başta bilinmelidir ki; çok uyku dinlendirmediği gibi, daha çok yorar, stres ve sıkıntı kaynağı da olabilir. Tam kararında ve güneş doğmadan sonlandırılan bir uyku, hayata pozitif pencerelerden bakan, neşeli, kendisiyle ve çevresiyle barışık, zinde bir kafayla ve güzel rüyalarla hayata huzurlu manzaralar seyrettiren, sinema-i Rabbanînin kaynağı olur. Unutulmamalıdır ki, hücre yenilenmesi beyinin salgıladığı MELATONİN hormonu ile sağlandığından, karanlık bir mekânda, uyku hijyeninin sağlandığı yatakta, derin ve rahat bir uyku ile gerçekleşir. Böyle bir uyku hücreleri yenilediği gibi, yıpranan organları onarır, bedeni gençleştirir ve hayatın kalitesini arttırır. Sabah uyandıktan sonra tekrar uyumak, halsizlik ve vücut kırgınlığına neden olup, gece yapılan tamiratı da tahrip eder. Dolayısıyla, zihin ve bedende gücün verimli hale gelemediği, yaşanan baş ağrıları ve sıkıntılardan anlaşılır.

Uykunun sağladığı en önemli bir destek de, vücut bağışıklık sistemini (OTO İMMUN SİSTEM) güçlendirmesidir. “Çünkü bazı bağışıklık hücreleri ancak uyku sırasında artış gösterir. Bu yüzden, gece bakım onarım ve iyileşme açısından en mükemmel zamandır. Ayrıca uyku sırasında salgılanan, uyku hormonu olarak da bilinen melatonin, serbest radikaller ve diğer toksinlerle savaşan mükemmel bir antioksidandır. Bu sebeple kaliteli bir uyku, sağlıklı bağışıklık sisteminin yapıtaşlarının başında gelir.” (5) Düzenli ve kaliteli bir uyku ile güçlenen vücut bağışıklık sistemimiz, aralarında obezite ve diyabetin bulunduğu birçok hastalıktan korunmamızın sigortası olacaktır. Bu arada unutulmaması gereken çok önemli bir uyku kaidesi de, yemek yedikten kısa bir süre sonra dolu mide ile uyumanın tehlikeleridir. Uyuduktan sonra da, sindirim sistemi faaliyetleri devam ettiğinden, uykudan uyanıldığında, uyumamış gibi yorgun ve bitkin olarak kalkılır. Ayrıca mideden yemek borusuna asidin geri kaçmasıyla meydana gelen REFLÜ birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olur. Bu nedenlerden dolayı, uyku saatinden 4 saat önce, akşam yemeğini yemek gerekir.

Uykuya yeteri kadar değer vermeyen zamanımız insanlarının, kalıcı zararlarla beden ve ruh sağlıklarının olumsuz etkileneceğini belirten “Edinburgh Üniversitesi Solunum Yolları Hastalıkları Kürsüsü Başkanı ve Uyku Vakfı kurucularından Prof. Neil DOUGLAS, uyku alışkanlıklarındaki değişimi yaşam biçimimizdeki değişime bağlamaktadır. Ampul icat edildi, geceler gündüze döndü. Televizyon icat edildi, gecelerin yaşam ritmi yükseldi. Her yeni trend uykumuzdan biraz daha çalıyor. Kentlerin nüfusu arttıkça, işe gitmek ve eve dönmek hayatımızdan daha fazla zaman çalmaya başladı. Eşinizi işe, çocuğunuzu okula bırakmak zorundaysanız bu süre katlanarak artıyor. Hafta içinde birbirine eklenen uykusuz günler, organizmayı olumsuz etkiliyor. Çocukların bile son on yılda uyku süresi 1.5 saat azaldı” (6) demektedir. Hayatın bu gerçekleri de dikkate alındığında, zamanı programlayarak, stres kaynaklarından uzaklaşmaya çalışıp, yeterli bir uyku düzenlemesinin yapılması, sağlıklı hayatın önemli bir şartıdır.

Kaliteli bir uyku ile, organizmanın faaliyetleri sonucu açığa çıkan toksinlerden arınması sağlanarak, fizyolojik tasfiyelerle iç huzur sağlanır. “Gün boyunca biriken stres, gerginlik ve sinirlilik halleri serbest hale gelip, vücuttan kolayca salınır. Rüyada zihin, insan benliğini keşfetmeye açık hale gelir ve hayata ışık tutan, rehberlik eden derin anlamlara muktedir olur. Manevî alemlerin doyurulması için gece istirahati şarttır. Uyurken ruhsal olarak yeniden doğmaktasın. Uykuda sağa sola döndürülme, sinüzitten, pek çok akciğer rahatsızlıklarından kişiyi korumaktadır. Uykuya geçerken sağa doğru ve yan yatmak kalp sağlığı için harika, horlamaya karşı mükemmeldir. Unutma! Akşam yemeğinin zamanı, güneşin battığı saat. UYANMA SAATİN, SABAH NAMAZI VAKTİ.” (7) Uyuma ve uyandırılmamız, tesadüfün eseri olmayıp, organizmanın dengeli faaliyetleri sonucu, kurulan biyokimyasal sistemin düzenli işleyişine paralel olarak, TANZİM EDİLMİŞTİR.

Hayatın bütün problemlerine, Kur’an-ı Kerim’in elmas hakikatlerinden asrımız insanlarına yazılan ve NUR ve HUZUR reçeteleri ihtiva eden Risale-i Nur hakikatleri, uyku ihtiyacını sünnet-i seniyye ışığında açık şekilde izah etmektedir. Uyku halinin üç şekilde yaşanabildiği anlatılarak “Birincisi GAYLULE’dir ki, fecirden sonra, ta vakt-i kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için, hilaf-ı sünnettir. İkincisi FEYLULE’dir ki, ikindi namazından sonra, mağribe kadardır. Bu uyku ömrün noksaniyetine sebep olur. Üçüncüsü KAYLULE’dir ki, bu uyku duha (kuşluk) vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide (arttırmaya) medardır. Çünkü yarım saat kaylule, iki saat gece uykusuna muadil gelir.” (8)

Netice olarak bedeni dinlendiren, rahatlatan, ferahlatan, vaktindeki uyku ile kaylule kestirmesi olduğu gibi, ruha huzur, sürur ve sağlık nimetlerine de kaynaklık eder.

Sağlıcakla kalın.



Dipnotlar:

5) Uykunun Sihirli Gücü s.30

6) Age. s.51

7) Ruhsal Detoks, s. 75 Hayat Yayınları 2014

8) Lem’alar, s. 628 Yeni Asya Neşriyat 2005