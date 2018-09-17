Davud-El Antaki’den reçeteler (15)

KESTANE

Böbreklerin üzerindeki yağların, vücuda zarar vermesini engelleyerek, ıslah eder. Midedeki yaralara (ülser) fayda sağlayarak, mideyi güçlendirir. Güzel ve faydalı bir gıdadır. Ateşte pişirilerek, bir miktar şekerle karıştırılıp yenir. Üzerine de sağlıklı bir içecek (süt gibi) alınırsa, vücuda güçlü bir enerji sağlayarak, kuvvet kaynağı olur. Bazı Nasraniler diyor ki; kestane ağacının taze yaprakları kaynatılarak, hazırlanan içecek yaşlılık belirtilerini geciktirir veya engeller. Bu su ile saçlar ovulursa (friksiyon), saçlara sağlıklı bir güzellik verir. Düzenli yenirse, yüzün rengini kalıcı olarak canlandırır. Kestane vücudu besleyip, geliştiren bir gıdadır. Çiğ olarak veya pişirilerek yenebilir, ekmek gibi doyurucudur. Vücuda faydalı birçok maddeyi ihtiva eder. Kestane pişirilerek yenirse, vücuda huzur verir. Kas, sinir ve damar sistemlerini güçlendirir. Mide fonksiyonlarını kuvvetlendirir. Vücudu, zararlı atık maddelerden arındırır. Beyin fonksiyonlarına destek verir. Zayıflayıp, kilo kaybedenlere fayda sağlar. Gelişme çağındaki çocuklara, hastalık sonucundaki yorgunluklara, kansızlık (ANEMİ) durumuna, yaşlıların direnç ve kuvvetini arttırmada, yaraların erken kapanmasına ve basur (HEMOROİT) hastalarına fayda sağlar. İyice çiğnenerek yenirse, tükürük salgısı aracılığıyla, nişastalı gıda maddelerinin sindirimini kolaylaştırır. Bundan dolayı midede sindirim sıkıntıları yaşanmaz, sancı ve şişkinlik durumlarına da engel olur.

Sindirim problemlerinde zorlananlar, KARACİĞER hastaları ve şeker (DİYABET) hastalarının, kestane yememeleri gerekir. Kestane ağacı yapraklarının kaynatılarak, incirden elde edilen sirke ile karıştırılıp içilirse, ihtiva ettiği maddelerden dolayı, boğmaca dahil bütün öksürüklere fayda sağlar.

MERCANKÖŞK: Mercanköşk koklamak, baş ağrılarına, sinüzit akıntılarına fayda sağlar. Kafatası ve damaktaki tıkalı kanalları açar. Şiş ve ödemlerin dağılmasını sağlar. Elde edilen yağı, SIRT ve DİZ ağrılarına fayda sağlar. Mercanköşk koklamak, göz sağlığını destekler. Mercanköşk yağı, acı badem yağı ile karıştırılıp, tıkalı genizlere sürülürse, tıkanıklığı açar. Mercanköşk, sinirsel gerginlikleri sakinleştirir. UYKU bozukluklarını düzenler. İdrar yollarındaki zorluklara ve PROSTAT sağlığına destek sağlar. Akciğer hastalıklarına devadır. Göz kapağı iltihaplarında, pansuman yapmakla fayda sağlar. Yaraların hızla kapanmasına vesile olur. Böbrekler, akciğer, karaciğer, dalak, rahim, mide, bağırsak hastalıklarına ve iştahsızlıklara destek sağlar. Vücudu, zararlı salgıların etkisinden korur. Akciğerleri, balgam salgılarından temizler. Kaynatılınca, çıkan buharlar solunum yollarına fayda sağlar. Yakılarak tütsü yapılması da faydalıdır. Kaynatılmasıyla elde edilen suyun, içilerek veya buruna çekilmek suretiyle kullanılması, NEZLE ve GRİP enfeksiyonlarında, şifaya vesile olur. Gargara yapmakla, ağız ve dildeki yaralara devadır. Mercanköşk, toz haline getirildikten sonra, dişlerin fırçalanarak temizlenmesinde kullanılırsa, DİŞ ve DİŞETİ hastalıklarına destek sağlar. Dal ve çiçeklerinden elde edilen, hoş kokulu yağ, sinirsel ağrı ve spazmları sakinleştirir. İdrar söktürücüdür. Küf ve mantarlara karşı fayda sağlar. Yukarıda belirtilen hastalıkların korunma ve tedavisinde; çiçek, dal ve yapraklarının kaynatılarak elde edilen özünden, 2 gram bir fincan suya karıştırılarak, günde iki fincan içilir.

BEYAZ ŞALGAM: Şalgam turpu veya selcem olarak da bilinmektedir. Vücuda zararlı salgıların atılmasını sağlar, özellikle de idrar söktürücü (diüretik etki) olarak, organizmaya destek sağlar. Tıkalı kanalları açar. Öksürüğe devadır. İdrar yollarındaki küçük taş ve kumları düşürerek, temizler. Sıkılarak elde edilen suyu, ALERJİ ve kaşıntılara fayda verir.

Tohumlarından elde edilen yağ, bağırsak gazlarını dindirir. Vücudu dinlendirerek, huzur verir. Göğsü yumuşatarak, hastalara destek sağlar. Vücut yorgunluğuna, dinlendirici etkisi bulunmaktadır. Göğüs nezlesine faydalıdır. Vücudun şişmanlamasını engeller. Bunun için, bir litre su veya sütün içine 100 gram beyaz şalgam doğranarak, bir süre bekletildikten sonra içilmelidir. Küçük taş ve kumları düşürmek için; 6 gram beyaz şalgam tohumu, ıhlamur çiçekleri ile birlikte kaynatılarak içilir. Hazırlanan bu çay, soğuk algınlığı ve öksürük sıkıntılarında, şifaya vesile olur. Ciltteki sivilce ve egzamalarda; beyaz şalgamı çiğ yemek, fayda sağlar. Beyaz şalgam yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen su ile, gargara yapmak boğaz ağrılarına devadır. Soğuk havaların etkisiyle meydana gelen, el ve ayak çatlaklarında; bir adet beyaz şalgam kabuğu ile birlikte pişirilir. İkiye bölündükten sonra, suyu sıkılarak çatlak yerlere sürülür. Beyaz şalgam sindirimi vasat bir gıdadır. Mide ve bağırsaklarında, sindirim problemi olanların yemeleri uygun değildir. Bağırsak sindirim fonksiyonları düzenli olanların, taze olarak yemeleri gerekir. Beyaz şalgam bayatlayınca, sindirimi zorlaşır. En faydalı tüketim şekli, pişirilerek olanıdır. Besin değeri düşük olduğundan, kilo problemi olanların, kilo vermelerine destek sağlar. Cilt hastalıklarına devadır. DİYABET hastalığına engel olur. KARACİĞER, MİDE ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir.

REYHAN: Yapraklarının çiğnenmesiyle çıkan suyu, ağızdan başlayarak bütün sindirim sistemini ferahlatan bir canlılık verir. Midedeki sancıları keser. Zayıflayan sinir sistemi fonksiyonlarını güçlendirir. Uykusuzluk problemine fayda sağlar. Adet sancılarını dindirir. Çiçek ve yapraklarından 20 gram alınarak, bir litre kaynar suyun içine konur. 3-4 saat bekletilerek, süzülür. Ilık olarak günde 2-3 bardak içilir. Ayrıca hazırlanan bu çaydan, bir yemek kaşığı alınarak, bir bardak suyun içine karıştırılarak, günde 2-3 bardak içilebilir. Asabî mizaçlı insanları rahatlatır. Baş dönmesi, sancılı sıkıntı halleri ve uykusuzluk problemi yaşayan çocuklara fayda sağlar.

Not: Davud-el Antakî’den reçeteler dizisi, güzel bir tevafukla reyhan ile sona erdiğinden, misk yerine; HİTAMÛHA REYHAN oldu. Türkiye ve bütün İslâm âleminin, bir an önce sıkıntılardan kurtulup sulha, huzur ve sükûna kavuşması duâlarımızla.

SAĞLICAKLA KALIN.