Davûd-el Antakî’den reçeteler (1)

Türkiye’de çok az bilinen allame hekim Davûd-el Antakî’den daha önce bahsetmiştik.

Tıp alanındaki kitapları bilinmeyen ve değeri anlaşılamayan, hekimimizin kitaplarından derleyebileceğimiz bazı tavsiye, reçete ve faydalı bilgileri takdim edebilmeyi bize nasip eden kâinatın sahibi Cenâb-ı Hakk’a (cc), kâinatın zerreleri adedince hamd ve şükürler ediyoruz. Türkiye’de bir ilk olan bu çalışmayı da Yeni Asya’nın 49. Yılına hediye ediyoruz.

Bu bilgiler ışığında, hastalıklarınıza kendi elinizle nasıl devalar hazır- layabileceğinizin faaliyetini, teoriden pratiğe taşımakla, ayrıca bir huzur duyacaksınız. Herhangi bir sıralama uygulamadan, nebatat âleminden gönderilen devaları, sağlı- ğınıza destek olmaları düşüncesiyle takdim ediyoruz.

PAPATYA: Bağırsak hareketlerini hızlandırarak, mükemmel bir müshil tesirini gösterir. Vücuttaki iltihapların şiddetini azaltır. İç salgı bez- lerinin düzenini sağlar. Vücuttaki tıkalı kanalları açmada benzeri yoktur. Ağrıları keser. Mantarlara etkili olup, çay olarak içildiği gibi, hafif kaynatılarak masajlarda da kullanılabilir. Buharından faydalanılır. Özellikle sirke de ilâve edilirse, karaciğeri güçlendirir. İdrar yollarındaki kumları ve küçük taşları düşürür. Sırt, bel, eklem ve gut ağrılarını rahatlatır. Papatya çayı sindirim sistemini ferahlatarak, mide spazmını çözer. İdrar yollarını temizleyerek, antiseptik rol oynar. Papatya çayı rahat bir uyku sağlar. Nezledeki burun akıntısı için, buruna ılık papatya çayı çekilerek, temizlenir. Kaynatılan pa- patyadan çıkan buharlar, solunum yolları enfeksiyonlarında, kulak ve göz ağrılarında fayda sağlar. Hazırlanan papatya solüsyonuyla, yapılan gargara bademcik (tonsillit) iltihabına ve ağız içindeki yaralara, yapılacak pansuman ile göz iltihaplarına fayda sağlar.

Zararlı böcekleri uzaklaştırır. Saç bakımında ve rengini açıp, güzelleştirme de faydaları görülmektedir.

TURUNÇ: Kabukları giyeceklerin arasına konursa, güveleri uzak tutar. Kokusu havayı güzelleştirir. Ağızdaki kötü kokuları ortadan kaldırır. Yemeklerle beraber pişirildiğinde, sindirime yardımcı o- lur. Turunç ye- mek basura (hemoroit) fayda sağlar. Psikolojik dengeyi sağ- layıp, huzurlu bir ruh hali verir.

ANASON: Ağrıların rahatlamasını sağlar. Nefes darlığını ve sindirim sistemi sıkıntılarını düzenler, aynı zamanda iştah açıcı rol oynar. Yemeklerden sonra meydana gelebilecek sıkıntı ve sancıları rahatlatır. Bağırsaklardaki gaz ve sancıları sakinleştirir. Karaciğerden kaynaklanan, karında su tutulmasına (assit), böbrek ve dalak yetersizliklerine karşı faydaları bulunmaktadır. Travmalardan (çarpma sonucu) meydana gelen ağrıları rahatlatır. Vü- cutta biriken atık maddeleri (FUZULAT) temizler. Bir miktar ağızda çiğnenirse, kalp çarpıntısını geçirir. Toz haline getirilip, dişlere sürülürse, ağız içini ferahlatır. Yakılarak elde edilecek tozu ile dişler fırçalanırsa, temizler ve çok güzel parlatır.

PATLICAN: Sapındaki yeşil kabukları, gölgede kurutulup öğütülürse, hemoroide faydalı olur. Elde edilen bu toza, acı bademyağı karıştırıldığında (yiyerek ve sıkıntılı bölgeye sürerek), hemoroit ve diğer makat hastalıklarına şifalı olur. Sadeyağ ile güzel pişirildiğinde böbrek iltihaplarına (nefritler), böbrek sancılarına (kolik renal) ve sindirimi kolaylaştırmada faydalı bir gıda olur.

PORTAKAL: Yağlı ve proteinli gıdaların sindiriminde, dokularda biriken zararlı atıkların atılmasında, portakal ve limon sıkılarak, karıştırılıp içildiğinde (yemekten 2 saat sonra) tesirli bir şifa kaynağıdır. Süt emziren annelerin sağlığı ve bebeklerin gelişimi için çok faydalıdır. Mide içindeki asit dengesini sağlayarak, sindirimi kolaylaştırır. Kurutulmuş portakal kabuklarının, sıcak suda bekletilmesi ile, elde edilen içecek mide sancısı, bulantı, kusma, nezle ve gripte fayda sağlar. Portakal kabuklarının sıkılmasıyla elde edilen sıvı (veya portakal yağı) ile, alın ve şakaklar 15 dakika kadar, ovulmakla asabî baş ağrıları şifa bulur. Portakal yaprakları kaynatılıp, yemekten önce içilirse mideyi kuvvetlendirir, sindirimi kolaylaştırır. Sinirsel baş ağrılarına, halsizlik ve yorgunluk hallerine güçlü destek verir. Portakal çiçekleri, kaynatıldığında baştaki gerginlikleri ve bağırsaklarda biriken gazların çıkmasını sağlar. Yarım portakal ile yarım limon sıkılarak karıştırılır.

İçine bir adet yumurta sarısı ile bir yemek kaşığı hakikî bal konarak iyice karıştırılır. Bu güzel karışım, birçok hastalıktan korunmada, çok faydalı destekler verir. Bu karışım akşam yemeğinden yarım saat önce alınmalıdır.

MAYDANOZ: Bir tutam maydanoz bir litre suda, 15 dakika kaynatılır ve bu su ile yüz sabah akşam yıkandığında, yüzdeki sivilceleri geçirdiği gibi, cildi de güzelleştirir. İdrar yollarındaki kumların düşürülmesi, hayız (ay hali kanamaları) sancılarından rahatlamak için, 50 gram maydanoz tohumu veya yaprakları, bir litre suda beş dakika kaynatıldıktan sonra süzülür. Sabah akşam yemekten önce birer bardak içilir. Zeytinyağı ile yenirse, vücudu güçlendirir. Diyet yapanlara destek verir. İltihaplı yaraların iyileşmesinde, fayda ve şifa kaynağıdır.

İNCİR: Dalında olgunlaşmamış, yeşil incirin koparıldığında sızan süt benzeri sıvı, vitiligo (deride beyaz renkli lekeler) ve siğillere sürülmesi ile fayda sağlar. Yeşil yaprakları da, bu amaçla kullanılır. Nar kabukları ile kaynatılıp gargara yapıldığında, kulak ve boğaz hastalıklarına fayda sağlar. İncir, hardal yaprakları ile pişirilirse, kaşıntılı yerlere sürüldüğünde kaşıntıyı keser. Yaprakları egzama, uçuk ve iltihaplı deri enfeksiyonlarına fayda sağlar. Yapraklar nar kabuklarıyla, karıştırılıp kullanılırsa, diş etlerinde meydana gelen şiş apselerini giderir. İncir bir miktar suda kaynatılarak elde edilen şurup, müzmin öksürükler, göğüs ağrıları ve akciğerlerdeki ödemlere şifa sağlar. İncir, sütle kaynatıldığında elde edilecek solüsyon ile, kokuşmuş yaralar günde 3-4 defa bir pamukla pansuman yapılırsa, fayda sağlar. Büyük bir bardakta, 3-4 incir soğuk suda bekletilir, sabah aç karına yenirse ve suyu da içilirse, her türlü kabızlıkta şifa sağlar. Bardakta ıslatılan incirlerin suyu, yemeklerden önce içilirse, bir hafta içinde en şiddetli öksürükleri keser.

Davûd-el Antakî’nin “Tezkire-t Ulûl Elbab vel Cam’i lil Aceb-il Uceb” kaynak eserinden, özlü bilgiler aktarmaya gayret edeceğiz. İnşaallah.

SAĞLICAKLA KALIN.