Davûd-El Antakî’den reçeteler (2)

SOĞAN: Vücudun salgıladığı, yapışkan olup akmayan sıvıları engelleyip, kurutur.

Organlardaki tıkalı kanalları açar. Özellikle et ile birlikte pişirildiğinde iştahı açar, vücudu güçlendirir. Sarılıkta faydalı olup, dalak sağlığına destek verir. İdrar ve hayzı (ay hali) söktürücüdür. İdrar yollarındaki küçük kum ve taşları düşürür. Soğan suyu buruna damlatılırsa, beyin faaliyetlerine fayda sağlar. Göz akın- tılarını keser. Kaşıntılı bölgeye sürülürse, kaşıntıyı giderir. Özellikle çinko tozu veya balla karıştırılırsa, daha etkilidir.

İştah açıcı olarak, sirke ile yemek fayda sağlar. Közlenerek yenirse, rahime (uterus) fayda sağlar. Bağırsak hareketlerini ve faaliyetlerini kolaylaştırır. Tuzlu su ile yıkayıp, sirke karıştırarak yenirse, daha faydalı olur. VİTİLİGO ve saç dökülmelerinde, hastalıklı bölge soğan tohumları ile ovulursa faydalı olur. Siğiller, tuz ve soğanla iyice ovulursa, kökünden düşürür. Soğan suyu iltihaplı yaralara fayda verir. Soğanı çiğ olarak, esmer mükemmel ekmek ve tereyağı ile veya salata, turp, zeytin ve ayranla yenirse, sağlıklı bir gıda olur.

Soğan iyice ezildikten sonra saf zeytinyağında pişirilip, merhem haline getirilirse, cilt çatlaklarına ve basura (HEMOROİT) fayda verir. Astım ve nefes darlığı nöbetlerinde, soğan suyu ve bal eşit miktarda karıştırılıp, üç saatte bir tatlı kaşığı içildiğinde, tedaviye destek olur. Soğan yemek, sindirim sistemini güçlendirir ve bağırsakları temizler. Asabî mizaçlı insanı sakinleştirir. Damarların sağlığını korur. KANSER SAVAŞÇISI bir gıdadır. Ağızda 4 dakika süre ile çiğnenecek küçük bir soğan, ağız içindeki mikropları temizleyip, yok eder. Midesi sağlıklı olan bir kişi günde, orta büyüklükte iki soğan yerse, dengeli vücut kimyasına kavuşur. Bundan dolayı meydana gelecek ağız kokusunu gidermek için nane, maydanoz çiğnemek veya yoğurt yemek, gerekli faydayı sağlar.

HURMA: Karaciğeri güçlendirir, ruh halini düzenleyerek, huyu güzelleştirir. Özellikle süt ve çam fıstığı ile yenirse, vücudun kuvvetini arttırır. Boğaz rahatsızlıklarından korur. Aç karına yendiğinde, bağırsak parazitlerini yok eder. Mide ve sindirim sistemini güçlendirir. Ka- namalı hemoroidi rahatlatır. Yaraların kapanmasını hızlandırır. Hurma yedikten sonra, zencefil şurubu içmek huzur verir. Akciğer hastalıklarına destek sağlar. Cildin renk ve dokusunu güzelleştirir. Doğum yapan annelerin sağlığını ve süt salgılanmasını arttırarak, bebeklerin gelişimini destekler. Doğum sonu kanamaları ile, rahimin sağlıklı şekilde toparlanmasını kolay- laştırır. Sinir sistemi faaliyetlerini güçlendirir. Bu yüzden küçük çocuklara ve büyüklere, her sabah hurma yemeleri tavsiye edilir. Kasların gelişimini güçlendirir. Yaşlılık belirtilerini geciktirerek, vücuda kuvvet verir. Süt ile birlikte yendiğinde, en faydalı bir gıda olur. Kansızlık (ANEMİ) hastalığına ve göğüs hastalıklarına fayda sağlar. Diyet yapanların beslenmesine destek verir. Çocuklar, ağır iş yapan işçiler, hastalık sonu yorgunluklarında ve hamilelik döneminde, hanımlara güçlü bir enerji kaynağı olur. Göz sağlığını koruyarak, görmeyi netleştirir. Bir tencereye 50 gram hurma, 50 gram kuru üzüm, 50 gram kuru incir ve bir litre su konur. İyice yumuşayıncaya kadar kaynatılır. Süzüldükten sonra, günde 2-3 bardak içilir. Bu şurup, çeşitli öksürüklere, balgam çıkarmaya ve akciğer iltihaplarına bi-iznillah şifa verir.

ELMA: Elma yemek kalp ve dimağa kuvvet verir. Nefes darlığını ve uzun süren çarpıntıları rahatlatır. Karaciğerin çalışmasını güçlendirir, özellikle tatlı olan elma, kanın yapısını tasfiye ederek, düzene koyar. Vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Ateşte közlenirse, mide faaliyetlerine fayda sağlar. Elma suyu, GUT (nikris, damla) ve romatizma hastalıklarını tedavi eder. Günde bir elma yemek, bağırsak faaliyetlerini rahatlatıp, müzmin kabızlıkları tedavi eder. İdrar yollarındaki küçük kum ve taşları düşürüp, temizler. İdrardaki asit oranını düşürür. Elma kompostosu (pekmez ile yapılmalı) aksırık, öksürük ve gripte fayda sağlar. Karaciğeri de huzurlu kılar. Vücutta biriken asit ve yağ atıklarını temizleyip, karaciğer ve bağırsak salgılarını ıslah edip, düzenler. Sinir sistemi iltihaplarını rahatlatır ve kalbe huzur verir. Pişirilip yenirse, faaliyetleri yavaşlayan mide ve bağırsaklara destek verir. Kabukları ile birlikte 2-3 elma doğranır. Bir litre suyun içinde, 15 dakika kaynatılır. Bu şuruptan günde 4-6 bardak içilirse, akciğer hastalıklarına ve bağırsakların sağlıklı çalışmasına fayda sağlar. 30 gram elma kabuğu, ¼ litre suda 15 dakika kaynatılır. Hazırlanan bu çaydan, günde 4-6 bardak içilirse, iyi bir idrar söktürücü, romatizma ve gut hastalıklarına, ism-i Şafi ile tesir ederek, şifa verir. Nebat şekeri ile karıştırılıp, ezilen elmaya bir miktar anason toz halde ilâve edilerek, karıştırılıp yenirse, solunum yolunu tahriş eden iltihaplı, öksürüklü hastalıklara çok faydalıdır. Taze sıkılmış saf elma suyu kansızlık (anemi-fakr-üd dem) tedavisinde, vücudun genel halsizlik ve yorgunlukları, gut, karaciğer hastalıkları ve idrar yolları, cilt hastalıkları, romatizma, sinir ve damar hastalıklarında, günde 4-6 bardak içilirse, vücudun direncini arttırır. Her gün düzenli elma tüketilirse (günde bir tane), böbrek hastalıkları, eklem hastalıkları, gut ve damar hastalıklarından korur ve safra kesesi taşlarına engel olur.

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