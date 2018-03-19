Davûd-El Antakî’den reçeteler (3)

SARIMSAK: Pişirilerek veya közlenerek yendiğinde, diş ağrılarında fayda sağlar. Ağız içini ve boğazı temizler. Soğuk algınlığı, müzmin öksürük ve göğüs ağrılarında faydalıdır. Günde bir diş sarımsak yemek, kanı zararlı maddelerden temizler. Sarımsak yemek, vücudu birçok hastalıktan, özellikle de kanserden korur. Bağırsaklardaki, tenya (şerit) parazitlerini düşürür. Bunun için bir bardak suya 3-4 diş sarımsak soyularak konur. 20 dakika kaynatılarak, her sabah aç karnına içilir. İçildikten sonra, öğlene kadar bir şey yenmez. Buna üç gün devam edilir. Çocukların şiddetli öksürüğüne karşı, 10-12 damla sarımsak suyu, portakal suyuna veya bala karıştırılır, dört saatte bir kaşık içirilir. Bir fincan sütün içine 3-4 diş sarımsak, bıçakla çizilerek konur. Kaynatılan bu sütten, kıl kurdu ve diğer parazitlerden rahatsızlığı olan çocuklara içirilir. Sarımsağın is- tenmeyen keskin kokusundan korunmak için bir elma, bir tutam kimyon, anason, 3-4 dal maydanoz veya bir kaşık bal yenir.

ROKA: İdrar ve ödem çözücüdür. Yemeğin sindirimini kolaylaştırır. Bağırsakları ve karın bölgesini yumuşak tutar. Tohumları ve sıkmakla elde edilen suyunun, cilde sürülmesiyle çilleri ve VİTİLİGO’yu yok eder. Yarım litre kaynamış suya 2 gram roka yaprakları konarak kaynatılır. Soğuduktan sonra içildiğinde (sık sık hazırlanır), kanın faaliyetini düzenler, mideyi temizleyip, karaciğer ve böbrek hastalıklarına destek ve- rir. Karında su toplanması (ASSİT), gut ve idrar yollarında küçük taş ve kumların oluşmasını engeller. 1.5 litre suya üç avuç roka ile büyük bir beyaz soğan konur. Suyun 1/3’ü kalıncaya kadar kaynatılır. Süzüldükten sonra, sabah-akşam olmak üzere, ılık içildiğinde, idrar söktürücü olarak vücudu rahatlatır. Yemeklerle yendiğinde, sindirimi kolaylaştırır, safra salgılanmasını ve akışını düzenler.

NOHUT: Ciltteki çil lekelerini giderir. Kaynatıldığında elde edilen su, cildi güzelleştirir. Nohut yağı egzama, uçuk, kaşıntılı ve iltihaplı cilt hastalıklarında faydalıdır. Nohut unu, kötü huylu yaralara ve KANSERE karşı, vücuda destek sağlar. Sırt ağrılarında faydalıdır. Nohut suyu, yüz ve kafada çıkan iltihaplı sivilcelere karşı tedavi edici rol oynar. Soğuk algınlığı, göğüste meydana gelen şiş ve kabakulak gibi durumlarda, yemek olarak fayda sağlar. İdrar söktürücü (diüretik) etki sağlar. Beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarını destekleyerek huzur sağlar. İç salgı bezlerinin faaliyetine destek verir.

TEMİR HİNDİ (HİNT HURMASI): Kaynatılıp, içildiğinde bağırsak çalışmalarını düzenleyerek, kabızlığı önler. Mide faaliyetlerini destekler. Bulantı ve kusmaya karşı faydalıdır. Safra akışını kolaylaştırır. 4 ölçü süt, 1 ölçü temir hindi kaynatılıp, içildiğinde vücutta biriken zararlı asit atıklarını temizler. Az yürümekten ve hareketsizlikten kaynaklanan, adalelerdeki fonksiyon bozukluğunu düzenler. So- ğuk algınlığında vücudu güçlendirir. Sarılık hastalığında, tedaviye destek sağlar.

HAVUÇ: Taze olarak yenmesi, öksürük ve göğüs ağrılarına, mide ve karaciğer hastalıklarına, karında su toplanmasına (ASSİT), idrar yollarında kum ve küçük taş oluşumuna engel olur. Aynı zamanda etkili bir idrar söktürücüdür. Küçük parçalar halinde doğranıp, pişirilir. Üzerine bal konur. İyice koyulaşıp, katılaşıncaya kadar karıştırılır. Karanfil, tarçın, zencefil, kakule, ud-u hindi (öd ağacı) ve ceviz ilâve edilerek hazırlanan bu macun öksürük, mide ve karaciğer yetersizlikleri, assit toplanmasında, kolay sindirim sağlamada, yerini hiçbir karışımın alamayacağı bir hayat desteğidir. Tohum ve yaprakları sıcak suda bekletilip içilirse, müzmin öksürükleri keser. Günde iki bardak havuç suyu içildiğinde (her bardağa bir tatlı kaşığı zeytinyağı ilâve edilmelidir.), sinir sistemini destekler. Psikolojik den- geyi sağlayarak, huzur verir. Gözün görme kabiliyetini güçlendirir. Havuç yemekte aşırıya gidilmemelidir. Vücudun genel za- fiyetinde ve kansızlıkta faydalıdır. Kalp sıkıntılarını ferahlatır. Bebeklere 4 aylıktan itibaren havuç suyu içirilirse (günde 2 tatlı kaşığı, 1-2 damla zeytinyağı ile) kemik gelişimini güçlendirir. Havuç su- yu böbrekleri temizler. Cildi besler, parlaklık kazandırır. Bağırsak faaliyetlerini tanzim eder. Karaciğeri ve gözlerin görme gücünü kuvvetlendirir.

ÇÖREKOTU: Çörek otu, hakikî bal ile karıştırılıp, sıcak su ile içildiğinde, böbrek ve mesane taşlarına etkili olur. Her sabah bir miktar çörekotu, üzüm ile yenirse, cilt sağlığını korur, yüzü güzelleştirir. Toz haline getirilip yenirse, hemoroide faydalı olur. Vücuda zararlı birçok zararlı maddeye karşı panzehir olduğu gibi, yakıldığında çıkan duman, zararlı böcek ve haşerelerin uzaklaşmasını sağlar. Böbrek hastaları, kullanımından zarar görebilir. Çörekotu yağı, kahveye damlatılıp içilirse, sinir sistemini sakinleştirir, öksürüğü yumuşatır, göğüs hastalıklarına fayda sağlar. Sindirim faaliyetlerini uyarır. İdrar söktürücü olup, tükürük salgılanmasını da arttırır. Gaz şişkinliklerini rahatlatır. Bağırsak gazlarından rahatlamak için; 100 gram çörekotu, hafifçe kavrulup toz haline getirilir. İçine 75 gram nebat şekeri dövülerek karıştırılır. Bu karışımdan sabah-akşam olmak üzere, yarım tatlı kaşığı alınır. Rahatlıkla yutulabilmesi için, bir miktar su içilir.

SAĞLICAKLA KALIN

Not: Ruh dünyasının manevî teneffüsü için, umre yolunda üç hafta kalacağımdan, izin ve duâlarınızı rica ediyorum. İhlâs ve uhuvvet dairesinde, şahs-ı manevîmizin kuvvet kazanması için, duâ heyecanıyla gidiyor ve duâlarla yardımlaşmayı bekliyorum.