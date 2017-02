Dest-i Kudret’in yadigârı: Elma (1)

İnsanı yaratan Kâdir-i Zülcelâl, rahmet hazinelerinden, yüksek kalitede en değerli destek gıdaları, sevdiği kullarına kuru odun görünümündeki mübarek ağaçlar eliyle, kemâl-i kereminden, rızık ve şifâ hikmetleriyle, bollukla ikrâm etmektedir.

Sınırsız ve hesapsız, akılları hayrette bırakan, mu’cize nimetlerden birisi de elmadır. Harika sır ve hikmetlerle doldurulup, şifa depolanmış küçük sandıklar misali ambalajlanarak, muhtaç beşeriyete dest-i kudretten gönderilmektedir. Bütün insanlığın, elma nimetinden faydalanması için, yeryüzünün her tarafında yetişen 7500’den fazla çeşidi bulunmaktadır. Bediüzzaman Hazretleri, elmadan bahsederken “Bir elmayı yiyen ve ‘Elhamdülillah’ diyen adam, o şükürle ilân eder ki: ‘o elma doğrudan doğruya dest-i kudretin yadigârı ve doğrudan doğruya hazine-i rahmetin hediyesidir.’ demesiyle ve itikad etmesiyle, her şeyi, cüz’i olsun küllî olsun, O’nun dest-i kudretine teslim ediyor. Ve her şeyde rahmetin cilvesini bilir. Hakikî bir imanı ve hâlis bir tevhidi şükürle beyan ediyor.”1

Elmanın, bir şifa hazinesi olduğunu ifade eden ‘Günde bir elma doktoru uzak tutar.’ İngiliz atasözünden hareketle, insan sağlığına olan koruyucu ve tedavi edici faydalarını, yapılan bilimsel araştırmalar ışığında tanıtacağız. Elmanın vücut sağlığımıza en önemli desteği, ihtiva ettiği zengin lif kaynağı, vitamin, mineral ve yüksek antioksidan maddelerdir. Liflerin üçte ikisi ve antioksidanların neredeyse bütünü kabuğundadır; (Elma kabuğunda, elmanın kendisinden altı kat daha fazla bulunur. Kırmızı elmada daha fazladır.) En ideali, günde iki elma kalp hastalıklarında koruyucu olabildiği gibi, düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcı olur.

Diyet uygulamalarında önemli destek sağlar. “Bir insan hücresi araştırma deneyinde elma, kanser hücrelerinin oluşmasına sebep olan işaretleri yok ederek, hücreleri koruyabiliyor gözüktü. İnsana ait olan kolon kanseri hücreleri üzerinde yapılan bir çalışmada, elmadaki flavonoidler, kanserli hücrelerin büyüme ve yayılmasını engelledi. Elma ürünleri yemenin, hafıza kaybına katkıda bulunan hücresel hasara karşı korunmaya yardımcı olduğu gösterildi. Beyin dokusundaki oksidatif hasar (hücre harabiyeti) yükselmesini ve algılama performansındaki düşüşü önlediği ve elma tüketen diyabetli hastaların kan şekerlerinde, elmadaki çözünebilir lif içeriğinden dolayı, daha az artış olduğu görüldü.”2

Elmanın ve elmadan elde edilen sirkenin, hangi hastalıklardan korunmaya destek verdiğini, faydalar sağlayacağı düşüncesiyle beyan edeceğiz. Bakterileri öldürmesi (anti bakteriyel etki), cildin yağını kesmesinden dolayı, cildin aktivitesini arttırdığından, sivilce ve aknelerin oluş mekanizmasını engeller. Elma kabuğundaki yüksek seviyede antioksidan kuarsetin’in, hafızayı geliştirdiği ve Alzheimer’i önlemeye yardımcı olacağı, laboratuvar araştırma sonuçlarıyla tavsiye edilerek, günde 1-2 elma yenmesinin yardımcı olacağı bildirilmektedir. “Demir ya da B12 vitamini eksikliği anemisinde elma yemek veya yemeklerden önce bir yemek kaşığı elma sirkesi demir emilimini geliştirir.

Aynı zamanda, daha fazla miktarda tabiî iltihap giderici almak için, KABUKLU ELMA YİYİN.”3 Solunum sisteminin zorlandığı durumlarda ve hamilelik halinde, günde bir elma veya bir bardak suya, ev yapımı elma sirkesinden bir yemek kaşığı karıştırılıp, yudum yudum içilir. Elma, acıkmayı ve aşırı yemek yemeyi önleyip, tokluk hissi verir. Kan şekerini dengelediği gibi, aşırı kilo ve obeziteyi engeller. Kabuğuyla yenen elmada, yüksek lif oranı bulunduğundan, kalın bağırsakları hareketlendirerek, kabızlık sıkıntısını giderir; dolayısıyla Hemoroid (Basur) problemini rahatlatır.

Ayrıca böbrek ve mesane taşı yapmaya eğilimi olan bünyelerin, beslenmelerine elma sirkesi, elma ve elma suyu (elma aromalı, ambalajlanmış olanı değil) ilâve etmeleri büyük fayda sağlayacaktır. “2001 yılında Nottingham Üniversitesi’nden araştırmacılar elma yiyenlerde daha az solunum hastalıkları olduğunu ortaya koymuştur. GÜNDE BİR ELMA YİYİN, bu sizin genel sağlığınıza yarar sağlayacak ve çalışmaların öne sürdüğü gibi, bronşit ve amfizemi önlemeye ya da rahatlatmaya yardımcı olabilecektir.”4 Elma hazinesindeki şifalı hikmetleri saymaya devam edeceğiz, İnşaallah.

SAĞLICAKLA KALIN