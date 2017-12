Enaniyet girdabı: Narsisizm -4

Modern hayat standartlarında konforlu yaşayan, zamanımız insanına, artan yoğunluklarda enaniyet hükmediyor.

Her tabakadaki insanı çeşitli şekillerde etkisi altına alan, BENMERKEZLİ HAYAT tarzı, psikolojik kaynaklı birçok organ hastalıklarına sebep olabildiği gibi, cemiyet hayatının sosyolojik dengelerini de tahrip etmektedir. Onun içindir ki; insanların içine düştüğü veya düşürüldüğü bu enaniyet girdabından korunma ve kurtulma yollarının araştırılarak, pratik hayat kaideleri haline getirilmesi, huzurlu bir hayat tarzının canlanıp, yaşanabilmesi için gerekli olduğundan, sorumluluk duyan her insanın vazgeçilmez düşüncesi olmalıdır.

Nefsin hegemonyasından kurtulmaya çalışmak için kişi, aile, okul ve daha geniş dairede yöneticilerin el ele vermeleri alınacak tedbirlerin, pozitif sonuçlar vermesini hızlandıracaktır. Zamanımızda narsisizmin hızla yayılmasına sebep olan en etkili hamlelerin önde gelenleri reklâm, sinema, çizgi filmler ve diğer sosyal medya kuruluşlarından gelen yönlendirilmelerdir. Reklâm yağmuruna tutulan genç beyinler, SUBLİMİNAL TELKİN ihtiva eden şifrelerin etkilemesiyle, davranış bozuklukları ve kuraldışı bir hayat çizgisine yöneltilebilmektedir. Onun için televizyon dizileri, sinema filmleri, çizgi filmler, alış veriş merkezleri ve marketlerde çalınan müzik parçalarına yerleştirilen, dinleyenlerin fark edemeyeceği subliminal telkinin, uygun olmayan gizliliklerinden, genç beyinlerin mutlak surette korunması gereklidir. Bu gibi sesli, görüntülü reklâm araçlarına onay veren makamların, gizli telkinlerden arındırılmış en son şekilleriyle onaylamaları, en önemli bir görevdir. Genç nesiller, güçlü kanunların şemsiyesi altına alınarak, hedef kitle olmaktan kurtarılmalıdır.

Asrımızın manevî hastalık ve yaralarına en şifalı reçeteleri yazan, Mürşid-i Kâmil makamındaki Risale-i Nur hakikatlerini bizlere rehber kitaplar olarak emanet eden, Hadim-ül Kur’ân Bediüzzaman Said Nursî (ra) Hazretleri’nin, gösterdiği Kur’ân yolunun sırat-ı müstakimindeki ayak izlerinden ayrılmadan, ancak iki cihan saadetine kavuşulacağı hakikati, BİZİM HUZUR REÇETEMİZDİR. Nefis ve enaniyetlerimizi, bu Nurlu hakikatlerle terbiye edip yönlendirmediğimizde “Allah’ı unutanlar gibi olmayın ki, Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturmuştur.” (Haşir Sûresi 19) İlâhî ikazına muhatap olunması, nefsin en perişan halidir. Risale-i Nur’un bir nev’î çekirdeği ve fidanlığı hükmündeki, kalp ve ruh içinde yol açmaya muvaffak olan Mesnevî-i Nuriye’den şefkatli, nurlu ve huzurlu uyarılarla, nefislerimize kısa bir ders alalım. “Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. (…) Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü, dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir. (…) Öyle ise, kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel, Allah’ın dâvetine icabet et. (…) Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira, dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. SEN DE YOLCUSUN. (…) Evet, bu cisim ebedîdeğil, demirden değil, taştan değil, ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor; altında kalıyorsun. (…) Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin! Fahirlenme; salkımları o ağaç, kendi takmamış, başkası onları ona takmış.”

İnsan ve kâinatın kapalı sırlarını keşfeden Risale-i Nur hazinelerine, zamanımızın manevî hastalıklarıyla dermansız kalan insanları, bu hakikatlere ne kadar da muhtaç! Yeter ki, uyutulan farkındalık duygularımızı uyandıralım.

SAĞLICAKLA KALIN