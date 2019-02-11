Rahmetin Tıp İlmine yansımaları - 7

İnsan vücudunda akılları hayrette bırakan, mu’cize sistemlerin faaliyetleri kadar, dengelerinin bozulmasıyla da meydana gelen hastalıkları karşılamak üzere fıtrî ilâçların zemin yüzünde bol miktarda bulundurulması, rahmetin yansıması olduğu gibi, İlâhî rahmetin de mu’cizelerindendir.

Açıkça görülmektedir ki, dünya imtihan meydanına gönderilen insan çaresiz, devasız olarak yalnız başına bu vazifede unutulup, terk edilmemiş, adeta rahmet güneşi Şafî (cc) burcunda tulu’ etmiştir. Rahmetin yeryüzündeki laboratuvar ve eczahanelerinde hazırlanan ve şifâ kaynağı olan, bazı bitkilerin karışım ve uygulamalarından, faydalı olacağı düşüncesiyle, ilgilenenlere takdim ediyoruz.

SİYATİK HASTALIĞI: Herhangi bir işlem görmemiş üzerlik tohumlarından, 12 gram alınarak, 12 gün içinde (günde bir gram) yutulur. Allah’ın (cc) izniyle, siyatik hastalığında şifaya vesile olur. Doğruluğu denenmiş ve faydaları görülmüştür.

HEMOROİT (Basur) HASTALIĞI: 2-3 diş sarımsak soyularak, ½ çay kaşığı tuz ile birlikte iyice ezilir. Bir tatlı kaşığı hakikî süzme bal ile karıştırılır. Her gün aç karna yenir. Hemoroit sıkıntısında denenmiş ve faydaları görülmüştür. Ayrıca sarımsak, turp ve zencefil birlikte ezilerek, balla karıştırıldıktan sonra yenir. Hemoroit sıkıntılarını gidermek için 5 gram zamk-ı arabi, 50 gram inek sadeyağına karıştırılarak yenir. Bi iznillah şifaya vesile olduğu denenmiştir. Bir başka uygulama şekli de, bir bardak suyun içine, HİNDİBA küçük parçalar halinde konur. Faydası suyun içine karışıncaya kadar 2-3 dakika kaynatılır. Her sabah aç karna içilir. Denenmiş ve faydaları görülmüştür. Bu arada önemli bir bilgi de HİPOKRAT tarafından bildirilmiştir. O da, sarımsağın insan vücudunu etkileyen bütün zehirli maddelere karşı faydalı olduğudur.

Bal, sadeyağ ve sarımsak karışımı, biriken toksik maddelere karşı, fayda sağlayan antitoksin bir karışımdır.

Vücudu birçok hastalıktan koruyup, destek sağlayan bazı içecek ve karışımların faydalarından ve hazırlanma şekillerinden söz etmek, yerinde olacaktır. Hazırlaması kolay ve çok faydalı olan, özellikle mide fonksiyonlarını güçlendiren, çeşitli baş ağrılarına ve safra kesesinden kaynaklanan hastalıklara faydalı ve cilt sağlığını destekleyen bu şurup, ekşi nardan organik şartlarda elde edilen bir nimettir. Hazırlanması; nar ekşisinden 50 gram alınarak, içine bir yemek kaşığı süzülmüş hakikî bal karıştırılır. Kapalı bir cam kavanozda saklanarak, ihtiyaç duyulduğunda içilir.

Menekşe şurubu: Göğüs ağrıları, idrar zorluğu, baş ağrısı, vücutta hissedilen sıcak basmaları, mide fonksiyonlarına destek ve yemeklerin kolay sindirilmesi ve sıkıntılı stres hallerinde ferahlık sağlar.

Hazırlama şekli ise: 100 gram menekşe çiçeğinin yaprakları, bir çaydanlığa konduktan sonra, üzerine 200 cc. su (bir su bardağı) eklenerek, faydaları suya geçinceye, yaprakları beyaz hale gelinceye kadar kaynatılır. Kaynadıktan sonra yaprakları süzülür.

Cam kavanoza konduktan sonra içine, 50 gram nebat şekeri veya hakikî süzme bal ilâve edilir. İhtiyaç duyulduğunda, bu şuruptan bir yemek kaşığı alınarak, bir miktar su ile karıştırılarak, aç karna içilir.

Tıbb-ı Nebevî ışığında araştırılıp, tesbit edilen ve insan sağlığının korunması temel prensipleri çerçevesindeki tavsiye ve uygulamalarda, en başta gelen şifanın İlâhî kaynağı Kur’ân-ı Azimüşşân’dan tertip edilen, nurlu ve şifalı bir reçeteyi, deva ve şifa arayanlara, huzur ve şifaya vesile olması gayesiyle, takdim ediyoruz.

Bütün hastalık hallerinde destek ve şifaya muhtaç insanların şifa ve devası için, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (asm) Hazretlerine, Ruh-ul Emin Hz. Cebrail (as) tarafından öğretilen bu duânın tarifi: “Cenab-ı Hakk’ın (cc), rahmet ve bereket hazinelerinden gönderilen yağmur suyundan, temiz kaba bir miktar alınır. Üzerine Fatiha Sûresi ve Âyet-el Kürsi 70’er defa, İhlâs Sûresi ve Muavvizeteyn (Felâk ve Nas) Sûreleri 70’er defa ve Lâ İlahe illellah Vahdehû lâ şerike leh- Lehûl mülk ve lehûl hamd- Yuhyi ve yumit ve Huve Hayy’un lâ yemut- Bi yedihil hayr ve Huve âlâ külli şey’in Kadir. 70 defa okunur.

Ondan sonra Peygamber Efendimize (asm) 70 defa salâvat-ı şerife okunarak, o sudan, her gün, her öğünde içilir. 7 gün düzenli olarak, içmeye devam edilmelidir.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdular ki: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a (cc) yemin ederim ki, Cibril (as) bana gelerek, haber verdi ki; bu sudan içen kimsenin bütün hastalıkları, damarlarından, adalelerinden, bütün azalarından ve bedeninden çıkar.

Hiçbir hacamat uygulamasına ihtiyacı kalmaz. Karın ağrısı, nefes darlığı ve görme kaybı sıkıntıları yaşamaz. Bu duânın bereket ve faydaları, sayılamayacak sayıda faziletleri ihtiva eder.” 1

Tıp ilmine rahmet ve şifa hazinelerinden Nurlar taşıyan, bu faaliyetlerle marifet-i İlâhiyeye kapılar açan, Esma-i İlâhiye hazinelerini keşfeden, Mahbûb-u Kulûb, Muallim-i Ukûl, Mürebbi-i Nüfûs, Şafi-i Hakiki’nin (cc) son elçisi, hekimlerin ve âlemlerin sultanı Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (asm) Hazretlerine, kâinâtın zerreleri adedince salât ve selâmlar ile Hatemuhu misk u amber olan duâlarla, yazı dizimizi rahmet, şifa ve hayırlara vesile olması dilekleri ile noktalıyoruz.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnot:

1) Celâleddin- es SUYÛTÎ, Errahme fi-t Tıb vel Hikme, s. 113, Dar- al Kütûb el ilmiyye 2010.