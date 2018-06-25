Sağlıklı nefes, huzurlu beden - 2

Sağlıklı ve kontrollü nefes alış verişinin, vücut sağlığını güçlendirmesi, aynı zamanda kanın biyokimyasını ve fizyolojik hareketlerini düzenlemesiyle, sağladığı fayda ve fonksiyonları gözden geçirmemiz, aldığımız nefesin değerini tefekkür edip geliştirmeye gayret edip, devam ettirmemiz sağlığımıza büyük destek sağlayacaktır.

Solunum sistemi organlarımızın ve değerlerinin anlaşılmasıyla, sağlıklı bir hayat için, önemli adımlar atmış olacağız. Çünkü; birçok hastalığın tedbirini almak, artan yorgunluk hallerinin dinlendirilmesi ve performansın arttırılması, beyin fonksiyonlarının sağlıklı işlemesi ve psikolojik dengeyi sağlamanın en kolay ve ucuz reçetesi, kontrollü nefesle sağlanabilir. Sağlıklı ve kontrollü nefeslerle stresli gerginlikleri gevşetmek, depresyon, uykusuzluk, zihin yorgunluğu, sağlıklı ve dengeli bir sindirim sisteminin düzenli çalışması da sağlanabilir.

Şu kâinatta her canlının hayatı, hassas ve şaşmaz bir denge üzerine bina edildiği düşüncesinden hareketle, hayatın enerji yakıtının, oksijen ve karbon atomlarının karşılıklı etkileşmesi ve faaliyetlerinin, sağlanan devamlı bir denge ve ölçü sonucunda, sağlıklı hayatın devamı, ilâhî ilim ve kudretle devam ettirilmektedir. Solunum sistemine burun yoluyla giren bir oksijen atomunun yolculuğu, Hüve nüktesinin nuruyla bakıldığında, hayat enerjisinin bedenlere girmek için, İlâhî kudretin görevlendirdiği, harikalara mazhar bir zerredir. Hiçbir sağlıklı akıl ve düşüncenin, ‘tesadüfen’ sonucuna ulaşamayacağı, oksijen atomlarıyla yüklü bir “nefes, bedenimizde ve zihnimizde, serbestçe dolaşabildiklerinde, kendimizi sağlıklı ve hayat dolu hissetmemizi, bu yaşama gücünün akışı engellendiğinde ise yorgunluk ve hastalıkların ortaya çıkmaya başlaması ve nefes alış verişimizden, anlaşıldığına göre, NEFES, YARATICI’YLA OLAN DİREKT BAĞLANTIMIZDIR.”3 hakikatine ulaştırması sağlıklı bir aklın ulaşacağı iman hakikatidir.

Sağlıklı çalışan solunum sisteminde, düzenli çalıştırılan bir diyafram kası, özellikle kabızlık çeken sindirim sistemi hastalarının da yardımcısıdır. Yapılan diyafram nefesiyle, aşağıya doğru genişleyen diyafram kası, bağırsaklara masaj gibi bir baskı uygulamasıyla, bağırsaklardaki peristaltizmi (bağırsakların, kasılıp gevşeyen kendine has hareketleri) ni hızlandırır. Ayrıca stres solunum ritmini bozduğu gibi, düzenli bir solunum ile, stres gerginlikleri, yerini huzurlu bir relaksasyona (gevşeme) bırakır. Düzenli bir diyafram nefesinin önemli bir faydası da “yaptığı vakum etkisiyle, lenfi (akkan) kan dolaşımına çekerek, lenfatik drenajı arttırır. Böylece hücreler arasında bulunan, sıvı içerisinde tahliye edilmeyi bekleyen toksik (zehirli atıklar) maddelerin atılım hızı 15 katına çıkabilir. Lenfatik drenaj, yer çekiminden olumsuz olarak etkilenen ve sürekli uyarılmaya ihtiyaç duyan bir sistemdir. Eğer fizikî olarak az hareket ediyor, hiç masaj yaptırmıyor ya da kendi kendinize de masaj yapmıyorsanız, lenfatik drenaj sistemi tam kapasite ile çalışamaz. Bunun sonucunda da vücutta ödem, selülit gibi etkiler oluşur.” 4 Bütün bu desteklere kavuşmak için yapacağımız, sadece diyafram nefesini düzenli almaktır. Bu nefes ise; normal oturur veya ayakta bir pozisyonda nefes alırken, karın bölgesinin bebeklerin nefes aldığı gibi, şişip inmesi ile şekillenen diyafram kasının çalışması sonucundaki en faydalı solunum şeklidir. Burundan başlayıp, karın bölgesinde hiçbir hareket olmadan ve sadece göğsün şişip indiği bir solunum şekli, diyafram nefesi olmayıp, sadece göğüs nefesi olduğu anlaşılacaktır. Bunun da sağlıklı ve düzenli bir solunum olmadığının bilinmesi gereken bir gerçektir.

Sağlıklı ve düzenli bir solunumun, yaşanan hayata pozitif etkilerini anlayan ve anlatan bir âlim de, 17. Yüzyılda yaşamış Kariba EKKEN’dir. Düzenli solunumun değerini anlatırken “Sakin bir ruh için önce soluk alıp verişini düzenlemelisin. Soluklanmanı denetim altına alabilirsen, KALBİN HUZUR BULUR. Soluklanman istikrarsızlaşırsa, KALBİN SORUN YAŞAR. Bu sebeple her şeyden önce düzenli soluk alıp vererek ruhunu sakinleştirmelisin.” 5 Bundan da anlaşılıyor ki, sağlıklı ve düzenli bir nefes, huzurlu bir hayatın önemli bir şartıdır. Nefes alıp verişimizin farkına vararak, sağlıklı dinç bir hayat ve yepyeni bir dengeli uyumla, huzura kavuşulabilir. Bu huzurlu hayat dengesini sağlayan diyafram kası, derin nefes alarak, içimizi hayat enerjisiyle doldurmamızı, nefesimizi verirken de, içimizdeki gerilimlerden kurtulmamızı sağlar. Diyafram nefesi alınmayıp, yetersiz yüzeysel göğüs nefesiyle, diyafram katılaşması meydana geldiğinde, kesik kesik nefes almaya ve yukarıdaki manevî düşünce âlemi ile, aşağıdaki duygular, insan ilişkileri ve nefis âlemi arasında engeller örülmesine yol açar.

“Beden- zihin tıbbının dünyadaki lider doktorlarından olan Dr. Andrew WEİL, “Eğer sağlıklı hayat üzerine verdiğim tavsiyeleri, tek bir maddeye sınırlamak zorunda kalsaydım, bu doğru nefes almayı öğrenmek olurdu,” 6 diyerek, sağlıklı yaşamanın en önemli kuralını açıklamış oluyor.

SAĞLICAKLA KALIN.



Dipnotlar:

3) Ebru ŞİNİK, Nefeste Saklı Hayat, s. 74, Libros Yayınları 2017. 4) Age. s. 87. 5) Debbie SHAPİRO, Zihin Gücüyle İyileşme, s. 104, Yakamoz Yayınları 2010. 6) E. ŞİNİK, Age. s. 204.