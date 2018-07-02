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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Sağlıklı nefes, huzurlu beden - 3

Feyzullah ERGÜN
02 Temmuz 2018, Pazartesi 00:18
Nereden gelip, nereye gideceğimizi ve ne için geldiğimizin muhasebesiyle kalp, ruh ve bedenimizin en değerli sermayesi, nakd-i ömrümüz, Cenâb-ı Hakk’ın (cc) hediyesi olan sağlıklı nefeslerle devam ettirilmektedir.

Bu sayılı nefeslerin düzenini bozmadan, daha faydalı hale getirip geliştirmemiz, vücudumuzun sağlık ve huzurunu dengede tutmayı sağlayacaktır. Sağlıklı ve düzenli nefeslerin, nefis ve ruh sağlığımızı parlatıp, temizlediği, bulunup uygulanan birçok nefes geliştirme metodundan bilinmektedir. Sağlıklı ve düzenli nefeslerin, ruh ve nefsin duygularına detoks etkili bazı metotları, fayda ve açıklamalarını, dikkatli nazarlara takdim edeceğiz.

Sağlıklı ve düzenli solunumun yapılabilmesi için, uygun olmayan yanlış duruşlar alışkanlık haline getirilmiş ise, düzeltilmesi şarttır. Ancak ondan sonra, sık olmayan derin nefeslerle, akciğerlerin tam kapasite çalışmaları sağlanabilir. Bu tam olarak sağlanamadığında, diğer organlara göre daha fazla oksijene ihtiyacı olan beyin, yeterli oksijeni alamazsa; “Zihnî bulanıklık, olumsuz düşünce, depresyon, ardından da işitme ve görme bozuklukları başlar. Yaşlılar ve damar tıkanıklığı olanlar, beyinlerine yeterli oksijen gitmediğinden, genellikle olumsuz ve depresif olur. Özellikle oturarak çalışan insanların, kendini devamlı yorgun hissetmeleri, sinirli ve verimsiz olmalarının ana sebeplerinden biri, YETERSİZ OKSİJENDİR. Doğru nefes almak, bütün bu problemleri ortadan kaldırabileceği ve bu sebeple, hayat kalitesine paralel olarak başarıyı da arttıracağı için mühimdir. Canlılık ve gençliğin ana sırlarından biri, temiz kan dolaşımıdır. Bunu elde etmenin en kolay yolu da, soluduğumuz havada saklıdır. (Hava bedava). Doğru nefes alarak, vücudun bütün organlarının doğru beslenmesini sağlayacak ve verimlilik sürelerini arttırarak, bu arada daha sağlıklı bir cilde de kavuşacaksınız. Kısaca, doğru nefes almak gençleşme sürecini başlatacaktır. Yüzeysel nefes alıp vermek, akciğerlerin yeterince çalışmamasına sebep olur. Sonuç olarak, bazı işlevlerini kaybederek cansızlığı arttırır, YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR, bağışıklık sistemini bozar. Bunlardan dolayı yavaş ve daha derin nefes alıp vermemiz gerekmektedir.” 7

Çağımızın modern hayat tarzı ve teknolojik gelişmeler sonucundaki çevre şartlarında, oksijen kaynakları azalarak, sağlıklı solunum alanları da daralmaktadır. Bundan 200 yıl önce, atmosferde % 38 oranında oksijen bulunurken, zamanımız şartlarında % 19’a kadar gerilemiştir. Ayrıca insanların daha çok kapalı, dar alanlarda oksijen yoğunluğu düşük havalandırma şartlarında çalışmaları, kirli hava solumalarıyla, sağlıklarının bozulmasına sebep olmaktadır. Yaşadığımız hayat şartlarında, akciğerleri ancak % 10 kapasite ile çalıştırarak, hayat için solunumu sürdürebildiğimiz halde, sağlıklı ve huzurlu bir solunumu gerçekleştirebilmek ve akciğerlerin kapasitesini geliştirip, genişletmek için çeşitli metotlarla çalışarak, nefes egzersizlerini günlük hayatımız içinde, programlı şekilde sürdürmemiz, sağlıklı bir hayatın sürdürülmesine destek verecektir. Nefes geliştirici birçok egzersiz metodu bulunduğundan, biz solunumla birlikte, vücudun genelini çalıştıran ve psikolojik dengeye destek sağlayan, Tibet’in Gençlik Pınarı’ metot ve programını faydalı olacağı düşüncesiyle, tanıtmaya çalışacağız.

TİBET’İN GENÇLİK PINARI, egzersizleri sabah ya da akşam saatlerinde 10-15 dakika süren ve hayata desteği son derece faydalı, solunum kapasitesini geliştiren bir metottur. Uykudayken bilinçsizce etkilendiğimiz durumlar, vücudu olumsuz etkiler. Bu metodun uygulanması ile nefesimizle birlikte, negatif enerjiler de kısa zamanda huzurlu enerjilere yerini bırakacaktır. Bu metot beş ayrı hareketin uygulanmasıyla gerçekleştirilir.

BİRİNCİ HAREKET: Derin ve yavaş nefes alın. Ayakta ve kollarınız yana açık bir şekilde durun. Sol avucunuz yukarıya doğru, sağ avucunuz aşağıya dönük olsun. Saat yönünde yavaşça dönün. Nefes alırken yarım daire, nefes verirken yarım daire kadar dönün. Altı dönüşten fazla uygulanmamalıdır.

İKİNCİ HAREKET: Sırtüstü dümdüz yatın. Avuç içleriniz yerde olacak. Nefes alırken bacaklarınızı 90 derece kaldırıp, kendinize çekin. Bu esnada sadece başınızı yukarı kaldırın. Çenenizi göğsünüze değdirecek biçimde, nefes verirken başınızı ve bacaklarınızı yavaşça indirin. Bedeniniz tamamen gevşedikten sonra hareketi tekrarlayın.

ÜÇÜNCÜ HAREKET: En yararlı nefes, derin nefestir. Bu sebeple ciğerlerini mümkün olduğunca fazla havayla doldur. Çeneniz göğsünüzde ve avuçlarınız hafifçe baldırlarınızda olacak şekilde diz çökün. Vücudunuzun alt kısmını sabit tutun. Nefes alın ve omuzlarınızı arkaya doğru çevirip sıkın. Kollarınızı arkaya doğru atın ve baldırlarınıza koyun. Başınızı ve boynunuzu geriye doğru bir yay gibi eğerken, ellerinizi bastırın. Nefes verin ve çeneniz göğsünüzde, başlangıç pozisyonuna dönün.

DÖRDÜNCÜ HAREKET: Bacaklarınızı öne uzatarak, ayaklarınız kalça genişliğinde birbirinden ayrı olacak şekilde yere oturun. Ellerinizi baldırların yanında yere bastırın. Çenenizi göğsünüze bastırın. Başınızı geriye doğru atarken ve leğen kemiğinizi yukarıya doğru iterek, bedeninizi kaldırırken nefes alın. Başlangıç pozisyonuna geri dönerken ise nefes verin. Çenenizi göğsünüze değdirin.

BEŞİNCİ HAREKET: Ayak parmaklarınız kıvrılmış ve ayaklarınız kalça genişliğinde, birbirinden ayrılmış şekilde, yüzükoyun yatın. Ellerinizi, parmaklarınız ileri gösterecek şekilde omuzlarınız hizasında yere koyun. Karnınız hafifçe yerden yukarıya kalksın. Kollarınızı ve bacaklarınızı gergin, boynunuzu ve sırtınızı yay şeklinde tutun. Leğen kemiğinizi ters V yapacak şekilde kaldırırken nefes alın. Kollarınızı ve bacaklarınızı gergin, başınızı aşağıda tutun. Başlangıç pozisyonuna dönerken nefes verin. Leğen kemiğinizi indirirken, kollarınızı ve bacaklarınızı gergin tutmaya devam edin. Her hareketi en az üç kez tekrarlamayı tavsiye ederim. Ardından, her hafta tekrar sayısını ikişer ikişer arttırın ve 21 tekrara ulaşıncaya dek bu şekilde devam edin.” 8 Beş hareketin tekrarıyla bedene, SAĞLIK, CANLILIK ve GENÇLİK kazandırıldığı gibi, ayrıca zihnî faaliyetlere, pozitif destek ve performans sağlar.

SAĞLICAKLA KALIN.

7) Ruhsal Detoks, s. 60 Hayat Yayınları 2014.

8) Tibet’in Gençlik Pınarı, s. 39 Dharma Yayınları 2010.

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