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9 OCAK 2017 PAZARTESİ - YIL: 47

Sağlıklı yaşlanma (5)

Feyzullah ERGÜN
09 Ocak 2017, Pazartesi
Vücudun hücre, doku ve organlarının az yıpranarak, faaliyetlerini sürdürmesiyle sağlanan sağlıklı yaşlanma programını başarıyla uygulayabilmek için, dengeli ve sağlıklı beslenmenin dikkat, sabır ve sevgiyle devamı sağlanmalıdır.

Çünkü yenen gıdalardan meydana gelen, gıda molekülleri ile şekillenen insan vücudu, bu gıdalardan açığa çıkan enerji ile hayat ve sıhhat faaliyetini organize eder. Yani uzun yıllar sağlıklı yaşayabilmek için, doğru beslenme şart olduğu gibi, fizik sağlığımızın güçlendirilmesiyle, birçok hastalıktan uzak yaşayabileceğidir. Zamanımızda zihinlere yerleşen yaygın bir kanaatle ‘şunu yeme, bunu yeme öyleyse ne yiyelim? Sağlıklı bir şey kalmadı’ denilerek, insanlarımızın düştüğü zor durum ifade edilmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım ki, Anadolu mutfağı her ne kadar sıkıntılı bir dönem yaşıyor olsa da, tamamen çökmemiştir. Ninelerimizin, annelerimizin yaptığı sade, besleyici ve lezzetli gıdaları hatırlayıp, yaygınlaştırmamız gerektiğine hafızalarımızı canlı tutarak, gayret ve çabalarımızla, uygulama alanlarını genişletmemiz, nesillerin sağlığı yönünden hayatımızın bir kuralı olmalıdır. Yeter ki biraz gayret gösterilsin. Buna destek sağlamak için, bazı sağlıklı yemek tariflerini vererek, maharetli ellerinize havale edeceğiz.

Öncelikle sofraların vazgeçilmezi olan mahallî çorbalar (paketlenmiş hazır çorbalar değil), bunlar mercimek, tarhana, karışık sebze çorbaları, döğme buğdayla yoğurt çorbası ve daha birçok çorbalar şeklinde sıralanabilir. Hele bir hafif etli kemik, paça çorbası veya temin edilebildiğinde köy tavuğundan yapılan bir çorba, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi, kemik yoğunluğunu destekler. Sağlıklı sofranın bir diğer unsuru da, mevsimine göre taze hazırlanan sebze salatalarıdır. Rahmet hazinesinden bize gönderilen bu nimetlerin faydaları saymakla bitmez. “Bunların vitamin, mineral kaynağı olmaları ve lifleri ile de bağırsak ve sindirim sağlığının huzurunu sağlayan dost gıdalardır. Özellikle tere, nane, roka, maydanoz, semizotu, sarımsak, soğan, turp, lahana, karnabahar, havuç, pancar ve daha niceleri bunlar yüksek antioksidan kaynağı, kanserden koruyucu, lifleriyle kolesterol düşürücü ve kalp hastalıklarından koruyucudur. Ev yoğurdu, ayran ve kefir probiyotik (faydalı bakteri) kaynağıdır.”11 Salatalara sızma zeytinyağı, ev sirkesi, limon, sumak ve sevdiğiniz baharatları (pul biber, kekik, nane, kişniş) kullanmanız, faydalarını katlayarak arttıracaktır. 

Sofraların padişahı bulgur da sık sık yenmesi gereken bir gıdadır. İçine nohut, mercimek ve diğer baklagiller karıştırılabilir, baharatların ilâvesiyle de, fayda ve lezzeti arttırılmış olur. Köftelik bulgura maydanoz, biber salçası, sızma zeytinyağı ve limon karıştırılarak yoğurulan KISIR, detoks sağlayan bir öğün olabileceği gibi, komşulara da ikram edilebilir. Komşulara yapılan ikramlar ayrıca, muhabbeti arttırır.

Besin değeri yüksek, aynı zamanda ekonomik bir yemek olarak, Tutmaç Aşını tarif edelim: Gerekli malzeme, 2 su bardağı kepekli un, 1 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı kaya tuzu, 1 çay bardağı kabuklu mercimek, 4 su bardağı et suyu, 1 su bardağı sarımsaklı yoğurt, 1 yemek kaşığı tereyağı, ½ çay bardağı sızma zeytinyağı, 100 gram iri kıyma, 1 yemek kaşığı kuru nane. 

Yapılışı: Un, tuz ve su ile yapılan hamur, kare kare kesilir ve kurutulur, (bunun yerine organik yapıdaki erişte kullanılabilir). Bir tencerede et suyu ve mercimek, soğuk olarak ateşe konarak kaynatılır. Kaynayınca tuzu ilâve edilir. Mercimeğin rengi suya çıkmalıdır. Doğrudan sıcak su ile yapılırsa, rengi çıkmaz. Mercimek pişince kesilen kuru hamurlar (ya da erişteler), pişmekte olan mercimeğe karıştırılır. Piştikten sonra hafif kavrulan kıyma, tereyağı ve sızma zeytinyağı karışımıyla ilâve edilir. Kuru nane, sarımsaklı yoğurt (pul biber de konabilir) karıştırıldıktan sonra, sağlam bir yemek olarak ev halkına ikram edilir.

SAĞLICAKLA KALIN

Dipnot: 11) Prof. Dr. Yavuz YÖRÜKOĞLU, 30 Günde 10 Yıl, s. 131 Hayykitap 2016

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