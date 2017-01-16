Sağlıklı yaşlanma (6)

Sağlıklı hayat süresini sıkıntılardan uzak bir şekilde devam ettirebilmenin, sağlıklı besin kaynaklarından, dengeli bir uygulama ile beslenmemizin sağlanması gerektiğini biliyoruz.

Bu gaye ile evde kolayca yapılabilecek, birkaç yemek tarifini vermek yerinde olacaktır. Bunlar besin değeri yüksek, vitamin, mineral ve lif oranı yönünden vücuda destek sağlayan enerji depolarıdır.

İlk önce kırmızı mercimekli köfte yapılışını tarif edelim: Altı kişilik bir sofra için; 1 litre suyun içine 300 gram kırmızı mercimek konur. Tencere içinde kaynamaya bırakılır. Çorba olduktan sonra, uygun genişlikte bir kabın içinde 6 çay bardağı köfte bulgurunun üzerine dökülüp, hafifçe karıştırılır. Üstü kapatılarak, 15 dakika dinlendirilir. Bu arada 1 adet orta boy soğan ince doğranarak, 1 çay bardağı sızma zeytinyağıyla karıştırılıp, çok hafif kızartılır. İçine bir yemek kaşığı biber salçası, ½ yemek kaşığı domates salçası karıştırılarak sos hazırlanır ve beklemekte olan köftenin üzerine boşaltılır. Üzerine 1 yemek kaşığı dövülmüş kişniş, kimyon, pul biber, 1 demet ince kıyılmış maydanoz ile 1 limonun suyu karıştırılır. Kaşıkla hafifçe karıştırılıp, ezilir. Yerken daha zenginleştirmek gayesiyle, 2 kaşık nar ekşisi (sıradan değil, güvenli üreticiden alınan) ile isteğe bağlı üzerine hafif toz zencefil serpilebilir. Yanına bol mevsim salatası ve turşu mükemmel olur. Yemeğin sonunda bir çay bardağı ev sirkesi sindirimi kolaylaştırır.

İkinci yemeğimiz olan Humus ezmesi ise: 500 gram nohut akşamdan suya konarak yumuşatılır. Sabah pişirildikten sonra, bir saat dinlendirilerek mutfak robotu ile iyice ezilir. Geniş bir kaba alınarak, üzerine 1 su bardağı tahin, 5-6 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı limon suyu ve yeteri kadar tuz ilâve edilerek iyice karıştırılır. Servis tabağına konan humus ezmesinin üzerine sızma zeytinyağı, kimyon, pul biber serpiştirilir.

Bir yemeğimiz de Fasulye piyazı olsun: 500 gram kuru fasulye, orta büyüklükte bir tencereye konarak, pişinceye kadar kaynatılır. Pişen fasulye geniş bir kabın içine aktarılır. İçine soğan, maydanoz doğranarak karıştırılır. 4 adet yumurta haşlandıktan sonra, soyulup dilimlenerek, üzerine yerleştirilir. Yeter miktarda tuzlandıktan sonra, kimyon, pul biber serpilir. Ondan sonra 1 çay bardağı sızma zeytinyağı ile 2 adet limonun suyu ile 1 çay bardağı ev sirkesi karıştırılarak, hazırlanan sos üzerine dökülür. Baklagillerden hazırlanan bu yemekler, yapılması kolay, besleyici ve sağlıklı gıdalar olduğundan, sık sık tüketmekte büyük faydalar görülecektir.

Tatlı ihtiyacımızı karşılamak için, zevkle hazırlanabilecek organik iki tatlı tarifini verelim: Birincisi: 500 gram kuru incir veya hurma, temizlenip ayıklandıktan sonra, bıçakla çok küçük doğranarak kıyma gibi hazırlanır. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sızma zeytinyağı (hakikî tereyağı olursa daha nefis olur) karıştırılarak, geniş bir tavanın içinde tahta kaşıkla ezerek karıştırılır. Pişmeye yakın ½ çay bardağı keçiboynuzu veya üzüm pekmezi, 1 tatlı kaşığı tarçın karıştırılıp ezilir. Başka bir cam kaba aktararak, düzgün şekil verilir. Üzerine birkaç ceviz kırılarak besin değeri arttırılır.

İkinci tatlımız ise: 1 kg. soyulmuş, iri dilimler halindeki tatlı kabağı, 1 çay bardağı su konarak tencerede pişirilir. Hafif sert haldeyken (pelte gibi olmadan) ateşten indirilir. Tabaklara dizildikten sonra, üzerine bal gezdirilir (yoksa pekmez kullanacağız, şekerle işimiz olmaz). Her tabaktaki dilimin üzerine 2 tatlı kaşığı tahin konduktan sonra, tarçın serpilip, 1-2 ceviz konmalıdır. Sağlıklı tatlılar olup, tatlı sevenleri denemeye dâvet ediyoruz.

Eski yemek kitaplarında, faydalı ve lezzetli tatlılar için, “gayet ül gaye leziz ve lâtif ve midede hazmı çabuk ve hafif olup, sıkıntı vermez. Men lem yezûk, lem ya’rif (tatmayan bilemez) kabilindendir. Fefhem (anla)” 12 diyerek, aynen tatlılarımızı özetlemektedir.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnot:

12) İnci BEŞOĞUL, Şifâlı Yemek Ansiklopedisi, s. 8 Şelâle Yayınevi 1984.