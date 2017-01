Sağlıklı yaşlanma (8)

Sağlıklı yaşlanmada, ruh ve maneviyat cephesinden uyulması gereken hayat tarzı, vücuda güçlü bir dinamizm ve canlılık kazandırdığı, bilimsel olarak da onaylanan bir gerçektir. İman, ibadet, amel-i salih, zikir, tefekkür ve şükür dairesinde yaşanan hayat, saadet-i dareyni meyve vereceğinden, fâni dünya hayatı kısa olmasına rağmen, imanın verdiği huzurlu ve bereketli hallerle, Cennet bahçelerine ulaştıracak bir bekleme salonu hükmünde olacaktır.

Onun için, iman dairesinde bir an yaşamak, aklımızın ölçemeyeceği boyutlara ulaştıran ruhanî bir hayatı meyve verir. Bunun aksi yaşandığında, imanın doğru yolundan sapan insan huzursuzluk, bunalım ve depresyonlar içinde eriyip gider. Cemiyette mefkûresiz ve gayesiz yaşayan insanların, ileri yaşlarda kendilerini işe yaramaz, problemli bir yük olarak hissettiklerinden, senilite (yaşlılık bunaması) ve alzheimer’a yol açan bir çıkmazın içine girerler. Bu hazin duruma düşmemenin huzurlu yolu, cadde-i Kur’âniye ve imaniyedir.

İman dairesinde yaşlanan insanların, korku ve heyecanları, huzur ve sükûna kavuşur. İç dünyalarına canlılık gelir, rahatsız edici fikirlerden uzaklaşmış olurlar. Bu dönemde edineceği fikir dostları ile tahkik-i iman derslerine ihlâs ve uhuvvet dairesinde devam edeceğinden, ruhuna ve kalbine bu meşguliyetten dolan sürurla dinçleşir. İman hizmeti ile meşguliyet, çevresindekilerle sosyal ilişkilerinin kolayca geliştirilmesine imkân sağlar, varsa problemlerini de, meşveret edebileceği kardeşleri arasındaki huzurlu dairede kolaylıkla halleder. İman ve Kur’ân hizmeti, insana huzur ve mutluluk verir. Çünkü Cenâb-ı Allah (cc) insanı güvenli, güçlü ve dengeli ruh sağlığıyla kalbini nurlandırır ve her türlü sıkıntıdan uzaklaştırır. Ünlü psikolog William James, bu konuda söyledikleriyle bilimsel destek verir; “İman, insanı yaşatan kuvvetlerden biridir. Büsbütün yok olması, insanı mutlaka yıkar. Gerçekten dindar olan kimse, asla sarsılmaz, sükûnet ve itidal içinde, karşılaştığı her vazifeyi başarmaya çalışır.”

Vücudumuzun iç ve dış organlarının fonksiyonlarını düzenleyip, psikolojik dengesini sağlayan sinir sisteminin faaliyetleri, davranışlarımızı da kontrol eder. “Sinir sistemi, korku, endişe, panik ve sıkıntı gibi negatif duygular tarafından aşırı yüklendiği zaman, iç ve dış organlarımıza giden emirlerde, aksamalar başlar. Bu durumda derhal, parasempatik sinir sistemi (vücudun iç organlarındaki denge ve faaliyeti düzenleyen sistem) harekete geçerek, sempatik sinir sistemini (bütün vücut faaliyetlerini düzenleyen sistem) aşırı yüklenmelere karşı korur. Ancak negatif duyguların baskısı devamlı ve aşırı olursa; parasempatik sinir sistemi, yorgun düşerek görevini yapamaz hale gelir. İşte o zaman kişi, ümitsizliğe kapılmaya, insanlara ve kendine olan güvenini yitirmeye başlar. Eğer onu bu ümitsizlikten, kurtaracak güçlü bir inancı ve karşılaştığı problemleri çözmede yardımcı olacak dostları da yok ise, ruh sağlığı tehlikede demektir.”16 Bunlardan dolayı, sağlıklı kalarak yaşlanabilmemiz için, sinir sistemimizi negatif duygularla yıpratmadan, yüksek manevî duygularla desteklememiz, bünyemizi ve dünyamızı güçlendirecektir. İman-ı billâh hakikati kalplere yerleşmediğinde, merhum Dr. Mazhar Osman Uzman’ın ifadesiyle “İnançsızlık, yeni nesillerin ruhlarında tamiri imkânsız, önemli sarsıntılar yapmıştır. Allah’a (cc) imanı, ahiret gününe ve kadere inancı, tevekkülü yok etmiş; yerine ihtirası, egoizmi ve serkeşliği, ihtilâlci fikirleri, öldürmeyi getirmiştir.”17

İnsanın ruh, kalp ve bedenini huzura kavuşturan en büyük destek, abdest ve namazla kazanılır. İbadetlerin hayatımıza yerleşmesiyle, simâlara akseden Nur-u Muhammedî (asm), nuranî bir gençlik imajı yansıtır. “Dr. Thomas Hysloub diyor ki; uzun senelerden beri görgü ve tecrübelerimden edindiğim bilgiye göre, uykuyu tanzim eden EN GÜZEL MOTİVASYON NAMAZ’dır. Ben doktor olarak, ruha ve sinirlere huzur ve sükûnet vermede bu güne kadar bilinen en önemli vasıtanın namaz olduğu görüşünü ortaya atıyorum. Nobel Tıp Ödülü alan Dr. Alexis Carrel ise, namaz vücudun sistem ve organlarında, öylesine bir canlılık meydana getirir ki, bu günümüze kadar bilinen en MUAZZAM BİR ZİNDELİK KAYNAĞIDIR. Bir doktor sıfatıyla, birçok hastalar gördüm ki, mütehassıs doktorlar onları şifaya kavuşturamadı. Tıp aczini itiraf edip, işten el çekince, namaz görevi devraldı ve bu hastaları şifaya kavuşturdu. NAMAZ, RADYUM CEVHERİ GİBİ BİR IŞIK KAYNAĞI VE HAYAT MENBAIDIR. Dr. Edward Frederik de, en maharetli ve meşhur doktorların, hiçbir ümit ışığı bulamadığı binlerce vak’a biliyoruz ki, NAMAZIN MU’CİZELERİNDEN yalnız biri ile şifaya kavuşmuş, normal hayata dönmüşlerdir.”18

Asrımızın manevî hastalıklarını tedavi eden, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin şifalı reçetesiyle “Ey Nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî istersen ve her bir dakika-i ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen, SÜNNET-İ SENİYYE’YE İTTİBA ET. Çünkü, bir muamele-i şer’iyeye tatbik-i amel ettiğin vakit, bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor, uhrevî çok meyveler veriyor.”19 bildirdikleri müjde ile mühürlüyoruz. İman gözlüğüyle bakıldığında, Risale-i Nur çınarının gölgesinde geçirilen yaşlılık döneminin, kevser havuzunun başında yaşanacak ebedî gençliğe tebdil edileceği iman ve ümidi ile saadet-i dareyn limanına ulaştıracağına inanarak, HASBÜNALLAH VE Nİ’MELVEKİL Sefine-i Rabbanisine sığınıyoruz.

SAĞLICAKLA KALIN

