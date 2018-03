49. yıl coşkusu Ankara'daydı

Yeni Asya Gazetesi’nin 49. yılı münasebeti ile ANKARA’DA bir kutlama programı gerçekleştirildi. Afitap Kültür Merkezi’nde yapılan programa katılan okuyucularımız memnuniyetlerini dile getirdiler. Sunuculuğunu Serdar Beykoz’un yaptığı programda hanım okuyucularımız kermes düzenlerken yayınlarımızın yer aldığı kitap sergisi de yoğun ilgi gördü.

Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilciliği tarafından, Yeni Asya Gazetesi’nin 49. yılı münasebetiyle bir kutlama programı gerçekleştirildi. İlki 24 Şubat’ta İstanbul’da yapılan ve Anadolu’nun her tarafında yıl boyunca sürecek olan kutlama programlarının ikincisi Ankara’da okuyucularımızın yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Ankara Afitap Kültür Merkezi’nde yapılan ve Yeni Asya emektarlarının hatıralarını ve hissiyatlarını paylaştığı programa katılan okuyucularımız, programdan memnuniyetlerini belirterek ayrıldılar.

Sunuculuğunu Serdar Beykoz’un yaptığı, Recep Öztürk’ün Kur’ân tilâveti ile başlayan program, Yeni Asya emektarlarının konuşmaları ile devam etti.

Programda hanım okuyucularımız kermes düzenlerken, yayınlarımızın yer aldığı kitap sergisi de yoğun ilgi gördü.

***

ÖMER YAVUZYİĞİTOĞLU: Yeni Asya’nın sarsılmaz bir kökü vardır

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu, Yeni Asya Gazetesi’nin bir buçuk asırlık geçmişe sahip Türk basın tarihinin son yarım asrına damgasını vurduğunu ifade ederek “49. Yılımıza ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni Asya’nın darbelere, kapatmalara ve baskılara boyun eğmeden bu günlere ulaştığını ifade eden Yavuzyiğitoğlu okuyucularımıza hitaben; “Bu günlere sizlerin desteğiyle ulaşmış olan bu köklü çınarın elbette ki tarihî bir derinliği ve sarsılmaz bir kökü vardır” diye konuştu.

KIYAMETE KADAR DEVAM EDECEKTİR

Üstadımızın “Risale-i Nur hakikatlerinin matbuat lisanı ile neşredilmesi” idealinin 49 yıldır Yeni Asya ile gerçekleştirildiğini belirten Yavuzyiğitoğlu, “Mukaddes bir dâvânın adı olan bu ideal, bu ulvî vazife Allah’ın izniyle kıyamete kadar da devam edecektir” dedi.

BOYNUMUZUN BORCU OLSUN

Bediüzzaman’ın gazeteleri “huteba-i umumî” olarak tanımladığını bu sebeple “edipler edepli olmalı hem de edeb-i İslâmiye ile müteeddip olmalı” sözünden hareketle gazetelerin yayınlarında halkı irşad edici ve hakikatten ayrılmayan bir yayın politikası takip etmesi gerektiğini ifade eden Yavuzyiğitoğlu, Üstad Hazretleri’nin bu ulvî gayeler ile İstanbul’a ilk geldiğinde gazete çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu, fakat o dönemde onlarca gazetede yazı yazan Bediüzzaman’ın bu gayesine sağlığında muvaffak olamadığını belirtti.

Yavuzyiğitoğlu, daha sonra bu hayali Zübeyir Ağabeyin devraldığını ve bu ulvî gayeleri taşıyan bir gazete olarak Yeni Asya Gazetesi’nin kurulmasına öncülük ettiğini ve Üstadımızın; “Âlem-i İslâmın bu mübarek vatanının ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ithamlarını izale etmek için matbuât lisaniyle konuşmak lâzım geldiği.” şeklindeki arzusunun Yeni Asya ile gerçekleştiğini söyledi.

Zübeyir Ağabey’den sonra bu bayrağı Kutlular Ağabey’in devraldığını ve hakkıyla bu dâvâyı omuzladığını, cemaatin ve şahs-ı manevinin desteği ile bu kutlu dâvânın bu günlere geldiğini ifade eden Yavuzyiğitoğlu, “Bu emanete sahip çıkmak boynumuzun borcu olsun.” dedi.

***

ALİ VAPURLU: Üstadımızın ideal ve gayesi Yeni Asya ile gerçekleşmiştir

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu bir açılış ve hoş geldiniz konuşması yaptı. Konuşmasına, Yeni Asya’nın İttihad Gazetesi’nin ideal ve mefkûresinin devamı olduğunu vurgulayarak başlayan Vapurlu, Bediüzzaman’ın “matbuat âlemiyle tezahürata başlamak zamanı gelmiş ya da gelecek gibidir zannederim” sözünü aktardıktan sonra sözlerine şöyle devam etti;

“İşte Üstadımız Bediüzzaman Said Nursiî Hazretleri’nin bu ideal ve gayesinin gerçekleşebilmesi için; Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimizin, Üstadımızın hizmetinde bulunan diğer talebeleri ile de istişare ederek günlük bir gazete çıkartılmasının gerekliliğini şöylece ortaya koyduğunu görmekteyiz;

‘Risale-i Nur’un yalnızca imanî bahislerini okumak içtimaî vahdetimizi temin etmez. Kardeşlerimiz başka gazeteleri alıyor, okuyorlar, kafaları karışıyor. Dolayısıyla kendimizi savunacak, Risale-i Nur hakikatlerini neşredecek, düşünce birliğini temin edecek lahana yaprağı kadar da olsa günlük bir gazeteye ihtiyacımız var.’ Bu idealin tezahürü 49 yıl önce Yeni Asya Gazetesinin kuruluşu ile gerçekleşmiştir.”

YENİ ASYA OKUYUCULARININ YÜZÜNÜ YERE BAKTIRMAMIŞTIR

Geçen yıllar boyunca Yeni Asya Gazetesi ile yapılan hizmetleri vurgulayan Vapurlu, Yeni Asya’nın Risale-i Nurlar’ı kendine rehber etmesi neticesinde istikametini bozmadığını ifade ederek; “Gazetemiz; ‘Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır’ hakikatini kendine şiar kabul etmesinin neticesi olarak, bugüne kadar gerçekleşen bütün içtimaî ve siyasî tercihlerinde, zamanın teyit ve tasdikiyle, isabet kaydederek okuyucularının yüzünü yere baktırmamış ve hep haklı çıkartmıştır.” dedi.

YENİ ASYA, RİSALE-İ NUR’U GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRDI

Vapurlu, Yeni Asya’nın istikametini bozmadığının muarızları tarafından dahi teyit edildiğini, Yeni Asya’nın yaptığı kongreler, konferanslar, sempozyumlar ve katıldığı kitap fuarlarıyla Risale-i Nurlar’ındellâllığı vazifesini yaptığını ve Nurlar’ı geniş kitlelere yaydığını söyleyerek bu durumun 28 Şubat döneminde BÇG raporlarında “Yeni Asya Gazetesi, Said Nursî’nin ve eserleri olan Risale-i Nur Külliyatı’nın geniş kitlelere yayılmasını sağladı”şeklinde ifade edildiğini söyledi.

Vapurlu, Başyazarı Bediüzzaman olan başka bir Yeni Asya daha olmadığını söyleyerek bu sesin susturulmaması için var gücümüzle çalışmamız gerektiğini söyleyerek; “Ey Yeni Asyam! Kıyamete kadar bu büyük ideallerini ve mefkûrelerini gerçekleştirmede Cenâb-ı Hak seni mansur ve muzaffer eylesin. İnayet vetevfikini üstünde daim ve kaim kılsın.” diyerek konuşmasını noktaladı.

***

Güleçyüz: Yeni Asya bir ailedir

Sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, “Yeni Asya camiası büyük bir ailedir ve dünyanın en güzel, en sıcak, en samimi ailesidir” diyerek bu aile buluşmalarından aile manasını hissettiğini ve bu buluşmalardan çok lezzet aldığını söyledikten sonra 21 Ekim’de İttihad Gazetesi’nin 50. Yılı münasebetiyle başlayan bu buluşmaların, Yeni Asya’nın 49. Yıl buluşmaları ile kucaklaştığını ifade etti.

Güleçyüz konuşmasına şöyle devam etti: “Zulüm karşısında ortaya konulacak duruş en önemli imtihan konularından biri haline geliyor, Yeni Asya bu imtihanı yüzünün akıyla veren tek gazete. Maalesef Türkiye yeni bir zulüm kasırgası ile karşı karşıya. OHAL sürecinde yaşanan mağduriyetler ve bu mağdurların arşa yükselen feryatları yeri göğü inletiyor. Bunlara karşı bir duruş ortaya koyulması gerekiyordu ve bu duruşu yine Yeni Asya ortaya koyuyor.”

YENİ ASYA DİNİ DE MUHAFAZA EDİYOR

“Siyaset bir hizmet aracıdır, ama menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Maalesef siyaset üzerine dönen siyaset anlayışı zirve yapmış durumda. Daha acı olan ise bu duruma “dindar” siyasetçiler eliyle girilmiş olması. Bu dine de çok büyük zarar veren, dini de tahrip eden bir yanlışlık. Biz dindar kimliğimizle buna da itiraz ediyoruz ve böylece dinin bu yanlışlardan dolayı zarar görmesini önlemeye çalışıyoruz.”

YAKICI ÇELİŞKİLER…

“Hakikaten çok enteresan ve yürek yakıcı çelişkiler ile karşı karşıyayız. Bir taraftan deniyor ki; ‘28 Şubat ürünü olan başörtüsü yasağını her tarafta kaldırdık.’ Ama öbür tarafta cezaevlerinde 17 bin başörtülü hanım var, onların içerisinde hamile hanımlar, yeni anneler var. 700’e yakın bebek var ve gözaltına alınan hanımlara zorla başını açtıran bir zulüm var. Böyle acı bir dönemden geçiyoruz. Bunları birilerinin seslendirmesi lâzımdı, işte o seslendiren de Yeni Asya yine.”

TÜRKİYE YENİ BİR DEMOKRASİ ZAFERİNE İMZA ATACAKTIR

Gazetemizde “Demokrasi Zamanı” adıyla çıkan yazı dizisinden bahseden Güleçyüz; “Demokrasi zamanı mesajı 1950 öncesi için verilen bir mesajdı. Bu mesaj 2018 Türkiye’sinde de güncel, “Demokrasi Zamanı” diyoruz yine. Demokrasiye ihtiyacımız var diyoruz. 16 Nisan referandumunu bilen bir çok kişi 1946 seçimlerine benzetti. Ayak oyunları ile ve sandık hileleriyle o zamanki tek parti iktidarının kazandığı ilân edilen seçime benzetti. Bu benzetme çok doğru bir benzetme. 1946 seçiminden sonra da bildiğiniz üzere 1950 demokrasi zaferi geldi. İnşallah 16 Nisan seçiminden sonra da Türkiye fazla uzamadan, yeni bir demokrasi zaferine imza atacaktır” diye konuştu.

EN FAZLA BEDELİ ÖDEYEN YENİ ASYA GAZETESİ

“Bu mücadele bitmez Bu mücadele dünya durdukça devam edecek, bizler bu mücadelede bedeller ödemeyi göze alarak yola çıktık ve ödeyerek devam ediyoruz. Hak mücadelesi hiçbir zaman kolay olmamıştır. Hak yolunda gidenlerin, Peygamberlerin, Üstadımızın ödediği bedelleri tarih kaydetmiştir. Onlarla kıyaslandığında bizim ödediğimiz bedeller hafif kalıyor, ama buna rağmen diğer yayın organları ile kıyaslandığı zaman en ağır bedeli de ödeyen yine Yeni Asya Gazetemiz.”

SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ…

İlnur Çevik’in “Türkiye yasakları, Bediüzzaman’a gönül verenlerin mücadelesi ile atlatmıştır” sözünü nakleden Güleçyüz, “OHAL sürecinde 28 Şubat’ı, 12 Eylül’ü geride bırakan zulümler yapılıyor. 28 Şubatçıların yapmak isteyip de yapamadıkları şeyler OHAL KHK’ları ile fazlasıyla yapıldı. Nasıl o zamanlarda 12 Eylül yasaklarını ve 28 Şubat baskılarını Bediüzzaman’a gönül veren insanlar olarak ortaya koyduğumuz kararlı duruşla ve hukuk zemininde müsbet hareket prensibi dairesinde verdiğimiz mücadele ile aştıysak, bu günkü kâbus gibi yaşanan OHAL sürecini ve hukuksuzlukları da aynı kararlılıkla ve aynı mücadeleyle hep birlikte aşacağız inşaallah” diye konuştu.

***

Gültekin Uysal: Yeni Asya önemli bir vazife görüyor

Yeni Asya Gazetesi 49. yıl programına misafir olarak katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da bir konuşma yaptı. Konuşmasına tuhaf bir zamanda yaşadığımızı ifade ederek başlayan Uysal, doğrular ile yanlışların yer değiştirdiği bu zamanda; hakkı tutup kaldırmak adına, hakkın sesi olmak adına, hakikatin yılmaz, yıkılmaz sesi olmak adına Yeni Asya Gazetesi’nin 2018 Türkiyesi’nde önemli bir vazifeyi ifa ettiğini vurguladı.

YENİ ASYA’YA MÜTEŞEKKİRİZ

Uysal, toptan redler ve toptan kabuller arasında halkın alternatifsiz bırakıldığı, muhtelif vesilelerle Demokrasi ve Menderes düşmanlığı yapıldığı bu dönemde, temel idealleri ve temel değerleri muhafaza için çabalayan Demokrat Parti olarak, hem sosyal medya vesilesiyle hem de neşriyatında bu değerleri vurgulamasından ve geniş kitlelere ulaştırmasından dolayı Yeni Asya’ya müteşekkir olduklarını ifade etti.

ZAMAN BU DURUŞU TEYİT VE İSPAT EDECEKTİR

Günümüz Türkiye’sinde muhalefet etmenin ve idealleri savunmanın alternatif maliyetinin her zamankinden daha yüksek olduğunu belirten Uysal, Ali Paşa’nın “Tenkitten ancak hatalarını düzeltmek istemeyen yöneticiler ve iktidarlar korkar.” Sözünü naklederek; “Bugün tenkitlere tahammül bile edilemediği noktada, fiilen iktidarlara muhalefet etmenin yasak olduğu bir noktada bu ölçüleri kaybetmeden ‘Hakkın hatırı âlidir.’ diyerek. Özellikle bugünkü OHAL ikliminde yaşanan hadiselere de Yeni Asya’nın kendi üslûbunca ortaya koyduğu çizgi ile zaman bu duruşu teyit ve ispat edecektir” şeklinde konuştu.

Uysal’ın konuşmasının ardından misafirlere, Yeni Asya’nın 49. yılı münasebeti ile hazırlanan sinevizyon gösterisi izletildi.

***

Ömer Tuncay: Zübeyir Ağabey ile gazete sattık

Zübeyir Ağabey’in yanında kalmış ve hizmetinde bulunmuş olan Ömer Tuncay, Zübeyir Ağabey ile ilk görüşmesinin Ankara’da olduğunu ifade etti.

Bir Cuma gününde Zübeyir Ağabey ile 1968 yılında İttihad Gazetesi’ni sattıkları hatırasını nakletti. Zübeyir Ağabey’in “Kardeşim biz bu gazeteyi 70-80 bin bastığımız zaman Türkiye’nin gündemini biz tesbit edeceğiz” dediğini anlattı.

***

MEHMET POLATDEMİR: Yeni Asya’nın kuruluşunda gençler önplandaydı

Yeni Asya ile ilgili hatıralarını anlatmak üzere kürsüye gelen Polatdemir, Kutlular Ağabey ve Mustafa Polat Ağabey’in genç yaşlarına rağmen yaptıkları hizmetlerden bahsetti.

Mustafa Polat Ağabey’in o dönemde her gün 2 farklı isimle 2 makale yazdığından söz etti. Kendisinin gazetenin ilk musahhihlerinden olduğunu ifade ederek musahhihliğin öneminden bahsetti. Birgün kendisinin önüne Sivas Kongresiyle alâkalı sıkıntılı bir yazı geldiğini ve dizilmiş sayfanın o dönemde son anda dizgiden çıkarıldığını ve böylece gazetenin neredeyse batmaktan kurtarıldığını ifade etti.

O dönemde gençlerin planda olduğunu ve Üstadın da hizmetin çoğunu gençler ve genç talebeler ile yaptığını ifade eden Polatdemir, o dönemde “Risale-i Nur Sönmez” adında bir eser tanzim edildiğini ve bu eserin gençleri şevk ve gayrete getirdiğini ifade etti. Bu dönemde de bu şevke ve gayrete getirme vazifesini Yeni Asya’nın yaptığını söyledi.

***

NURETTİN TOKDEMİR: Yeni Asya Zübeyir Gündüzalp’in idealinin tezahürüdür

19. Dönem Milletvekili, Millî Eğitim Komisyonu eski Başkanı Nurettin Tokdemir, Yeni Asya gazetesinin dâvâsını, tarihçesini ve serencamını anlatmak üzere söz aldı.

1965 döneminden itibaren Nur Cemaatlerinin yaşadıkları badireleri anlatan Tokdemir, “İhtilâller Türkiye’nin başına büyük sorunlar açmıştır” dedi. İhtilâllerin getirdiği baskı ve zulümlerin başlangıçta İttihad Gazetesi ile ardından da Yeni Asya ile aşıldığını ifade eden Tokdemir, Yeni Asya Gazetesi ile yapılan hizmetlerden söz etti.

Tokdemir, Bediüzzaman’ın hayatta iken Ahrarlara ve Demokratlara verdiği desteği sonrasında Yeni Asya’nın devam ettirdiğini belirtti ve Yeni Asya Gazetesi’ni kastederek “Bugün de bu zevat Ahrarlara nokta-i istinad olarak ihlâslı ve istikametli bir şekilde yerlerini muhafaza etmektedirler. Çünkü bu dâvâ herhangi bir menfaate alet olmuş bir dâvâ değildir” dedi.

Tokdemir, Gazetenin Zübeyir Gündüzalp Ağabey’in idealinin bir tezahürü olarak başta İttihad ardından Yeni Asya olarak kurulduğunu ifade ettikten basının önemini ifade eden Nurcular’ın yaşadığı üç farklı hadiseyi beyan etti.

BAB-I ALİ’DE FIRTINA GİBİ KOPUYORDU

Basının ehemmiyetini gösteren ilk hadise olarak, MBK’nın suiistimal edilmeye müsait olan Anayasa Nizamını Koruma Kanunu’nu getirmesine mukabil, İttihad Gazetesi vesilesi ile bu kanunun çıkmasına karşı kamuoyu oluşturulduğunu ve mücadeleyi İttihad Gazetesi’nin verdiğini ifade eden Tokdemir, “İttihad Gazetesi o dönemde Bab-ı Ali’de fırtına gibi kopuyordu” şeklinde konuştu. Tokdemir, bu mücadele neticesinde kanunun çıkmasının engellendiğini ifade etti.

Tokdemir basının ehemmiyetini ifade eden ikinci hadise olarak, 1968 öğrenci hareketleri sürecinde İttihad vesilesi ile kurulan Asayiş Komitesinin İslâm gençliğini muhafaza etttiğini ve toplumda denge unsuru olduklarını ifade etti.

TEKELLEŞTİRME YANLIŞI, YENİ ASYA SAYESİNDE ENGELLENDİ

3 Nisan’da başlayan Risale-i Nur’ların tekelleştirilmesi hadisesini anlatan Tokdemir, Yeni Asya’nın İttihad’ın ifa ettiği tarihi misyonun sahibi olduğunu yayınları ve beyanlarıyla ispat ettiğini ifade ederek, “Yeni Asya tirajından ziyade, imajıyla ve bu cemaatin şahs-ı manevisi ile dimdik durarak ciddî bir mücadele verdi ve zaferi kazandı. Böylece Risale-i Nurlar devlet tekelinden kurtarılmış oldu” dedi. Cemil Meriç’i ziyaretini de anlatan Tokdemir, Cemil Meriç’in kendisine “Bediüzzaman’ın dilini iyi öğren, her eser kendi lisanı ile doğar... Her misyonun, her dâvânın bir metodu vardır, bir metodolojisi vardır. O metodolojiyi iyi öğren. Bediüzzaman gibi başarılı olmanın yolu onun metodunu tatbik ile mümkündür” dediğini akdardı.

Zübeyir Ağabey’in Gazeteyi, lâhika mektubu hükmünde gördüğünü ifade eden Tokdemir; “Gazetemizin tirajını da imajını da hep birlikte yukarılara taşıyalım” dedi. Tokdemir, Taha Akyol’un “Taraflara değil hakikate taraf olmak lâzım, Yeni Asya bunu yapıyor” sözünü nakletti.

Tokdemir’den sonra Zübeyir Said Kaya tarafından Abdil Yıldırım’ın Yazdığı “Ey Yeni Asyam!” şiiri okundu.

***

MEHMET ÖZKAN: Yeni Asya’ya sahip çıkmaya devam edeceğiz

Programda söz alan İzmir Eski Milletvekili Mehmet Özkan, Mustafa Polat Ağabey’in kendilerine fiilî mücadele olan sıcak savaşın kaybedildiğini ve soğuk savaş olan basın, yayın ve sanatta da mağlûp edilmeye çalışıldıklarını ve basının ehemmiyetini böylece vurguladığını ifade etti.

Sabahattin Aksakal Ağabey’in o dönemde Gazetede çalışan gençleri “manevî cihadda akıncılar” olarak tavsif ettiğini söyledi ve gazete yazarlarımızı tebrik etti. Yeni Asya’nın bir okul olduğunu ifade eden Özkan, Aksakal Ağabey’in “Biz kendi personelimizi kendimiz yetiştiriyoruz, bütün çalışanları kendimiz yetiştiriyoruz. Başka gazetede böyle bir şey olması mümkün değil” dediğini ifade ederek “Biz bu misyona sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz.” dedi. Programda Bekir Berk Ağabey’in eşi, Şükran Berk’in; Ceylan Ağabey’in eşi Talia Hanım’ın ve Saadettin Çelik Ağabey’in eşi Münevver Çelik Ablaların görüntülü mesajları izletilmeside büyük beğeni aldı.

***

İBRAHİM ÖZDABAK: Yeni Asya hep masumun yanında oldu

Yeni Asya Gazetesi Karikatüristi İbrahim Özdabak da Yeni Asya emektarı olarak 49. Yıl münasebeti ile düşüncelerini ve görüşlerini aktardı.

Yeni Asya içinde geçirdiği yıllar boyunca bir gazete çalışanı olarak Türkiye’nin yarım asırdır geçmiş olduğu her fırtınalı zamanda Yeni Asya’nın sahil-i selâmete ulaştığına şahid olduğunu ifade eden Özdabak, ”Yine fırtınalı bir dönemden geçiyoruz, biliyorum ki Yeni Asya gemisi yine sahail-i selâmete ulaşacak ve demirleyecek ve kıyamete kadar gelecek nesiller de bu imtihanı kazanmış olarak devam edecek diye duâ ediyoruz” dedi.

Kutlular Ağabey ile yaşadığı bir hadiseyi nakleden Özdabak şunları söyledi: “Kutlular Ağabey, belki binleri bulmuştur, bana mütemadiyen bir soru sorardı. “Dünya dönüyor mu?” Ben ne diyeceğimi bilemezdim. ‘Dönüyor’ desem malûmu ilâm olacaktı, ‘dönmüyor’ desem yalan olacaktı. Şimdi anlıyorum ki “Dünya dönüyor!” demek basit bir şey iken ortaçağın karanlığında “Dünya dönüyor” diyene “Ne dönmesi” diyerek idama gönderiyorlar. Bugün de biz diyoruz ki “Mağdur var!” diyorlar ki “Ne mağduru” Hem de “Dünya dönüyor!” der gibi diyoruz. “Deprem İlâhî ikazdır!” dedik “Ne ikazı” dediler. 80 darbesinde “Yasaklı Türkiye” dediler. Buna mukabil “Konuşan Türkiye” dedik. Her dönemin bir ifade şekli var. Yeni Asya bunu yapıyor ve ben buna şahidim. 1950’lerde “Ne milleti!” dediler. “Yeter! Söz milletindir!” dendi. Doğru olan tavır buydu. Kurucu mecliste “Ne namazı!” dediler. Bediüzzaman dedi ki; “Namaz kılmayan haindir!” Bugün “Zalimler için yaşasın Cehennem.” diyoruz. Var mı bunu diyebilen? Bu zamanda herkes susmuş, ama biz bu manşetleri atıyoruz. Allah’a şükür hiçbirimizin burnu kanamadı. Bir Nur’umuz vardı. Bizim bedelimize yattı çıktı. Alman servetiyle burada mahkûm olan gazetecisini çıkarttı. Bu cemaat de servetiyle değil belki, ama duâsı ile Nur’u çekip çıkarttı.”

***

NEJAT EREN: Yeni Asya Press Reader’in listesinde

Yurtdışında Kanada merkezli “Press Reader” isimli bir basın kuruluşundan gelen mesajı aktaran Eren, Press Reader’in Yeni Asya’yı yayın listesine eklemek istediklerini ve dünyanın muhtelif yerlerinde 30 milyon tüketiciye ulaşabilen şirketin Yeni Asya’nın dağıtım ve tanıtımını yapmak istediklerini ifade etti. Bunun üzerine Yeni Asya’nın dünyanın muhtelif yerlerinde ulaşılabilir olduğunu ve tebrik mesajları aldıklarını ifade etti.

HABER: MEHMET KARA BİLAL SAİD PARLAKOĞLU

Fotoğraflar: Abdurrahim Özyurt - Yeni Asya