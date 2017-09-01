Avustralya Nur Vakfı Afrika'da kurban kesti

Avustralya Nur Vakfı ile Yeni Asya Vakfı'nın ortaklaşa organize ettiği Sudan ve Etiyopya ve Somali'de vekâleten kurban kesimi başarıyla gerçekleşti.

Kurban kesimi ve kurban eti dağıtımı olarak seçilen yerler, fakir köyler, Mülteci Kampı, Kur'an kursu, hapishane ve mescitler oldu.

Avustralya Nur Vakfı yetkilileri "Bu sene Yeni Asya okuyucularının, Avrupa Nur Cemaatinin ve Avustralya'daki Müslüman toplumun yoğun ilgi gösterdiği Afrika'da kurban kesim kampanyamıza destek verdikleri için kendilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz" dediler.

Kurban listelerinde çoklukla Peygamber Efendimiz (asm) ismi görüldü. Diğer peygamberler olmak üzere bir çok büyük sahabeler içinde ve kendi memleketi olan Habeşistan'da Bilal'i Habeşî (r.a) da unutulmadı. Bu tür çalışmaların Müslümanlar arasındaki dayanışmayı ve İttihadı İslamın oluşmasında büyük faydalar verdiğini bildiren Avustralya Nur Vakfı yetkilileri, "Şimdiden gelecek yıl bu fakir Müslüman halk için kurban sayılarımızı nasıl arttırabiliriz düşüncesi ve telaşı başladı" şeklinde konuştular.

"Bizlere güvenip vekil kurban veren herkesten duacı olduklarını" ileten Avustralya Nur Vakfı idarecisi Fatih Yargı, "Camiamız bu hayırlı hizmeti sahip çıktığı için mutluyuz" dedi.