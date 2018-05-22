Avustralya Nur Vakfı’nda iftar coşkusu

Avustralya Nur Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak tertip ettiği, İttihad-ı İslamın küçük bir numunesi mesabesindeki iftar programları bu Ramazan’da da devam ediyor.

Avustralya Nur Vakfı’nın her yıl geleneksel olarak tertip ettiği iftar programları bu Ramazan’da da devam ediyor. Avusturalya Nur Vakfı’nın düzenlediği ve değişik milletlerden misafirlerin katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğine geçtiğimiz akşam 400 kişi iştirak etti. Yemeğin ardından Risale-i Nur sohbeti ve kılınan teravih namazıyla aileler mutlu bir şekilde merkezimizden ayrıldı. İttihad-ı İslamın küçük bir numunesi Avusturalya Nur Vakfı yöneticisi Fatih Yargı, “İttihad-ı İslamın küçük bir numunesi mesabesindeki bu tür faaliyetler Avustralya’daki Müslümanların birlik ve beraberlikleri için bir numune teşkil etmekte” dedi. Yargı “Ramazan ayı boyunca her cumartesi akşamı verilen iftar yemeğinin hazırlanması için canla başla çalışan Nur Vakfının vefakâr ve fedakâr ablaları ve gençleri takdir ve tebriğin her türlüsüne layıklar” ifadeleriyle hizmetlerde bulunan tüm gönüllülere teşekkür etti. Avustralya- Yeni Asya

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