Bahçesaray'ı gördünüz mü?

Van’a bağlı, eski adı Müküs olan Bahçesaray ilçesi gidilip, gezilip, görülmeye değer yerler arasındadır.

Van’a bağlı, eski adı Müküs olan Bahçesaray ilçesi bir çok özellikleriyle öne çıkan bir mekândır.

Özellikle eski yıllarda, yol bakımından oldukça mahrum ve sıkıntılı olan bu ilçemiz, doğuda coğrafi bakımından yüksek dağlar arasında kalan, şimdiki ulaşımı bakımındanda oldukça sık ve keskin virajlara sahip özelliktedir.

Yöre halkının ”Çepilicani” olarak adlandırdıkları virajlı yolları, orada oturan vatandaşların anlattıklarına göre virajların sayısı ise tam kırktır.. Uzun kış mevsiminin hüküm sürdüğü Bahçesaray kış aylarında uzun süre yolları kapalı kalır ve ulaşım güçlükle yapılır. Dağlar arasında kalan bu ilçemizin bir çok tarihi ve kültür özellikleri mevcuttur. Ceviz ve ‘bal’ı ile tanınan bir yerdir.

Said Nursî burada medreseye gitmiş

TarihÎ eskilere dayanan Bahçesaray, uzun yıllar Siirt vilayetimize bağlı kalmış sonradan, Van’a bağlı Çatak ilçesinin bir kasabası olarak devam ederken sonrasında Van’a bağlı bir ilçe haline getirilmiştir. İlçenin ayrı bir özelliği de, Bediüzzaman Hazretlerini bağrına basmış olmasıdır. Said Nursî, burada bulunan medreselerde tahsilini sürdürmüştür. İlçeye bağlı ”Seyyidler sülalesi“ olarak bilinen Arvas nahiyesinde, onüç-onbeş yaşlarında küçük camide kalarak ilim ve irfanla meşguliyetinin yanısıra, yöre halkına doğru islamı anlatmak adına, hürriyetler, demokrasi ve sosyal meselelerdeki konularda aydınlatıcı bilgiler vermiştir. KALDIĞI CAMİNİN İÇİNDE MERDİVENLE ÇIKILAN KÜÇÜK BİR YERDE ”BEDİÜZZAMAN’IN ÇİLEHANESİ“ OLARAK BİLİNEN BİRDE küçük bir mekân bulunmaktadır.

Bahçesayar görülmeye değer

Bu mekânın yanısıra, ilçe merkezine yakın mir Hasan-i Veli medresesinde kalan Bediüzzaman, aynı mekânlarda, bulunan ve “Nil-i mübarek cebel-i kamerden çıktığı gibi, Dicle’nin en mühim bir şubesi Van vilayetinden, Müküs nahiyesinden bir kayanın mağarasından çıkıyor” (Sözler, s. 396) dediği mekâna da zaman zaman giderek tefekkür ettiği anlatılanlar arasında bulunmaktadır. Yaz aylarında, Van’dan Bahçesaray’a ulaşımın rahatlıkla yapılabilir. Daha bir çok hususiyetleri bulunan Bahçesaray ilçesi gidilip, gezilip, görülmeye değer yerler arasındadır.

HABER: MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ