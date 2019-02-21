‘Bahtiyar yetişkinler’ Bursa’daydı

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği hafta sonu okuma programında ‘Bahtiyar yetişkinleri’ ağırladı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Talebelerinden tek bir isteği olmuştur ve bunun tahşidatını da Lâhika mektuplarında müteaddit şekillerde dile getirmiştir. “Okuyunuz , okuyunuz, okuyunuz…”

Bu mihval üzere “Bahtiyar yetişkinler…” Bursa’da, Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği okuma salonunda; iki günlük Risale-i Nur okumaları için bir araya geldiler. Programda şahsî okumalar, müzakereli dersler, sunumlar, Kur’ân ve tesbihat okumaları dahilinde otuzundan–yetmişine kadar programın hakkını vermeye çalıştılar.

Bursa’da gümbür gümbür yapılan okuma programı, büyük bir aşk ve şevke medar olmuştur. Yetişkinler okuma programında; Osman Ataç (31 Mart Vak’ası) ; Orhan Kaşlıoğlu (Beyanat ve Tenvirler); Ramazan Oruç (Risale-i Nur’un tefsir özellikleri); Rıfat Okyay (Şam Hutbesi ve Bediüzzaman); konularında birer sunum gerçekleştirdiler.

FEYİZLİ BİR PROGRAM GERÇEKLEŞTİ

“Bu zamanda önemli olan Risale-i Nurlar’ı tanımak ve bilmek kadar; onları okumak ve anlamaktır. Okunup anlaşılmayan, öğrenilmeyen Risale-i Nur’dan herhangi bir konu elde edilmemiş, anlaşılmamıştır” noktalarının vurgulandığı programa diğer il ve ilçelerden de katılım oldu. Katılan herkesin memnun olduğu, “Faydalandık, feyizyâb olduk” dediği ve çok kısa aralıklarla daha sık yapılmasını temenni ettikleri Bursa Yetişkinler Okuma Programı Cumartesi sabah başlayıp, Pazar akşamı namazıyla son buldu. Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu da memnuniyetini dile getirerek; katılanları her zaman beklediklerinin altını çizdi.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA