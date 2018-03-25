Bediüzzaman'ı anmak için toplandılar: Panelimize coşkulu katılım...

13. Risele-i Nur Kongremiz kapsamında gerçekleştirilen panelimiz için yurdun dört bir yanından gelen misafirlerimiz otobüs ve özel araçlarıyla Pullman Otel’e akın etti.

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