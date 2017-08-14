Bediüzzaman’ın vecizeleri Şanlıurfa mezarlıklarında

Şanlıurfa mezarlıklarında Risale-i Nur’dan alınan vecizeler vatandaşlara ölüm hakikatini hatırlatırken, ölüm gerçeğine yönelik nasihatler veriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mezarlıkların çevresine ölümün hakikatini anlatan âyet ve hadislerin yanı sıra Bediüzzaman Said Nursî’nin vecizelerinin bulunduğu levhalar asarak vatandaşları bu sözlerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’da bulunan Bediüzzaman Mezarlığı, Harran Kapı, Çiftkubbe ve Karaköprü Mezarlıkları çevresine Risale-i Nur’dan ‘Beni dünyaya çağırma, ona geldim fena buldum’, ‘Âhirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme’, ‘Hakikî ömrünü bulunduğun gün bil’ gibi Bediüzzaman Said Nursî’nin vecizelerinin bulunduğu levhalar asarak, ölümün hakikatinin hatırlatılması açısından önemli olan bu hizmeti vesile oldu.

Bediüzzaman ölüm hakikatini çok güzel anlatıyor

Risale-i Nur’da geçen ölüme dair vecizeleri bir heyet tarafından seçilerek asıldığını belirten yetkililer şunları söyledi; “Mezarlıkta bile ölümü unutabiliyoruz. Bunun hatırlatılması için âyet, hadislerin yanında ölüm hakikatini çok güzel anlatan Bediüzzaman’dan da vecizeler asarak ziyarete gelenlerin takdirini alıyoruz. Bunun diğer tüm şehirlerde bulunan mezarlıklara da örnek olması temennimiz.”

HABER: MURAT SAYAN - ŞANLIURFA