Bildiğiniz kıraathanelere benzemez

İstanbul’ un ilk edebiyat evi olan Kıraathane kapılarını 1 Ekim’de tüm sanat severlere açtı.

Kıraathane Arapça’ da okuma yeri anlamına gelmektedir fakat günümüzde kahvehaneyle karıştırılıp ne yazık ki amacına yönelik kullanılmamaktadır.

Beyoğlu Asmalı Mescit’ te yer alan içinizi ısıtan odaları, giriş katında bulunan “cafe libro”nun kitap ve dergi koleksiyonundan seçim yapıp bir yandan kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Kıraathane’nin sezonları 4 mevsime göre 3 aylık dönemlerden oluşuyor. Her sezon bir sergiyle başlıyor. Şu anda Bassam Khableh’ in “Kuşaltma Altında Hayat: Doğu Guta’da şiddete tanıklık, günlük direniş biçimleri ve belirsiz gelecekler“ adlı sergi 23 Kasım’a dek hafta içi her gün 14.00 - 19.00 saatleri arasında tüm sanat severlere açık.

KIRAATHANE KİTAPLARI

Bunun yanı sıra edebiyat, felsefe ekonomi, sanatla ilgili pek çok konuşmaların, şiir gecelerinin, birlikte öğrenip üretebileceğiniz yetişkin ve çocuk atölyelerinin, kitap stüdyolarının, film gösterimi, book club, kitap sohbetleri- yazar imzası gibi birçok etkinliğin bir çoğunu ücretsiz tüm sanat severlere sunmakta.

Bazen uzak bazen yakın diyarlardan gelen ünlü düşünür, yazar, sanatçılar evin “misafir odası”nda kalıyor ve kaldığı süre içerisinde tüm sanat severlerle buluşup konuşuyor.

Kıraathane Kitapları Yayınevi adı altında Türkçe’ye daha önce çevrilmemiş yaşayan dünya yazarlarının eserlerine odaklanıyor. Çeviri ağırlıklı yayın yapıyor. Okurları, yazarları, sanat severleri kendi evindeymiş gibi hissettiren sıcak samimi ortamına olan sağlayan Kıraathane Edebiyat Evi’nin programlarına ve kendine has çevrimiçi “K24” dergisine www.kiraathane.com.tr’den ulaşabilirsiniz.

HABER: FATMA SAMURA

Fotoğraf: Kübra Baş