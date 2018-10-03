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3 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Bosna Hersek'in camileri Osmanlı'yı hatırlatıyor...

03 Ekim 2018, Çarşamba 14:20
Bosna Hersek'in farklı şehirlerinde kimi Osmanlı zamanında kimi ise daha yakın dönemde inşa edilmiş camiler, mütevazi mimarileri ve eşsiz güzellikleriyle kartpostal fotoğraflarını andırıyor.

Klasik Osmanlı mimarisi ile yapılan camilerin yanı sıra özellikle Bosna'daki savaşın ardından modern mimari ile yapılan camiler, yaz-kış ülkeyi ziyaret eden turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eserler arasında yer alıyor.

Başkent Saraybosna'da mimar Acem Ali tarafından 1500'lü yıllarda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camisi, şehri ziyaret edenlerin en uğrak adreslerinden biri olarak ön plana çıkarken, adeta şehrin kalbi olan Başçarşı'nın da en önemli tarihi eseri konumunda bulunuyor.

Saraybosna'nın ilk camisi olan Hünkar Camisi ile Cumhurbaşkanlığı binasının yanı başında bulunan Ali Paşa Camisi de şehirdeki önemli camiler arasında yer alırken, Vratnik ve Bistrik gibi en eski mahallelerdeki mütevazi camiler de şehrin tarihine zenginlik katıyor.

Banja Luka şehrinde 1500'lü yıllarda inşa edilen ancak 1993 yılında Sırplar tarafından temellerine kadar yıkılan Ferhadiye Camisi de 2016 yılında yeniden inşa edilip açıldıktan şehrin en önemli mimari yapıları arasındaki yerini aldı.

5 minareli tek cami

Bosna Hersek'in Sırbistan sınırında bulunan Zvornik şehrindeki 5 minareli Kula Camisi de farklı mimarisiyle ilgi çekiyor. Bosna'daki savaşın ardından Kula Grad köyü sakinlerinden Tucic ailesi tarafından yaptırılan cami, ülkedeki tek 5 minareli cami olmasıyla dikkat çekiyor.

Saraybosna-Zvornik yolu üzerinde, yüksek bir tepenin üzerinde inşa edilmiş Kuşlat Camisi de bulunduğu konum itibariyle ilgi çekiyor. Osmanlı askerleri tarafından Bosna'nın fethi sırasında inşa edilen cami, kartal yuvalarını andıran konumuyla görenleri hayrete düşürüyor. Orman yolundan yürüyerek ulaşılabilen cami, Bosna'daki savaşta Sırplar tarafından yakılsa da 2013 yılında yenilenerek eski görkemine yeniden kavuştu.

Mostar'daki Karagöz Bey Camisi, Travnik'teki Alaca Cami, Pocitelj'deki Şişman İbrahim Paşa Camisi, Bihaç'taki Fethiye Camisi, Foça'daki Alaca ve Hünkar camileri, Tuzla'daki Atik Behram Bey Camisi gibi Osmanlı camilerinin yanı sıra özellikle savaş sonrasında modern mimariyle inşa edilmiş Saraybosna'daki Malezya, Ürdün, Kuveyt, Ciglane ve İstiklal camileri de İslam mimarisinin ülkedeki farklı örnekleri olarak ilgi görüyor.

AA

Etiketler: bosna hersek, cami
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