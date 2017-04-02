Bu camilerde ezanlar Hür

İsrail’in uyguladığı ezan yasağı tepkilere sebep oluyor. Birçok ülkede yer alan camiler de ise okunan ezanlar dünyaya huzur veriyor.

İsrail’de çıkartılmak istenen ezan yasağının ardından Müslüman olmayan kişilerin de tepkileri ve “inanç özgürlüğü” kavramı gündeme geldi.

Dünya genelinde resmî dini Müslüman olmayan, ama Müslümanların hayatlarını rahatça yaşayabildiği ülkelerde bulunan ve beş vakit hürce ezan okunan camiler de var.

Mehmet Âkif Ersoy’un dediği gibi; “Bu ezanlar ki dinin temeli / Ebedî yurdumun üstünde benim, inlemeli”

En güzel camiler

Aralarında Müslüman olmayan ülkelerin de bulunduğu Dünya’nın en güzel mimarî yapıya sahip camilerinden bazılarının isimleri; Kul Şerif Camii- Tataristan, Ubudiah Cami-Kuala Kangsar, Malezya, Yüzen Camii-Kota Bharu, Malezya, Niujie Camii-Pekin, Çin, Mavi Camii-Erivan, Ermenistan, Asafi Camii-Lucknow, Hindistan.







HABER: MERVE İRİYARI

