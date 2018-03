Bu mesajlar bütün insanlığa

13. Risale-i Nur Kongresi pazar günü gerçekleştirilen panel programıyla sona erdi. Panel’de tüm insanlığa yönelik mesajlar verilirken, barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 58. yıldönümü dolayısıyla yapılan ve gelenekleşen 13. Risale-i Nur Kongresi Pazar günü Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen misafirlerin katılımıyla yoğun ve oldukça coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi.

İstanbul’da Pullman Otel’de gerçekleştirilen program Taner Önden’in okuduğu Kur’ân’ı Kerim tilavetiyle başladı. 13. Risele-i Nur Kongremiz kapsamında gerçekleştirilen panel programımızda açılış konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoğlu yaptı. Yavuzyiğitoğlu, Üstad’ın ‘Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam’ sözünün bütün insanlığın reçetesi olduğunu belirterek, “Hürriyetin olmadığı yerde gelişme beklemek mümkün değildir” dedi. Risele-i Nur Enstitüsü Sekreteri Ahmet Dursun ise ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’ konulu Panel öncesinde bir konuşma yaparak, ortaya çıkan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

İslam kardeşliği hatırlatıldı

Masa çalışmalarıyla cumartesi günü başlayan Kongre, Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nur Enstitüsü, Köprü Dergisi ve Yeni Asya Vakfının ortaklaşa düzenledikleri ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği’ başlıklı panelle devam etti. Türkiye’nin birçok ilinden ve İstanbul’dan yoğun katılımın olduğu panel coşkulu bir kucaklaşmaya vesile olurken, aynı zamanda verilen mesajlarla ‘İslâm Kardeşliği’ hatırlatıldı. ‘Hürriyet ve Demokrasi Ekseninde İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’ konulu Panel’de yapılan konuşmalar, çağımız en büyük problemleri sayılabilecek barış ve kardeşliğe dikkat çekti. Av. Kadir Akbaş’ın moderatörlüğünü yaptığı panele Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Cihangir İslam, Yrd. Doç. Dr. Veysel Kasar, Kâzım Güleçyüz ve İslâm Yaşar konuşmacı olarak katıldı.

Adaletin, temel hak ve hürriyetlerin sesi olmaya gayret ediyoruz

Bediüzzaman Haftası kapsamında Gazetemiz Yeni Asya ve Risale-i Nur Enstitüsü tarafından düzenlenen panelimize hepiniz hoş geldiniz. Uzaktan ve yakından gelerek davetimize icabet eden bütün kardeşlerimi muhabbetle kucaklıyorum. İslâm dünyasının zor günler geçirdiği bu günlerde gerçekleştirilen, İslâm kardeşliğini öne çıkaran, müsbet hareket çerçevesinde hürriyet ve demokrasi özlemini dile getiren bu programın şimdiden hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Bu vesile ile İslam aleminin bir an önce Nurlu bir bahara uyanması duasıyla bu vatan ve millet için canını feda eden tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Yeni Asya ailesi olarak; gazetesiyle, dergileriyle, Enstitüsüyle… yazar kadrosuyla ve okurlarıyla; hürriyet, hak, hukuk, adalet, kardeşlik ve muhabbet gibi Kur’ân’î prensiplerin hayata geçirilmesi amacıyla bir araya gelmekten, böyle ulvi gayretlerin içinde olmaktan son derece memnunuz. Bu yönüyle Kur’ân hakikatlerini, Risale-i Nur prensiplerini her platformda anlatmanın huzuru içindeyiz.

Fikirlerin serbestçe serdedilemediği yerde gelişme olmaz

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin insanlık tarihine ışık tutacak, insan haysiyetini dipdiri tutacak, asırları içine alan haykırışıyla başlamak istiyorum. “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam…” Bu söz yalnızca İslâm dünyasının değil, bütün insanlığın özlemini çektiği daha huzurlu bir dünyanın reçetesidir. İnsanlığın geçirdiği devirleri “Beşerin edvar-ı hamsesi var” diyerek beşe ayıran Bediüzzaman’ın İnsanlığın beşinci devrinin Malikiyet ve Serbestiyet devri olarak belirlemesi yalnızca sosyolojik bir tesbit değildir. İnsanlığın tarih boyunca uğrunda canı pahasına mücadelesini verdiği hürriyetin insanlık aleminde mutlaka galebe çalacağının da müjdesidir. Bu müjde İslâm coğrafyası için uzak mıdır? “Neden dünya ecnebilere terakki dünyası olsun da bize tedenni dünyası olsun” diye soran Bediüzzaman hazretlerinin ortaya koyduğu kurtuluş reçetelerinin özünde hürriyet yatmaktadır. Çünkü hürriyetin olmadığı zeminlerde her hangi bir gelişmeyi beklemek mümkün değildir. Fikirlerin serbestçe serdedilemediği, müdavele-i efkarın olmadığı yerde ilmî, fikri bir gelişmeden söz etmek mümkün değildir. Hürriyeti imanın özelliği olarak gören Bediüzzaman Said Nursî Meşrutiyet yıllarından itibaren gazetelerde bu konuyla ilgili makaleler yazmış ve çeşitli vesilelerle hürriyetin İslâm dünyası için önemini ifade etmiştir.

Üstad hazretleri “Ey hürriyet-i Şer’î öyle müdhiş, öyle güzel ve müjdeli bir seda ile çağırıyorsun ki…” diyerek seslendiği hürriyeti iki şekilde tarif eder.

1- Tahakküm ve istibdat ile başkasını zillet altında bırakmamak,

2- Zalimlere boyun eğmemek…

Üstadımızın çizgisinde olarak, Kur’ân’ın en temel prensiplerinden biri olan Adaletin, temel hak ve hürriyetlerin sesi olmaya gayret ediyoruz. Biliyoruz ki, İslâm dünyasının özlediği noktalara ulaşabilmesi… Milli birlik ve beraberlik, ilim ve marifet ve Kur’ân’ın hürriyet ve eşitlik düsturlarına riayetle mümkün olacaktır. Bediüzzaman Said Nursî’ye göre de bütün bunları sağlayacak olan isim ve resimden ibaret olmayan hakiki cumhuriyettir. Cumhuriyet ise “Adalet, meşveret ve kanunda inhisarı kuvvetten ibarettir.”

İslam dünyasının dini siyasete alet eden akımlardan kurtulması gerekir

İnanıyoruz ki, Asya’nın bahtının miftahı olan meşveret şuranın çalıştırılması, belimizi büken hastalıkların yok edilmesi, hakiki cumhuriyetin hayata geçirilmesi “şahane bir hürriyetle” mümkün olacaktır. Bu topraklar üzerinde Hürriyet güneşi doğduğunda; kardeşlik, muhabbet, fazilet rüzgarları da esecektir. Bu güneşin doğması için İslâm dünyasının hem dinsizliği hem de dini siyasete alet eden akımlardan kurtulması gerekir. Ne yazık ki İslâm dünyası bu anlayışların mücadele sahası haline gelmiştir. Kur’ân’’î değerler bu kavgada yok edilmektedir. Hürriyet zeminleri ortadan kaldırılmaktadır. Hak, adalet, ittihad, ittifak, tesanüd, muhabbet, uhuvvet gibi İslam’ın özü, terakkinin zembereği olan kavramlar yerle bir edilmektedir. Onun yerine bencillik, menfaat-i şahsiye, kizb, adavet yerleştirilmekte; çatışmacılık, husumet hortlatılmaktadır.

Bütün çabamız Kur’ânî hakikatlerin yaygınlaştırılması için

Bu noktada Bediüzzaman Said Nursî’nin şiddet ve çatışmayı reddeden, fertlerin ıslahıyla toplumun ıslah olabileceği fikrini bir model olarak sunan, birlikte kardeşçe yaşamanın prensiplerini ortaya koyan yaklaşımları önem kazanmaktadır. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin aziz davasının fedakâr kahramanı Zübeyir Gündüzalp’in kurduğu, Mehmet Kutlular ağabeyin bu günlere tavizsiz istikrar abidesi olarak bugünlere taşıdığı Yeni Asya ailesi olarak bütün çabalarımız bu Kurani hakikatlerin yaygınlaştırılmasıdır. Bu bağlamda Risale-i Nur Enstitüsü olarak iki gün süren bir kongre tertip edildi. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden gelen değerli akademisyenlerimizi “hürriyet, demokrasi, İslâm kardeşliği ve dünya barışı” gibi kavramları tartıştılar. Bu çalışmalara destek veren muhterem hocalarıma çok teşekkür ediyor ve kendilerini can u gönülden kutluyorum. Üstadımızın “Ümitvar olunuz! Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür sada İslâm’ın sadası olacaktır” müjdesini haykırarak bu programın bu müjdelerin gerçekleşmesine vesile olmasını Cenabı Haktan Niyaz ediyorum.

Sonuç bildirileri açıklandı

Masa çalışmalarının bir meyvesi olarak ortaya çıkan sonuç bildirileri ise bu programda kamuoyuyla paylaşıldı. 5 ayrı masada 5 ayrı konu üzerinde yapılan çalışmaların ardından ortaya çıkan sonuç bildirilerini, Fikret Gürsel, Şemsettin Çakır, Mustafa Usta, Sabahattin Yaşar, Hüseyin Uzun açıkladı.

