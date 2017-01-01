Burdur caddeleri de nurlandı

Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım ilanları Çorum, Kütahya, Kahramanmaraş ve Adana’dan sonra Burdur caddelerini de süsledi.

Burdur caddeleri Risale-i Nur Külliyatı ilânları ile buluştu. Burdur’un işlek caddelerinden Yahya Kemal Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Devlet Hastanesi karşısı, Hamit Çine Caddesi ve Güzelleştirme Caddesi gibi birçok bulvar tanıtım reklâmlarıyla donatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Asya Burdur Temsilcisi Sabahattin Boyacı gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz’ün yazılarından yola çıkarak böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Boyacı, “Risale-i Nurları tanıtalım, herkesin teveccühünü yönlendirelim diye düşündük. Burdur halkına çoktan vermemiz gereken bir mesajdı. Bu fikir ortaya çıktı ve reklâmcıyla görüştük. İlânlarımızı hazırlattık ve 2 metreye 2.80 cm boyutlarındaki ilânları bilboardlara astık. Bu hafta bilboardlara astık önümüzdeki hafta da durak tipi panolara asacağız. İlânlarımız 10 gün süreyle bilboardlarda ve raketlerde kalacak. Raket panolara asacağımız ilânlarımızda Şair Nedim Caddesi, Gazi Meydan Kavşağı, Atatürk Caddesi Kavşağı, İsmet İnönü lise durağı, Armağan İlci Bulvarı Fen Lisesi durağı gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda olacak’’ dedi. Yeni Asya Burdur Temsilcisi Boyacı, Yeni Asya’nın diğer temsilciliklerinde de benzer çalışmaların yapılması ve teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Bütün illerdeki temsilciliklerimiz kendi imkânları doğrultusunda bu tarz çalışmalar yapmalılar. Biz de kendi imkânlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya hazırız’’ ifadelerini kullandı.

Çorum, Kütahya, Adana ve Maraş caddeleri de nurlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde benzer çalışmalar Çorum, Kütahya, Adana ve Kahramanmaraş’ta da yapılmıştı. Yeni Asya Çorum temsilcimiz Mehmet Kovancı Risale-i Nurların ‘’yasak’’ olduğu kanaatini yıkmak ve yaygınlaştırma adına bu tarz çalışmaların faydalı olduğunu söylemişti. Kahramanmaraş Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise ülkemiz ve insanımız üzerine çöken karanlıkları aydınlatmanın yegâne yolunun, asrın imanî ve İslâmî ihtiyaçlarına cevap veren Risale-i Nur eserlerini anlamaktan geçtiği ifade edilmişti.