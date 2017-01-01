"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Burdur caddeleri de nurlandı

01 Ocak 2017, Pazar 15:50
Risale-i Nur Külliyatı’nın tanıtım ilanları Çorum, Kütahya, Kahramanmaraş ve Adana’dan sonra Burdur caddelerini de süsledi.

Burdur caddeleri Risale-i Nur Külliyatı ilânları ile buluştu. Burdur’un işlek caddelerinden Yahya Kemal Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, Devlet Hastanesi karşısı, Hamit Çine Caddesi ve Güzelleştirme Caddesi gibi birçok bulvar tanıtım reklâmlarıyla donatıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Asya Burdur Temsilcisi Sabahattin Boyacı gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz’ün yazılarından yola çıkarak böyle bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu düşündüklerini söyledi.

Boyacı, “Risale-i Nurları tanıtalım, herkesin teveccühünü yönlendirelim diye düşündük. Burdur halkına çoktan vermemiz gereken bir mesajdı. Bu fikir ortaya çıktı ve reklâmcıyla görüştük. İlânlarımızı hazırlattık ve 2 metreye 2.80 cm boyutlarındaki ilânları bilboardlara astık. Bu hafta bilboardlara astık önümüzdeki hafta da durak tipi panolara asacağız. İlânlarımız 10 gün süreyle bilboardlarda ve raketlerde kalacak. Raket panolara asacağımız ilânlarımızda Şair Nedim Caddesi, Gazi Meydan Kavşağı, Atatürk Caddesi Kavşağı, İsmet İnönü lise durağı, Armağan İlci Bulvarı Fen Lisesi durağı gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı güzergâhlarda olacak’’ dedi. Yeni Asya Burdur Temsilcisi Boyacı, Yeni Asya’nın diğer temsilciliklerinde de benzer çalışmaların yapılması ve teşvik edilmesi gerektiğini belirterek “Bütün illerdeki temsilciliklerimiz kendi imkânları doğrultusunda bu tarz çalışmalar yapmalılar. Biz de kendi imkânlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya hazırız’’ ifadelerini kullandı. 

Çorum, Kütahya, Adana ve Maraş caddeleri de nurlanmıştı

Geçtiğimiz günlerde benzer çalışmalar Çorum, Kütahya, Adana ve Kahramanmaraş’ta da yapılmıştı. Yeni Asya Çorum temsilcimiz Mehmet Kovancı Risale-i Nurların ‘’yasak’’ olduğu kanaatini yıkmak ve yaygınlaştırma adına bu tarz çalışmaların faydalı olduğunu söylemişti. Kahramanmaraş Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada ise ülkemiz ve insanımız üzerine çöken karanlıkları aydınlatmanın yegâne yolunun, asrın imanî ve İslâmî ihtiyaçlarına cevap veren Risale-i Nur eserlerini anlamaktan geçtiği ifade edilmişti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 1700
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Abdurrahman KOÇAK

    02.01.2017 08:42:14

    Tebrikler Burdur.....Alkışlıyoruz....

  • Kehkeşan

    01.01.2017 15:59:20

    Allah razı olsun Sabahattin Boyacı ve Burdur cemaatimizden :) Çorum, Kütahya, Kahramanmaraş, Adana ve Burdur'dan sonra artık sıra İstanbul'a da en kısa zamanda gelmeli, bizlere de haber edilmeli çorbada bizimde tuzumuz olsun.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli

Güvenlik ve istihbarat muamması

Güzel şeyler de oluyor

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul polisi teröristi yakalamak için harekete geçti

Avrasya Tüneli'nin yeni ücreti belli oldu

Reina saldırganının en net görüntüsü ortaya çıktı

Berlin'deki Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renklerine büründü

Saldırganın parmak izi ve eşkaline ulaşıldı

120 fabrikada üretim durdu

3 yaşında, annesini ebediyete uğurladı

Ortaköy'deki saldırıyla ilgili yeni gelişme

İthalat da, ihracat da düştü

NATO'da bayraklar yarıya indirildi

''Çok güzel bir ülke burası; böyle bir şeyin olması çok yazık''

İstanbul Valiliği'ni basan darbeci askerlerle ilgili yeni gelişme!

Muayene ücretlerine de zam geldi: ''Ülkenin ekonomik koşullarına aykırı''

Yıldırım'dan 'sosyal medya' uyarısı!

Ortaköy'deki vahşeti IŞİD üstlendi

En Çok Okunanlar

Genel

Dinçer: Başkan değil, Meclis güçlenmeli
Faruk ÇAKIR

Sermayeyi mi kaybettik?
Cevher İLHAN

Teröre yanlış teşhis yanlış konsept
Genel

Güvenlik ve istihbarat muamması
Genel

Anayasa teklifine üç itiraz
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Terörden niye korunamıyoruz?
M. Latif SALİHOĞLU

Yeni Asya’nın yeniden doğuşu
Caner KUTLU

Akl-ı selim
Genel

Güzel şeyler de oluyor
Ahmet BATTAL

Dalga beraber geçilir!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.