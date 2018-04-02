Bursa’da Bediüzzaman coşkusu

Bursa Yeni Asya Derneği ile Risale-i Nur Enstitüsü’nün ortak organizasyonuyla Bursa Ulu Camii’nde gerçekleştirilen Bediüzzaman Mevlidi’ne Anadolu’nun her köşesinden katılan uhuvvet ve muhabbet sevdalıları, Müslümanların birliği için ellerini semaya açtı.

Bursa Yeni Asya Derneği ile Risale-i Nur Enstitüsü’nün ortak organizasyonuyla Bursa Ulu Camii’nde gerçekleştirilen Bediüzzaman Mevlidi’ne Anadolu’nun her köşesinden katılan uhuvvet ve muhabbet sevdalıları, Müslümanların birliği için ellerini semaya açtı. Başta efendiler Efendisi, Hz Muhammed Mustafa (asm) olmak üzere, peygamberlerin, evliyaların, şehitlerimizin ve hususan Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi’nin ruhlarına ithaf edilmek üzere okunan Mevlid-i Şerif için Bursa’ya akın eden muhabbet ve uhuvvet sevdalıları, Bursa Ulu Camii’ndeki manevi iklimde yan yana geldi.

İslam kardeşliğinin önemini ortaya koyan mevlid buluşmasında ellerini hep birlikte semaya açan mü’minler, Bediüzzaman Said Nursi’nin aziz ruhu için de hep birlikte dua ettiler.

Katılım yoğun oldu

Bursa Yeni Asya Derneği öncülüğünde her yıl gerçekleştirilen mevlid bu yıl da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Anadolu’nun dört bir yanından gelen Yeni Asya okurlarının birbirini görme ve sohbet etme imkanı buldukları mevlide gazetemiz yazarları da katıldı.

Çevre il ve ilçelerden yoğun bir katılımın gözlemlendiği geleneksel hale gelen Bediüzzaman Mevlidimize büyük bir coşkuyla idrak edildi...

***

Bursa Bediüzzaman Mevlidi https://t.co/MoySOewOUZ — Yeni Asya Gazetesi (@yeniasya) 1 Nisan 2018

***

Katlımcılarla yapılan röportajlar ve mevlidden kareler:

Bursa - Yeni Asya

***

Tıklayınız:

Geçen sene gerçekleştirilen Bursa Bediüzzaman Mevlidinden fotoğraflar