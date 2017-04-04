Bursa’da mevlid coşkusu

Bediüzzaman Haftası kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde yasaklanan panellerimizin ardından gerçekleştirilen ‘Bursa Bediüzzaman Mevlidi’ büyük bir coşkuya sebep oldu.

Bediüzzaman Said Nursi’nin vefatının 57. Sene-i devriyesi münasebetiyle geleneksel hale gelen “Bursa Mevlidi” bu sene de Bursa Ulu Camiinde yapıldı.

Bursa’nın yanısıra civar il ve ilçelerden mevlide alaka ve katılım bu sene fevkalede büyük oldu. Ulu Caminin içi dolduğu gibi, bahçe kısımlarında da yoğunluk yaşandı.

Bursa Ulu Cami görevlilerinin icra ettikleri mevlid-i şerif, İlahiyatçı Ramazan Oruç Hoca’nın veciz konuşmasıyla başladı. Mevlid-i Şerif-i hem erkekler hem de kadınlar camii içerisinde ve dışarısında huşu içinde dinlediler.

HASRET GİDERİLDİ

Yurdun dört bir yanından mevlide iştirak eden Nur’un müştakları ve Bediüzzaman dostları mevlid vesilesiyle hasret gidererek sohbet etme imkânı buldular.

“Güvenlik gerekçesiyle” iptal edilen panel programlarımız sonrasına denk gelen mevlitte hiçbir olumsuzluk ve güvenlik sorunu yaşanmadığı gibi, hiçbir menfi hareket de meydana gelmemesi, panel programlarımızı iptal edenlere iyi bir örnek olarak ortaya konuldu.

KİTAP VE KERMES STANDI AÇILDI

Herkesin memnun ve mesrur olduğu bir mevlid-i şerif icrası herkesin beğenisine ve takdirine mazhar oldu.

Cami bahçesinde her sene gözlerin ardığı ve aşina olduğu gıda kermesi ve ikramlar mevlide ayrı bir renk kattı.

Bursa Yeni Asya Temsilciliğinin açtığı kitap standında en büyük ilgiyi yeni baskı Risale-i Nur külliyatını sergileyen standa ilgi çok fazlaydı. Ayrıca, Yeni Asya Gazetesi yazarları da kitap sergisinde kitaplarını imzalama fırsatı buldular.

Neticede, gerçek muhabbet fedaileri ve asayiş bekçileri kimliklerini sergileyerek gerekli yerlere müspet hareketin bir örneğini daha verdiler.

Program sonunda, Bursa Yeni Asya Eğitim-Kültür ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkürlerini bildirdiler.

Recep Gök - Osman Nuri Üzmez - Cihan Demir - Cengiz Bayak - Enes Çelebi - Bursa

Müsbet hareketin bir örneği daha

Kalpleri gibi, yüzleri de gülen insanlarla dolmuştu, Tarihi Bursa Ulu Camii... Yurdun bir çok bölgesinden gelerek mevlide iştirak eden Nur talebeleri, muhabbetle kucaklaşmanın saadeti içinde, Bediüzzaman Hazretlerini hasret ve iştiyakla, anma, anlama ve anlatma gayretleri içindeydiler.

Bursa Yeni Asya Derneği’nin, Bediüzzaman hazretlerinin vefatının 57. Yıldönümü münasebetiyle başta Peygamberimizin (asm) ve onun âl ve ashabının, evliya, asfiya ve İslam âlimlerinin ruhlarına ithaf edilmek üzere okutulan mevlid, Bursa’da bir sıcak günde, bahar havasının maddi yönünün yanısıra manevi bir baharı da yaşattı Bursa’lılara.

Bazı çevrelerin, soğuk yüzü içinde ileri sürdükleri, güvensizliğe medar söylemlere rağmen, Said Nursî ve talebelerinin asayişin manevi bekçileri ve muhafazı oldukları bir defa daha ortaya konuldu.

Her yıl vefat yıldönümü vesilesiyle yurdumuzun hemen her yerinde anılan Bediüzzaman Hazretleri, mevlidden bir gün evvel de yine Yeni Asya Derneği tarafından büyük bir kalabalığın katılımıyla yapılan panel yâd edilmişti.

Bediüzzaman hazretleri ve te’lif ettiği şaheserlerin, günümüzde yüksek ilgi ve alakaya mazhar oluşlarının altında eserlerin Kur’ân’a dayalı, sünnet eksenli hakikatlerle mücehhez oluşlarından kaynaklanmaktadır..

Bediüzzaman hazretleri, hayatı ve eserleriyle, vatan, millet ve İslamiyet namına hareketi esas alarak, doğru İslamın, kalp ve gönüllerde makes bulması yönündeki gayretleri, bugün ülkemizin sınırlarını aşmıştır.

Hazretin, bu Kur’ân’î şahlanışı, ülkemiz insanı ve birçok ülkede sevgi seline mazhariyeti, onun müsbet hareketi, mütevazi, tavizsiz ve istikrarlı çizgisinin yanısıra eserlerindeki Kur’an hakikatlerini mükemmel bir şekilde izahınden ileri gelmektedir.

Ülkemizde, bir zamanların despot idare tarzının, Said Nursî ve eserlerine karşı gösterdiği olumsuz tutuma mukabil, günümüz yönetimleri tarafından daha sıcak bir şekilde sahip çıkılması iktiza eder.

Mustafa Öztürkçü