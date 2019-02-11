Cağaloğlu’nda Yeni Asya coşkusu

YENİ ASYA CAĞALOĞLU’NDA YENİ KONSEPTİYLE AÇILAN SATIŞ MAĞAZAMIZ OKURLARIMIZIN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK.

Cağaloğlu, hem Risale-i Nur hizmetleri hem neşriyat hizmetleri açısından Nur Talebelerinin tarihinde de son derece ehemmiyetli bir konumda olması itibariyle yeni açılan mağazamıza vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Cağaloğlu gibi kültürün ve kitabın merkezi bir yerde yine kitaba ve kültüre yapılan yatırımla Yeni Asya’nın Cağaloğlu’daki konumu yeniden canlandı.

Gençlerden çocuklara, hanımlardan 40 yıllık dostlara kadar birçok dâvetlilerin buluşmasıyla mekânda renkli görüntüler oluştu.

Mağazamızın açılışı Kur’ân tilâveti ve duâlarla başladı. Okunan duâların ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasını yaptı.

Ömer Yavuzyiğitoğlu açılış konuşmasında: “Burası Yeni Asya gazetemizin Babıâli’nin canlandığı yer. Açılışını yaptığımız bu mağaza birçok hizmeti barındırıyor. Bütün Türkiye’deki neşriyat mağazacılığımıza bir önderlik edeceğini ümit ediyoruz. Daha önemli hizmetlerimize vesile olmasıyla bu açılışı gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olsun” dedi.

Buluşma mekanımız olacak

Açılışa katılan hanımlar mekân hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade ettiler: “Kitap okumayı sevenler için çok güzel bir köşe hazırlanmış. Bu mekânda bizim sıkça uğrayabileceğimiz, namazımızı kılabileceğimiz rahat bir mekân olmuş. İstanbul’da bizim camiamızda kitap kafe tarzında ilk mekân oluyor. Burada buluşup, toplantılarımızı yapabileceğimiz rahat bir ortam olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Programa farklı şehirlerden de misafirler katılım gösterdi. Katılanların mağaza üzerine yorumları şu şekilde oldu:

Mustafa Başkarcı: “Ben İstanbul’a misafir olarak geldim. İnsanların devamlı gelip, geçtikleri bir mekânda açılmış. Göze hitap eden mağaza çok güzel olmuş. Tebrik ederiz. Hayırlı, uğurlu olsun.”

Cevdet Duran: “Mekân için çok iyi bir gelişme olmuş. Arzu ettiğimiz bir netice. Uğraşanlardan Allah razı olsun.”

Ramazan Oruç: “Ben Bursa’dan geliyorum. Mağaza çok yerinde, güzel olmuş. Cenab-ı Hak hayırlara vesile etsin. Gençlik yıllarımızı hatırladık. Cağaloğlu deyince Mehmet Kutlular, Sabahattin Aksakal Ağabeylerle olan hatıralarımız canlandı. Burayı yeniden bir canlanışın sembolü olacak diye düşünüyorum. İnşallah diğer illerimize de örnek olur. Cenab-ı Hak muvaffak etsin, kolaylık versin.”

Nacİ Tepİr: “Bu mekânın iki çeşit görüntüsü var; bir yeni görenler için bir de bu mekânın temsil ettiği dâvâyı yaşayanlar, şahit olanlar için… Ben bu mekânın 50 yıllık faaliyetine şahit oldum. Manevî anlamda halkımıza geçmişiyle, inancıyla ilgili varlık göstermiştir. Yayınlanan eserlerle büyük bir boşluğu doldurmuştur. Ve hâlâ da doldurmaya devam etmekte.”

İdrİs Koçbay: “Hizmette 51. yılım. Mekân çok mükemmel olmuş. Tam İstanbul’un orta yeri, eskiden beri Cağaloğlu demek matbuat demektir. Onun için burası çok önemli bir yer ve buranın hep muhafaza edilmesi istiyorum. Burayı hizmetimizden dolayı her haliyle çok seviyoruz.”

Kamİl Memİş: “Bende 1974’ten beri bu hizmetin içerisindeyim. Neşriyatımız için buranın hakikaten önemi çok büyük. Böyle önemli bir yerde böyle bir mağaza açılışında olmaktan heyecanlıyım. Cenab-ı Hak inşallah güzel ve hayırlı hizmetlere vesile kılar.”

Mustafa Çetİntaş: “Cağaloğlu’nda değişik binalarda faaliyet gösteren Yeni Asya Yayınları satış bürosu bugün açılışını yaptığımız yerde Anadolu’dan ve İstanbul’da bulunan ağabey ve kardeşlerin buluşma merkezi olmasıyla Türkiye geneline örnek bir model olarak açılışı yapılmıştır. Burada emeği olan ve çeşitli bölgelerden gelen ağabey ve kardeşlerden Allah razı olsun. Yeni bir hamle, yeni bir coşku ile bu modelin bütün Türkiye‘ye yayılmasını temenni ederim.”

Celal Konak: “Bu mekânın açılışına bir dâvet üzerine katıldım ve bazı çınarları gördüm. O çınarları görünce kendimce hayıflandım. Keşke bizde daha önce çınar yolunda olsaydık dedim. Bu mekânı bu şekilde tasarlayanlara teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bu yolda daim eder.”

Hüseyin Şahin: “Mekân hakikaten çok güzel, örnek bir yer olmuş. Türkiye için bir model olarak düşünülmüş. Bu doğrultuda hem satış yeri, hem sohbet edilecek bir mekân olarak planlanmış. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Burası bizim İstanbul neşriyatımızın buluşma noktası. İnşallah bundan sonra daha güzel hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.”

Açılışa katılan “Cağaloğlu gibi kültürün, kitabın merkezi bir yerde yine kitaba ve kültüre yapılan bu güzel yatırımın kalblerde ve ruhlarda fikir ve inanç çiçekleri açacağı inancıyla tebrik ediyorum. İnşallah bu mekân çok güzel hizmetlere vesile olacak. Allah daha güzel ve geniş mekânlarda bu hizmetleri yapmayı nasip etsin.”

Mağazanın satışlarından sorumlu Mustafa Bayram, açılışın vatandaşlar tarafından hoş karşılandığını aktararak sözlerine söyle devam etti: “Vatandaşlardan her yönüyle güzel dönüşler aldık. Talepler her zaman böyle güze olsun. Özellikle vatandaşlardan burayı boş bırakmamalarını, sürekli gelmelerini rica ediyorum. Mağazamız sabah 8 ve akşam 17.30 arasında hizmet vermekte. Satışlarımız çok şükür iyi oldu, daha da güzel olacak inşallah.”

Mağazanın açılış gününe özel bütün kitaplarda yüzde 40 indirimle ve açılış gününe özel hazırlanmış olan hatıra anahtarlıklar satışa sunuldu. Yazarlarımızın kitaplarını imzalamalarının ardından program sona erdi.

Haber: Süreyya Nur İşler

Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA / KÜBRA ÖRNEK - Yeni Asya