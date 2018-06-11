"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Cami, merdivenleri ile de ders veriyor

11 Haziran 2018, Pazartesi 01:37
Şanlıurfa Esentepe’deki Hacı Mehmet Demircioğlu Camii’nin merdivenleri, renklendirilmiş anlamlı sözlerle halkın dikkatini çekiyor. Cami imamı Ahmet Sabuncu, “Cemaatten de olumlu tepkiler aldık” diyor.

Şanlıurfa Esentepe’de Hacı Mehmet Demircioğlu Camii’nin merdivenleri, renklendirilmiş anlamlı sözlerle halkın dikkatini çekiyor. Adalet, merhamet, şahsiyet gibi önemli konularla ilgili olan bu sözler, Urfa halkınca çok olumlu karşılanıyor. 

Cami merdiverlerinde yer alan sözlerden bazıları şöyle:

“Merhametini kaybeden, insanlığını da kaybeder.”

“Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.”

“Dünyadaki en huzursuz kimse, kalbinde kin ve haset olandır.”

“İnsana kalabilecek en değerli miras, dürüstlüktür.”

Cami imamı Ahmet Sabuncu’dan, eğitimci Sebahattin Yaşar ile birlikte, bu güzel uygulama hakkında bilgiler aldık.

l Bu merdiven yazıları nasıl başladı?

Ben 2016 yılında bu camiye geldim. Bundan önce Çakeri Camii’nde imamlık yapıyordum. Bu uygulamayı orada başlatmıştık. Daha sonra burada da bu tarz bir uygulama yapmayı müftülükle istişare ederek düşündük.

l Biz camiye girmeden önce gelen birkaç kişiye bu yazılar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Kimisi olumlu kimisi de olumsuz yaklaştı. Olumsuz yaklaşanlar, nasihate yönelik sözlerin ayak altı olmaması gerektiğini söylediler. Ne dersiniz?

Çok güzel geri dönüşümler oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelmişlerdi Çakeri Camii’ne. Çok hoşlarına gitti, çok dikkatlerini çekti. Yazıların hepsini not almışlardı. Cemaatten de olumlu tepkiler aldık.

Çok çeşitli kesimlerden, namaz kılan kılmayan, her kesimden gelenler oldu. Defalarca yazıları okuyanlar, fotoğrafını çekenler oldu. Bunlar da olumlu tepkiler arasında yer aldı.

Olumsuz bakanlar da elbette olacaktır. Ama bu, bakış açısıyla alâkalı bir durum. Biz merdivenlerdeki boş alanları faydalı bir şekilde doldurmaya yönelik bir adım attık. Ve genelde de olumlu yaklaşımlar oldu.

Ama bazı kişiler bu yazıları bize sormadan kaldırmaya çalıştılar. Hatta bazı yazıları da kaldırdılar. Bu çok olumsuz bir davranış. Biz bunu uygun bulmuyoruz.”

Toplumun ihtiyacı olan konulardan sözler seçiyoruz

Oradaki yazıları sıradan ve rastgele bir şekilde koymuyoruz. Meselâ Çakeri Camii’nde abdestin, namazın faziletleri ile ilgili yazıları ön plana çıkarmıştık. Burada çocuk terbiyesi ve güzel ahlâk gibi konularla ilgili yazıları tercih ettik.

Bu uygulama özellikle dışarıdan gelenlerin dikkatini çekiyor. Camiye girdiklerinde ilk orası dikkatini çekiyor. Çünkü önceden böyle bir şey görmemişler.

l Dışarıda sorduklarımızdan biri demişti ki, ‘’Bana çok anlamlı geliyor bu yazılar, okuduğumuz her bir basamakta, her bir adımda yukarı yükseliyoruz.” dediğiniz gibi bakış açısı ile alâkalı bir durum. Eleştiri gözüyle bakan, her zaman eleştirilecek bir şey bulur.

Oradaki sözlerden bir tanesini söyleyeyim meselâ: ‘’Kişiliğini makamdan alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” O sözü oradan neden kaldırsın ki bir insan? Bize göre çok anlamlı bir söz bu. O sözün orada olmasının toplumsal açıdan çok faydası olacağını düşündük biz.

l Biz de bu güzel uygulama için cami imamı Ahmet Sabuncu’yu tebrik ediyoruz. Ve hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Röportaj: Mustafa Gönüllü

mustafagonullu97@gmail.com

 

Etiketler: şnalıurfa, cami
Okunma Sayısı: 136
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cami kapatılması kabul edilemez
    📷

    Cami, merdivenleri ile de ders veriyor

    Ani baş ağrınızın sebebi yoksa dondurma mı?

    Çözüm varken neden kaos?

    SP Mardin milletvekili adayı Kılıç: Adil bir seçim için sandığa sahip çıkalım

    Demokratların artık toparlanması lazım

    Nedir bu hazımsızlık?

    OHAL’in faturası ağır oldu

    "Bin aydan daha hayırlı'' olan Kadir Gecesi yurt genelinde idrak ediliyor...

    Gençler de itikafın lezzetini hissetti...

    Kartpostallık bir manzara: Tefekkürlük Ağrı Dağı...

    'Olağanüstü Hal demek hukukun rafa kalktığı hal demek'

    Şüpheli yangının ardından şeçim tartışmaları yeniden başladı

    Yeni Asya Gazetesi'nde Kadir Gecesi Programı...

    İyi Parti’yi görmeyin talimatı

    OHAL’li seçimi dünyaya açıklayamayız

    Erdoğan pankartları yasaya aykırı

    Danıştay üyesinden geri adım

    Bu anket çok konuşulacak

    Şehit Uğur Sağlam ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı...

    En Çok Okunanlar

    Genel

    OHAL’in faturası ağır oldu
    M. Said ZEKİ

    Adalet yoksa, kıyamet yakındır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Nedir bu hazımsızlık?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Hz. Mehdî ve îmân hizmeti
    Genel

    Cami kapatılması kabul edilemez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Demokratların artık toparlanması lazım
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın adını anmak neden önemlidir?
    Yeni Asya'dan Size

    Ramazan’ı uğurlarken
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Nur ve nar nasıl fark edilir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.