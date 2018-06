Cami, merdivenleri ile de ders veriyor

Şanlıurfa Esentepe’deki Hacı Mehmet Demircioğlu Camii’nin merdivenleri, renklendirilmiş anlamlı sözlerle halkın dikkatini çekiyor. Cami imamı Ahmet Sabuncu, “Cemaatten de olumlu tepkiler aldık” diyor.

Şanlıurfa Esentepe’de Hacı Mehmet Demircioğlu Camii’nin merdivenleri, renklendirilmiş anlamlı sözlerle halkın dikkatini çekiyor. Adalet, merhamet, şahsiyet gibi önemli konularla ilgili olan bu sözler, Urfa halkınca çok olumlu karşılanıyor.

Cami merdiverlerinde yer alan sözlerden bazıları şöyle:

“Merhametini kaybeden, insanlığını da kaybeder.”

“Kabul edilen bir yanlışlık, kazanılmış bir zaferdir.”

“Dünyadaki en huzursuz kimse, kalbinde kin ve haset olandır.”

“İnsana kalabilecek en değerli miras, dürüstlüktür.”

Cami imamı Ahmet Sabuncu’dan, eğitimci Sebahattin Yaşar ile birlikte, bu güzel uygulama hakkında bilgiler aldık.

l Bu merdiven yazıları nasıl başladı?

Ben 2016 yılında bu camiye geldim. Bundan önce Çakeri Camii’nde imamlık yapıyordum. Bu uygulamayı orada başlatmıştık. Daha sonra burada da bu tarz bir uygulama yapmayı müftülükle istişare ederek düşündük.

l Biz camiye girmeden önce gelen birkaç kişiye bu yazılar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Kimisi olumlu kimisi de olumsuz yaklaştı. Olumsuz yaklaşanlar, nasihate yönelik sözlerin ayak altı olmaması gerektiğini söylediler. Ne dersiniz?

Çok güzel geri dönüşümler oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelmişlerdi Çakeri Camii’ne. Çok hoşlarına gitti, çok dikkatlerini çekti. Yazıların hepsini not almışlardı. Cemaatten de olumlu tepkiler aldık.

Çok çeşitli kesimlerden, namaz kılan kılmayan, her kesimden gelenler oldu. Defalarca yazıları okuyanlar, fotoğrafını çekenler oldu. Bunlar da olumlu tepkiler arasında yer aldı.

Olumsuz bakanlar da elbette olacaktır. Ama bu, bakış açısıyla alâkalı bir durum. Biz merdivenlerdeki boş alanları faydalı bir şekilde doldurmaya yönelik bir adım attık. Ve genelde de olumlu yaklaşımlar oldu.

Ama bazı kişiler bu yazıları bize sormadan kaldırmaya çalıştılar. Hatta bazı yazıları da kaldırdılar. Bu çok olumsuz bir davranış. Biz bunu uygun bulmuyoruz.”

Toplumun ihtiyacı olan konulardan sözler seçiyoruz

Oradaki yazıları sıradan ve rastgele bir şekilde koymuyoruz. Meselâ Çakeri Camii’nde abdestin, namazın faziletleri ile ilgili yazıları ön plana çıkarmıştık. Burada çocuk terbiyesi ve güzel ahlâk gibi konularla ilgili yazıları tercih ettik.

Bu uygulama özellikle dışarıdan gelenlerin dikkatini çekiyor. Camiye girdiklerinde ilk orası dikkatini çekiyor. Çünkü önceden böyle bir şey görmemişler.

l Dışarıda sorduklarımızdan biri demişti ki, ‘’Bana çok anlamlı geliyor bu yazılar, okuduğumuz her bir basamakta, her bir adımda yukarı yükseliyoruz.” dediğiniz gibi bakış açısı ile alâkalı bir durum. Eleştiri gözüyle bakan, her zaman eleştirilecek bir şey bulur.

Oradaki sözlerden bir tanesini söyleyeyim meselâ: ‘’Kişiliğini makamdan alanlar, makamdan sonra kişiliksiz kalırlar.” O sözü oradan neden kaldırsın ki bir insan? Bize göre çok anlamlı bir söz bu. O sözün orada olmasının toplumsal açıdan çok faydası olacağını düşündük biz.

l Biz de bu güzel uygulama için cami imamı Ahmet Sabuncu’yu tebrik ediyoruz. Ve hizmetlerinin devamını diliyoruz.

Röportaj: Mustafa Gönüllü

mustafagonullu97@gmail.com