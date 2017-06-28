Çayeli’nde ahşap bir şaheser

Tamamen ahşap olarak yapılan Ormancık Köyü Camii minberi, ağaç işçiliği ve ahşap oyma bakımından döneminin en güzel örnekleri arasında yer alıyor.

Tamamen ahşap olarak yapılan Ormancık Köyü Camii, Rize’nin Çayeli ilçesine 25 km uzaklıktadır.

Kesin bir kitabesi olmamasına rağmen cami içindeki bir yazıda inşa tarihinin hicri 1242, Milâdi 1826 olduğu belirtiliyor.

Cami ilk önce Başköy’de bir hanım tarafında yaptırılmış. Daha sonra da “Hemşinli Zeliha Hanım” tarafından şimdiki yerine taşıttırılmış. Ormancık Camii eskiden medrese ve mektep olarak kullanılmış.

Orijinalliği büyük ölçüde korunarak bugünlere kadar ulaşabilen cami, kapısının iki kanadı yekpare bir şekilde olup adeta bir oymacılık şaheseridir. Benzer tarihî köy camileri arasında en iyi şekilde korunan camilerden biri olarak bugün de hizmet vermektedir.

Ağaç işçiliğinin güzel örneklerinden

Çayeli Ormancık Camii, Doğu Karadeniz ahşap üslûbu diye bilinen üslûbun yani Osmanlı ve Barok süsleme sanatı özelliklerinin bir arada kullanıldığı erken tarihli ve önemli örneklerden biri olarak bilinmektedir.

Caminin minberi ağaç işçiliği ve ahşap oyma bakımından döneminin en güzel örnekleri arasında olduğu kabul edilmektedir.

HABER: MAHMUT ÇAKIR