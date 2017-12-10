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Çok anlamlı bir sergi

10 Aralık 2017, Pazar 23:00
Kudüs’ün işgalinin 100. yılında Kudüs Türk Kültür Merkezi tarafından Osmanlı Arşivlerinde Hicaz Demiryolu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kudüs’ün İngilizler tarafından işgal edilişinin 100. yılında Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Kudüs Türk Kültür Merkezi tarafından Osmanlı Arşivlerinde Hicaz Demiryolu fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kudüs’teki YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi’ndeki sergiye Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan El-Hüseyni, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi Eğitim Birimi Müdürü Naci el-Bukeyrat ve çok sayıda Filistinli katıldı.      

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanımasının ardından şehirde yaşanan gergin günlerde düzenlenen sergide, tarihî Hicaz Demiryolu’nun inşası için yapılan Osmanlı yazışmalarına dair belgeler sergilendi.      

Osmanlı siyonist Herzl’in yardım teklifini reddetti

Tarihî belgeler arasında, siyonizmin kurucularından Theodor Herzl’in Hicaz Demiryolu’un inşasına maddî yardımda bulunma teklifinin Osmanlı tarafından reddedildiğine dair yazışma da yer aldı.      

Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan El-Hüseyni sergide yaptığı konuşmada, Büyükelçi Türkoğlu ve YEE Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir’e teşekkür ederek “Osmanlı dünyaya akıllıca hükmetmiş bir devletti. Hicaz Demiryolu da bu akıllı hakimiyetin bir parçasıdır. Biz de Filistinliler olarak akıllı, onurlu ve hoşgörülü olduğumuzu, ancak düşmanımıza karşı şiddetli olduğumuzu belirtiyoruz. Arap ve İslâm dünyasına işgal sona erene kadar Kudüs’e sahip çıkacağımıza söz veriyoruz.” dedi.      

ABD’nin kararından döneceğini umuyoruz      

Hüseyni, Filistin Yönetimi olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıma kararı alacağını beklemediklerini ve bunun şok etkisi oluşturduğunu belirterek şöyle devam etti: “Filistin dâvâsı 100 yıla yakın bir sorundur. Filistin dâvâsını yok etmeye, manipüle etmeye çalıştılar. Filistinlileri göçe zorladılar, ancak biz topraklarımızda kalarak mücadele ettik. Bu mukaddes topraklara olan aşkımız ve bağlılığımız her geçen gün daha da artıyor. Biz bu şekilde büyüdük. Bu terbiye ve bu eğitimle büyüyen Filistin halkı Allah’ın izniyle kazanan taraf olacaktır. Biz ABD’nin kararından geri döneceğini umuyoruz. Çünkü ABD, Filistin halkından daha büyük değildir. Evet biz yoksul, zayıf düşürülmüş mazlûm bir halkız, ama nihayetinde biz ABD ve destekçilerinden daha büyüğüz.”      

Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ise serginin açılışında yaptığı konuşmada, “Biz de Kudüs halkını haksızlıklara karşı direnişi nedeniyle Türkiye halkı adına takdirlerimizi ifade etmek istiyoruz. Umarım bu haklı direniş başarılı bir sonuca oluşur. Bugünkü sergi de çok anlamlı. Çünkü bölgedeki halklar arasında, Türk ve Arap halkları arasındaki bağlantıyı temsil eden bir tren yolunun hikâyesini anlatıyor.” dedi.      

Barışın hakim olması temennisinde bulunan Türkoğlu, “Umarım bu bağlantı yeniden inşa olunur ve bölgede barış hakim olur.” diye konuştu.

Filistin Davası İslam’ın Davsıdır      

Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi Eğitim Birim Müdürü Naci el-Bukeyrat ise yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Filistin dâvâsına ilişkin tavrından dolayı teşekkürlerini dile getirdi.      

“Filistin dâvâsına destek verenler bugün de yine bu dâvânın destekçileri olmaya devam ediyorlar.” diyen Bukeyrat, şunları söyledi: “Bu Hicaz Demiryolu Filistin’in İslâm ümmetinin ayrılmaz parçası olduğunun göstergesidir ve Filistin dâvâsı İslâm’ın dâvâsıdır. İngilizler 100 yıl önce burayı işgal ettiklerinde, Kudüs’ü Müslümanların elinden aldıklarını söylemişlerdi, ancak biz de buradan bir kez daha Kudüs’ün Müslümanların olduğunu, iman ve inanç olduğunu vurguluyoruz.” Yunus Emre Kudüs Türk Kültür Merkezi Müdürü Özdemir de Kudüs’ün yaşadığı bu gergin günlerde bütün zorluklara rağmen Filistinlilerin sergiye gelerek kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Özdemir, Hicaz Demiryolu’nun, hacıların güvenliğini sağlamak, Hicaz’ın ekonomisine katkı sağlamak, Mekke, Medine ve Kudüs’e sahip çıkmak için İkinci Abdülhamid Han tarafından yaptırılan en önemli hizmetlerinden biri olduğunu vurguladı.      

Özdemir, “Bugün Osmanlı’nın Kudüs’ten çekilişinin 100. yıl dönümü. Biz aslında bu sergiyle şunu ifade etmek istiyoruz, 400 yıl beraber yaşadığımız bu coğrafyada ecdadımız bu bölgeye sadece hizmet etmiştir. Bu belgelerde onların delilidir.” dedi. 

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Kudüs, İttihad-ı İslam'a vesile olsun

İttihad-ı İslâm’ın düğüm şehri: Kudüs

AA

Etiketler: kudüs, sergi
Okunma Sayısı: 183
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