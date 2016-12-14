Çorum'un caddelerinde Risâle-i Nûr Külliyatı ilanatı

Çorum'un caddelerini Risâle-i Nûr Külliyatı ilanatları süsledi

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni Asya Çorum temsilcisi Mehmet Kovancı insanlar üzerindeki Risale-i Nur külliyatının ''yasak'' olduğu kanaatini yıkmak amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Kovancı ''Meşverette karar aldık, malum OHAL günlerinde Risale-i Nur Külliyatı yasakmış gibi bir imaj uyanmaya başladı. Bu imajın yıkılması yok olması noktasında ne olur,nasıl olur gibi bi karar aldık ve böyle bir kampanya kararı aldık. Bilboardlara ve 50x70 boylarında 40 adet belediye otobüsüne ilanat verdik. 1 hafta 10 gündür devam ediyor. Bugün itibariyle ilanlarınımızın son günleri. Çorum şehrinde belediye otobüse binen insan sayısı 20 binin üzerinde. Bu kadar insan Risale-i nur ilanı görürse o yasak imajının yok olması düşüncesi etkili olur dedik ve gerçekten bu konuda tanıdık tanımadık birçok insandan olumlu tepkiler aldık. Uygulamamızın temenni ettiğimiz şekilde bize geri dönüşü olduğunu gördük.'' dedi.

Aynı uygulamaların diğer illerde de yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Kovancı ''Bu kampanya sadece bizle sınırlı kalmamalı. Diğer şehirlerde de benzer uygulamalar olmalı. Yardımlaşma faydalı olur. Ziyaretçilerimize bu ilanların verilmesi faydalı olur kanaattindeyiz.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Üstün - Yeni Asya