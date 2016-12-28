Çorum ve Kütahya'nın ardından Kahramanmaraş’ta da Nur çiçekleri açtı

Risale-i Nur okuma seferberliğinin düzenlendiği Kahramanmaraş’ta şehrin ana caddelerindeki bilboardlar Risale-i NurlarIN ilanlarıyla donatıldı.

Kahramanmaraş’ın ana caddeleri Yeni Asya Neşriyat’ın yeniden tanzim ettiği Risale-i Nur Külliyatı’nın ilanları ile süslendi.

Kahramanmaraş Yeni Asya Temsilciliğinden yapılan açıklamada, “Karakış gibi ülkemiz ve insanımız üzerine çöken karanlıkları aydınlatmanın yegane yolunun, asrın imanî ve İslamî ihtiyaçlarına cevap veren, Bediüzzaman Said Nursi’nin muazzam Risale-i Nur eserlerini anlamaktan ve anlatmaktan geçtiği” ifade edildi.

Risale-i Nurlara her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunduğu ve tüm Kahramanmaraş’ta Risale-i Nur okuma seferberliği düzenlendiği belirtilen açıklamada, Risale-i Nurları tüm kamuoyuna duyurabilmenin gayreti içerisinde olduklarını ilan ettiler.

Karda, çiçekleri açtı

Nurları okuma seberberliği için şehrin ana caddelerindeki bilboardları Risale-i Nurlarla donatıldığı belirtilen açıklamada, Kahramanmaraş’ta uzun yıllardır böyle bir kar yağışının görülmediğine de dikkat çekilerek, kar çiçeklerinin adeta Risale-i Nurlarla açıldığı ifade edildi.

Yeni Asya Temsilciliği yetkilileri, Yeni Asya Gazetesi’nin başlattığı indirimli Risale-i Nur kampanyasına yoğun bir ilgi gösterildiğinin de altını çizdiler.

Kahramanmaraş - Yeni Asya

Konuyla ilgili haberler:

Çorum'un caddelerinde Risâle-i Nûr Külliyatı ilanatı

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/foto-galeri/corum-un-caddelerinde-risale-i-nur-kulliyati-ilanati_418329

Risale-i Nur reklamları Kütahya’da

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-reklamlari-kutahya-da_418522