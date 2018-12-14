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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Dağların ihtişamı

14 Aralık 2018, Cuma 00:21
Dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını dağlarda ve eteklerinde yaşıyor.

Cenab-ı Hakk'ın haşmet ve azametinin dünya üzerindeki tecellilerinden biri olan dağlar, bizleri tefekkür yolculuğuna davet ediyor. Dünya Dağ Günü her yıl Aralık ayında kutlanıyor.

Birbirinden güzel yaratılışa sahip ihtişamlı dağlar, Kanat Kitabı'nda kendilerine verilen önemli vazifeleri yerine getirerek eşsiz güzellikte görüntüler oluşturuyor ve adeta hep birlikte Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Hakim'de kendileri ile ilgili ifade ettiği ayetleri hatırlatarak “Biz biriz ve bir elden çıkmışız, birtek Zâtın malıyız. Ve birimizi yapan, elbette umumumuzu O yapar” ((Risale-i Nur, Şualar, 2. Şua)) hakikatini ihtar ediyor.

BM tarafından 2002 yılından beri her yıl kutlanan günün amacı, dağların önemi konusunda farkındalık oluşturmak, dağlarda yaşayan ve geçimini dağlardan sağlayan insan topluluklarının sorunlarına dikkat çekmek, yeşil ekonomiyi güçlendirmek, dağlık bölgelerdeki canlı hayatını korumak ve geliştirmek.

Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursi, dağlardan Risale-i Nur'da da bahseder. Sözler, s. 355'te şu satırlar yer alır:

Dağları birer kazık yapmadık mı? (Nebe’ Sûresi: 7.)

Meselâ, -2- yani "Dağları zemininize kazık ve direk yaptım" bir kelâmdır. 

Bir âmînin şu kelâmdan hissesi: Zâhiren yere çakılmış kazıklar gibi görünen dağları görür, onlardaki menâfiini ve ni’metlerini düşünür, Halıkına şükreder. 

Bir şâirin bu kelâmdan hissesi: Zemin bir taban; ve kubbe-i semâ, üstünde konulmuş yeşil ve elektrik lâmbalarıyla süslenmiş bir muhteşem çadır; ufkî bir daire sûretinde ve semânın etekleri başında görünen dağları o çadırın kazıkları misâlinde tahayyül eder, Sâni-i Zülcelâline hayretkârâne perestiş eder. 

Haymenîşin bir edibin bu kelâmdan nasîbi: Zeminin yüzünü bir çöl ve sahrâ, dağların silsilelerini pek kesretle ve çok muhtelif bedevî çadırları gibi, güyâ tabaka-i turâbiye yüksek direkler üstünde atılmış, o direklerin sivri başları o perde-i turâbiyeyi yukarıya kaldırmış, birbirine bakar pekçok muhtelif mahlûkatın meskeni olarak tasavvur eder. O büyük, azametli mahlûkları böyle yeryüzünde çadırlar misillü kolayca kuran ve koyan Fâtır-ı Zülcelâline karşı secde-i hayret eder.

1 Birkaç hadîsin birleştirilmiş ifadesi olup, açıklaması Üstadımız tarafından, peşinden yapılmıştır.

2 Dağları birer kazık yapmadık mı? (Nebe’ Sûresi: 7.) 493. Seni her türlü noksan sıfattan tenzih ederiz. Senin şânın ne yücedir.

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden konuyla ilgili bölümün tamamını okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#631/z

Dağlar ve eteklerinde, dünya nüfusunun yüzde 12’si, yaban hayatının ise neredeyse tamamına yakını yaşıyor.

Bunun yanı sıra dağlar dünya genelinde şehirlerde yaşayan milyarlarca insana ekonomik, taze su ve enerji sağlanması açısından da önemli imkânlar sunmaktadır.

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Dahası dağ kaynaklı mal ve hizmetlerin geçim kaynaklarının çeşitlenmesi ve bölgesel ekonominin gelişmesi açısından önemli bir potansiyelleri vardır. 

Sputnik’in seçtiği dünyanın dört bir yanındaki nefes kesen dağ manzaraları ise dağların ihtişamını gözler önüne seriyor. 

Everest’e bakış  

Gürcistan’daki Kazbek Dağı’nın yamacında bulunan Troitskaya Kilisesi. Himalayalar’ın Matterhorn’u’ olarak tanınan Ama Dablam Zirvesi. İsviçre-İtalya sınırındaki Alpler’in Matterhorn Zirvesi manzarası. Nepal’da bulunan Everest manzaralı otel.

Göller ve dağlar 

Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinden sonra en kalabalık şehri olan Cape Town’ın sembolü Masa Dağı, 1067 metre yükseklikte. Uzay manzaralarını aratmayan And Dağları görüntüsü. Yeni Zelanda’dan büyüleyici dağ manzarası. 

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Etiketler: dağ, tefekkür
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