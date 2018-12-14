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14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

14 Aralık 2018, Cuma 20:51
Güneş Sistemi'nde en büyük şekilde tasarlanan Jüpiter'in sırlarını araştıran Juno uzay aracının, dev gaz kütlesinin kutup bölgeleri üzerinde çektiği fotoğraflar paylaşıldı.

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BBC'nin haberine göre, Juno uzay aracının kamerası JunoCam'le çekilen fotoğraflarda, Jüpiter'in kutup bölgelerinde gözlemlenen kasırgalar açıkça seçilebiliyor.

JunoCam projesinin lideri ve Arizona'da Gezegen Bilimi Enstitüsünde görevli gökbilimci doktor Candice Hansen, kameranın çektiği ham ve işlemden geçirilmiş görüntüleri, Amerikan Jeofizik Birliği toplantısında paylaştı.

Hansen, "Kutuplar üzerinden ilk geçişimizde Jüpiter'de daha önce hiç görülmemiş bir alanı izlediğimizi biliyorduk. Beklenmedik olan, dev kasırgaların, siklonların nizami çokgenlerini görmek oldu. Olağanüstü olduğunu düşündük." ifadesini kullandı.

Jüpiter'in yörüngesindeki bir turunu 53 günde tamamlayan Juno'nun, Güneş Sistemi'ndeki en büyük şekilde tasarlanan gezegenin yaratılış sürecine dair şifrelerin çözülmesini sağlaması bekleniyor.

Gezegenin manyetik ve çekim alanlarının haritasının çıkarılmasının, yapısına ışık tutması bekleniyor.

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AA

Etiketler: kainat, tefekkür, kainat kitabı, güneş sistemi, jüpiter
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