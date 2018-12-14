Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler

Güneş Sistemi'nde en büyük şekilde tasarlanan Jüpiter'in sırlarını araştıran Juno uzay aracının, dev gaz kütlesinin kutup bölgeleri üzerinde çektiği fotoğraflar paylaşıldı.

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