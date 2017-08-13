Doğu ile Batı Bediüzzaman Mevlidi'nde kucaklaştı

Van Hz. Ömer Camii’nde okutulan Bediüzzaman Mevlidi’ne Türkiye’nin değişik illerinden yoğun bir katılım gerçekleşti. Mevlit, doğu ile batının kucaklaşması olarak yorumlandı.

Bediüzzaman Van Mevlidi Şerif programı başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere Ashab-ı Kiram’ın ruhlarına ve ahirete irtihal eden Şehitlerimizin ruhlarına ve hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen okundu.

Mevlit öncesi değişik illerde okulan yüzlerce hatmi şerif de vefat edenlerin ruhlarına bağışlandı.

Van’daki Hz. Ömer Camii’nde okunan mevlidi şerifi Hz. Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Alkan, mevlithanlar M. Salih Tanrıant, Cengiz Alan, Kazım Beyaz Polat, Abdurrahman Türün, Murat Uman tarafından okundu.

Mevlit programına Yeni Asya Gazetesi yönetim kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri, İsmail Özdemir, Ali Vapurlu, Rifat Okyay, Mehmet Kovancı, Hamza Kara, Bahattin Yavuz ve Süleyman Uçar da katıldı. Ayrıca Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Genel Müdür Ramazan Bayram ile yazarlar katıldılar.

Üç bin kişilik caminin dolduğu mevlide Van’ın ilçelerinden katılanlar da oldu. Bediüzzaman Mevlidi’ne hanımların yoğun bir şekilde iştirak etmeleri de dikkat çekti. Ayrıca Van’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de mevlide iştirak ettiler.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Şanlıurfa, Mardin, Midyat, Bingöl, Malatya, Samsun, Antalya, Çorum, İnegöl ve Cizre’den Yeni Asya okuyucularının otobüsler temin ederek Van’daki mevlide katıldıkları görüldü. Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu, mevlit öncesi ve sonrasında Risale-i Nurlar’dan bölümler okudu.

Mevlid duâsını, Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Mehmet Emin Alkan Hoca yaptı.

Mevlidi Şerif programına katılanlara mevlid sonunda yemek ikramı yapıldı ve Risale-i Nur eserlerinden cep kitapları hediye edildi. Mevlide katılan Yeni Asya Neşriyat yazarları, programın sonunda yazarlar kitaplarını imzaladılar.

SÜLEYMAN ÇELEBİ - VAN