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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Doğu ile Batı Bediüzzaman Mevlidi'nde kucaklaştı

13 Ağustos 2017, Pazar
Van Hz. Ömer Camii’nde okutulan Bediüzzaman Mevlidi’ne Türkiye’nin değişik illerinden yoğun bir katılım gerçekleşti. Mevlit, doğu ile batının kucaklaşması olarak yorumlandı.

Bediüzzaman Van Mevlidi Şerif programı başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere Ashab-ı Kiram’ın ruhlarına ve ahirete irtihal eden Şehitlerimizin ruhlarına ve hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ruhlarına ithafen okundu.

Mevlit öncesi değişik illerde okulan yüzlerce hatmi şerif de vefat edenlerin ruhlarına bağışlandı.

Van’daki Hz. Ömer Camii’nde okunan mevlidi şerifi Hz. Ömer Camii İmam Hatibi M. Emin Alkan, mevlithanlar M. Salih Tanrıant, Cengiz Alan, Kazım Beyaz Polat, Abdurrahman Türün, Murat Uman tarafından okundu.

Mevlit programına Yeni Asya Gazetesi yönetim kurulu Başkanı Ömer Yavuzyiğitoğlu ve Yönetim kurulu üyeleri, İsmail Özdemir, Ali Vapurlu, Rifat Okyay, Mehmet Kovancı, Hamza Kara, Bahattin Yavuz ve Süleyman Uçar da katıldı. Ayrıca Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz, Genel Müdür Ramazan Bayram ile yazarlar katıldılar. 

Üç bin kişilik caminin dolduğu mevlide Van’ın ilçelerinden katılanlar da oldu. Bediüzzaman Mevlidi’ne hanımların yoğun bir şekilde iştirak etmeleri de dikkat çekti. Ayrıca Van’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de mevlide iştirak ettiler.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Rize, Şanlıurfa, Mardin, Midyat, Bingöl, Malatya, Samsun, Antalya, Çorum, İnegöl ve Cizre’den Yeni Asya okuyucularının otobüsler temin ederek Van’daki mevlide katıldıkları görüldü. Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Ali Vapurlu, mevlit öncesi ve sonrasında Risale-i Nurlar’dan bölümler okudu.

Mevlid duâsını, Hz. Ömer Camii İmam Hatibi Mehmet Emin Alkan Hoca yaptı.

Mevlidi Şerif programına katılanlara mevlid sonunda yemek ikramı yapıldı ve Risale-i Nur eserlerinden cep kitapları hediye edildi. Mevlide katılan Yeni Asya Neşriyat yazarları, programın sonunda yazarlar kitaplarını imzaladılar.

SÜLEYMAN ÇELEBİ - VAN

Etiketler: van mevlidi, bediüzzaman
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  • Muzaffer Alev

    22.08.2017 03:34:37

    Oğlum Muhammed Fatih Alev, 13 yaşındayken bir defa elazığ da Hulusi Agabey için okunan mevlide gitmiştik. Şimdi Mübarek oğlum 45 yaşındadır. Sonra oğlumu 2016 da vefat eden Said Özdemir Ağabeye teslim ettim. Doğu Türkiye de ve Karadeniz sahillerinde ki medreseleri ziyaret etmişler. Kopenhag Üniversitesi Mezunu İmam Fatih Alev

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