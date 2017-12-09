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Dualarla uğurlandı: Son şahitlerden Ali Demirel Ağabey vefat etti...

09 Aralık 2017, Cumartesi 16:58
Bediüzzaman’ın talebelerinden, Risale-i Nur’un tanınması ve okunması için uçurduğu uçaklarla hizmet eden emekli pilot, tayyareci lâkabıyla tanınan Ali Demirel ağabey Hakkın Rahmetine kavuştu.

Bir aydır İstanbul Haznedar’daki Medicana Hastanesi’nde yoğun bakım tedavisi göre Ali Demirel Ağabey, bir müddet önce kısmen iyileşmesine rağmen son günlerde yeniden ağırlaşmış ve yoğun bakım tedavisi devam ediyordu.

Emekli hava pilot astsubay olan Ali Demirel Ağabey, uzun yıllar Risale-i Nur eserlerini şehirden şehire taşımış, iman hakikatlerinin muhtaçlara ulaşmasına vesile olmuştu.

Ali Demirel Ağabey, bir dönem Yeni Asya’da da idareci olarak görev yapmış emekliliği sonrasında İstanbul Cerrahpaşa’da ikamet etmekteydi.

Ali Demirel Ağabey, Yeni Asya’nın eski Genel Yayın Müdürlerinden merhum Hüseyin Demirel ile hattat Muhsin Demirel’in de babasıydı.

Ali Demirel Ağabey’in cenazesi Eyüp Sultan Camii’nde dün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.

İstanbul - Yeni Asya

Fotoğraflar: Murat Sayan - Faruk Çakır

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'Son Şahitler'den Ali Demirel Ağaey...

Etiketler: ali demirel ağabey
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