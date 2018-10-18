"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Filistin’de bir Osmanlı yadigarı

18 Ekim 2018, Perşembe 01:22
İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrinin “Ulu Cami” olarak bilinen Fatıma Hatun Camii, Osmanlı’nın bu kutsal topraklardaki yüzlerce eserinden sadece biri.

Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü tarihî Filistin topraklarının hemen her köşesinde hâlâ bir ecdad yadigârı esere rastlamak mümkün. Osmanlı padişahları Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve kutsal şehir Kudüs’ün can verdiği kadim Filistin topraklarına ayrı bir ihtimam göstermiş. Osmanlının ayrıcalıklı bir hizmet götürdüğü açıkça görülen bu coğrafyada padişahların hemen her birinin ayrı ayrı imzaları bulunuyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Fatıma Hatun Camii de bu topraklardaki yüzlerce Osmanlı eserinden sadece biri.      

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinin “Ulu Camii” olarak bilinen Fatıma Hatun Camii, 1566’da Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Memluk Sultanı Kansu Gavri’nin torunu ve Osmanlı Sadrazamı Lâlâ Mustafa Paşa’nın ilk hanımı Fatıma Hatun tarafından yaptırılmış. Fatıma Hatun, Suriye’ye gerçekleştirdiği bir yolculuk esnasında bu topraklardan geçtiği sırada caminin yapımına karar vermiş. İslâm ordularının 636 yılındaki fetihlerinin ardından Cenin’de inşa edilen küçük bir mabedin üzerine yeniden bina edilen Fatıma Hatun Camii’nin yapımı yaklaşık iki yıl sürmüş. İbadet alanı yaklaşık bin metrekare olan, bir minaresi ile bir kubbesi bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde inşa edilen Fatıma Hatun Camii yaklaşık 4 bin kitabın bulunduğu büyük bir de kütüphaneye sahip.

Osmanlı mİmarİsİnİn en güzel örneklerİnden  

Yaklaşık 500 yaşındaki bu cami yıllar içinde defalarca restore edilmiş. Tarihî Filistin şehirlerinden Akka’daki Cezzar Ahmed Paşa Camii ve Remle’deki Ulu Cami ile benzerlikler taşıyan Fatıma Hatun’un mirası, Osmanlı’nın bu topraklardaki en eski eserlerinden biri sayılıyor.

İKİNCİ BÜYÜK KUBBE

Cenİn Amerikan Arap Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Suveytat, Fatıma Hatun Camisinin Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us-Sahra Camii’nden sonra Filistin’in en büyük kubbesine sahip olduğuna dikkati çekerek, eskiden caminin çevresinde bir fırın ile yoksullar ve yolcular için sıcak yemek çıkarılan bir de tekke bulunduğunu aktardı. Filistinli akademisyen ayrıca Fatıma Hatun Camii’nin özel manevî bir havaya ve tarihî atmosfere sahip olduğunu, Cenin halkının da şehirde özellikle burada ibadet etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Etiketler: filistin, cami, cenin, ulu cami
Okunma Sayısı: 61
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere’de “İntiharları Önleme Bakanı” atandı
    📷

    Filistin’de bir Osmanlı yadigarı

    Doktorların elinden sülük tedavisi
    📷

    Fotoğraflar ve Vecizeler...

    İBB adayları kimler olacak?
    📷

    Akıllı Tahta

    Bediüzzaman Mevlidi’ne izin çıkmadı

    Trump: Türkiye'den eğer varsa ses kaydı istedik

    Duayen foto muhabiri Ara Güler 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü

    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş'ten Kaşıkçı açıklaması

    Pompeo: Brunson yaptırımlarını kaldırabiliriz

    İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Çin'e Uygur tepkisi

    İsrail, yaptığı hukuksuzlukların televizyonda yayınlanmasını istemedi

    ABD'de Suudi Arabistan için yaptırım çalışmaları

    Trump: Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var

    BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura görevinden ayrılıyor

    Türkiye neden deşelemiyor?

    Uysal’dan küçük esnafa destek çağrısı

    Tel Aviv, Riyad yönetiminin yanında

    Marmarabirlik'in zeytin alım fiyatları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Fotoğraflar ve Vecizeler...
    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    Genel

    İBB adayları kimler olacak?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Salgın bağımlılık: Sigara - 1
    Ahmet BATTAL

    Çıtırtıları duyuyor musunuz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kadının huzuru, aile hayatında
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa Kültür Mirası ve İslam
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye akıbetsiz “yeni askeri operasyonlar!”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ettim” demek yeter mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.