Filistin’de bir Osmanlı yadigarı

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin şehrinin “Ulu Cami” olarak bilinen Fatıma Hatun Camii, Osmanlı’nın bu kutsal topraklardaki yüzlerce eserinden sadece biri.

Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü tarihî Filistin topraklarının hemen her köşesinde hâlâ bir ecdad yadigârı esere rastlamak mümkün. Osmanlı padişahları Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve kutsal şehir Kudüs’ün can verdiği kadim Filistin topraklarına ayrı bir ihtimam göstermiş. Osmanlının ayrıcalıklı bir hizmet götürdüğü açıkça görülen bu coğrafyada padişahların hemen her birinin ayrı ayrı imzaları bulunuyor. İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan Fatıma Hatun Camii de bu topraklardaki yüzlerce Osmanlı eserinden sadece biri.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin şehrinin “Ulu Camii” olarak bilinen Fatıma Hatun Camii, 1566’da Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Memluk Sultanı Kansu Gavri’nin torunu ve Osmanlı Sadrazamı Lâlâ Mustafa Paşa’nın ilk hanımı Fatıma Hatun tarafından yaptırılmış. Fatıma Hatun, Suriye’ye gerçekleştirdiği bir yolculuk esnasında bu topraklardan geçtiği sırada caminin yapımına karar vermiş. İslâm ordularının 636 yılındaki fetihlerinin ardından Cenin’de inşa edilen küçük bir mabedin üzerine yeniden bina edilen Fatıma Hatun Camii’nin yapımı yaklaşık iki yıl sürmüş. İbadet alanı yaklaşık bin metrekare olan, bir minaresi ile bir kubbesi bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 dönüm arazi üzerinde inşa edilen Fatıma Hatun Camii yaklaşık 4 bin kitabın bulunduğu büyük bir de kütüphaneye sahip.

Osmanlı mİmarİsİnİn en güzel örneklerİnden

Yaklaşık 500 yaşındaki bu cami yıllar içinde defalarca restore edilmiş. Tarihî Filistin şehirlerinden Akka’daki Cezzar Ahmed Paşa Camii ve Remle’deki Ulu Cami ile benzerlikler taşıyan Fatıma Hatun’un mirası, Osmanlı’nın bu topraklardaki en eski eserlerinden biri sayılıyor.

İKİNCİ BÜYÜK KUBBE

Cenİn Amerikan Arap Üniversitesi Öğretim Üyesi Mustafa Suveytat, Fatıma Hatun Camisinin Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us-Sahra Camii’nden sonra Filistin’in en büyük kubbesine sahip olduğuna dikkati çekerek, eskiden caminin çevresinde bir fırın ile yoksullar ve yolcular için sıcak yemek çıkarılan bir de tekke bulunduğunu aktardı. Filistinli akademisyen ayrıca Fatıma Hatun Camii’nin özel manevî bir havaya ve tarihî atmosfere sahip olduğunu, Cenin halkının da şehirde özellikle burada ibadet etmeyi tercih ettiğini dile getirdi.