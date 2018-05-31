Fotoğraflar ve Vecizeler...

Fotoğraflarla Tefekkür...

“Cenâb-ı Hak bizi ve sizi, bu zamanın cazibedar fitnesinden kurtarsın ve muhafaza eylesin. Amin. (Sözler)

Fotoğraf: MERVE MERAL ERCİYES

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"Eğer dostlardan müfarakat olmasaydı, ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın."

(Lem'alar)

Fotoğraf: NESİBE ERSOYLU

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Risâle-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak, başta, masum çocuklardır. Çünkü bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Adeta gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer.

Emirdağ Lâhikası

Fotoğraf: ÖMER IŞIKAKDOĞAN

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Güzellerin, güzel yüzlerinde güzelliği yaratan, elbette o güzelliğe müştakları da yaratır.

(Mesnevî-i Nuriye)

Fotoğraf: ERHAN AKKAYA

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''O güzel masnularda o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemal-i sanat var ki,nihayetsiz bir ilim ile iş görür ve herşeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemal-i kemalini ve kemal-i cemalini zişuurlara göstermek ister ki,en cüz'i bir çiçeği ve küçük bir sineği ihtimamkarane, mahirane, sanatperverane ehemmiyetle tasvir ve icad eder.''

(Risale-i Nur’dan)

Fotoğraf: İSMAİL OKUR

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İman hakikati öyle bir çekirdektir ki; eğer tecessüm etse bir Cennet-i hususiye ondan çıkar, o çekirdeğin şecere-i tubası olur.

(Risale-i Nur’dan)

Fotoğraf: İSMAİL OKUR

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Birtek çiçekte bir ismin cilve-i cemâlini gördüğün gibi, bahar dahi bir çiçektir.

(Risale-i Nur’dan)

Fotoğraf: İSMAİL OKUR

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''İnsan bir yolcudur. Sabavetten gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede kadar yolculuğu devam eder. Her iki hayatın levâzımatı, Malikü’l-Mülk tarafından verilmiştir. Fakat o levazımatı, cehlinden dolayı tamamen bu hayat-ı faniyeye sarf ediyor.''

(Mesnevi-i Nuriye)

Fotoğraf: İsmail Okur

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“Evet Ramazan-ı Şerifte güya âlem-i İslâm bir mescid hükmüne geçiyor; öyle bir mescid ki, milyonlarla hâfızlar, o mescid-i ekberin kûşelerinde o Kur'anı, o hitab-ı semavîyi Arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan “O Ramazan ayı ki, insanları doğru yola ileten, apaçık hidayet delillerini içeren ve doğru ile yanlışı ayırt eden Kur'ân onda indirildi.” âyetini, nuranî parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu isbat ediyor. O cemaat-i uzmanın sair efradları, bazıları huşu' ile o hâfızları dinlerler.”

(Mektubat)

Fotoğraf: Erhan Akkaya

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“Barla’nın bağ ve bahçelerinde dolaşırken, sesli olarak, Rum suresinin ellinci ayet-i kerimesini (Şimdi bak Allah’ın rahmet eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan, elbette ölüleri de öylece diriltecektir; O herşeye hakkıyla kàdirdir.) kırk defa, durmadan bir anda okudum. Menzilime geldim, Haşir Risalesini yazdırdım.”*

Bediüzzaman Said Nursi

*(Haşir Risalesi Nasıl Yazıldı, N. Şahiner, s.30)

Fotoğraf: KÜBRA ÖRNEK

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Hem adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Herşeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücud vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak; nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir.

(Sözler)

Hazırlayan: Erhan Akkaya - Fotoğraf: Mehmet gones