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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Fuarda, Yeni Asya’ya yoğun ilgi: İtalyan yazara Risale-i Nur hediye edildi

19 Şubat 2019, Salı 01:57
Ankara Kitap Fuarı’Nda Yeni Asya Neşriyat’a yoğun ilgi gösterilirken, siyasÎler de standımızı ziyaret etti.

13.’sü düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor. Fuara, Yeni Asya Neşriyat da görkemli bir stantla katılıyor.

500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuarın bu seneki konuk ülkesi İtalya. 

500 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuarın bu seneki konuk ülkesi İtalya. Bu ülke ile yapılan işbirliği doğrultusunda fuar boyunca İtalyan edebiyatı ve kültürü hakkında çeşitli konferans ve paneller de düzenlenecek. Fuarın uluslar arası “onur konuğu” Donatella Di Pietrantonio. İtalyan edebiyatının en prestijli ödülü olan Premio Campiello’ya sahip olan Donatella Di Pietrantonio fuarda okurlarıyla buluştu.

İtalyan yazara Risale-i Nur hediye edildi

Fuarda konferans veren ve kitaplarını imzalayan Donatella Di Pietrantonio’la gazetemiz Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Vapurlu ile Bilal Sürücü, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara ve Yeni Asya Neşriyat Satış Temsilcisi Osman Yiğit’ten oluşan heyetimiz ziyaret etti.

Gerçekleşen sohbetten sonra kendisine İtalyanca’ya tercüme edilen Risale-i Nur’dan 23. Söz ve Âyetü’l-Kübra Risaleleri ile birlikte Bediüzzaman Said Nursî’nin Vatikan’a gönderdiği Zülfikar Risalesi ve 22 Şubat 1951 tarihli Papa’nın Bediüzzaman Said Nursî’ye kitabın kendine ulaştığını ifade ettiği “teşekkürname telgrafı” hediye edildi. Sohbet sırasında kendisine Risale-i Nur ve Bediüzzaman hakkında bilgi verildi. Bediüzzaman Said Nursî’nin Athenagoras ile olan mükâlemesi aktarıldı. Telgraf hakkında bilgi verildi. Lisan-ı halinden çok memnun kaldığı anlaşılan yazarla samimî geçen sohbetten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

Donatella Di Pietrantonio kimdir?

İtalya’nın Teremo bölgesinde küçük bir köy olan Arsita’da doğmuş ve burada büyümüştür. Şimdilerde Penne’de yaşamakta olan di Pietrantonio’nun ilk romanı “Mia madre é un fiume” 2011’de yayımlanmıştır. İkinci romanı “Bella mia”nın (2014) ardından 2017 yılında yayımlanan “Arminuta: Dönüş” kitabı, saygın bir ödül olan ve İtalya’da her yıl bir kitaba verilen Campiello Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

DP lideri Uysal standımızı ziyaret etti

Yeni Asya standı fuarın gözdesi olmaya devam ediyor. Binlerce kişi standınımızı ziyaret ederken, siyasetçi, bürokratların da ilgisi yoğun oluyor.

Bu çerçevede Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal beraberinde heyetle birlikte standımızı ziyaret ederek, Ankara Temsilcimiz Mehmet Kara, Satış ve Pazarlama Müdürümüz Cesim Aydın’dan oluşan Yeni Asya heyeti ile uzun süre sohbet etti ve kitap aldı.

Tanal, Risale-i Nur hakkında bilgi aldı 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Yeni Asya Standını ziyaret eden bir başka siyasetçi oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, yayınlarımız hakkında bilgi aldı. 

Tanal, uzun süre Risale-i Nur Külliyatı ve diğer yayınlarımız hakkında bilgi alırken güncel siyasî meselelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

RECEP GÖREN - ABDULLAH KAYSERİLİOĞLU - ANKARA

Etiketler: ankara, yeni asya, kitap fuarı
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