Gece bir başka güzeller...

Edirne'de "altın üçgen" olarak anılan bölgenin dışında kalan Osmanlı mirası camilerin ışıklandırma çalışmaları tamamlandı.

Edirne'de Osmanlı'nın yükseliş dönemi eserlerinden Ayşe Kadın, Defterdar, Sitti Şah Sultan, Lari, Şah Melek, Gazi Mihal Bey, II. Bayezid ve Muradiye camileri, ışıklandırma çalışmalarının tamamlanmasıyla büyüleyici bir görüntüye kavuştu. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan,yaptığı açıklamada, turizm güzergahındaki ecdat mirası camilerin Edirne Valisi Günay Özdemir'in talimatıyla aydınlatıldığını söyledi. Çalışmaların, İl Kültür ve Turizm, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Çevre Koruma Vakfı koordinesinde yürütüldüğünü bildiren Eraslan, "Edirne'nin camiler açısından zengin bir tarihi geçmişinin bulunması dolayısıyla camilerimizin aydınlatılmasını önemsedik. Altın üçgende bulunan Selimiye, Üç Şerefeli, Eski camilerin mevcut aydınlatmalarındaki eksikler giderildi, 15 ve 16. yüzyılda yapılan sekiz caminin ise aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Bunu hedeflerken turizm güzergahı ve ana yol güzergahlarında olan camilerimizle işe başladık." diye konuştu. AA

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