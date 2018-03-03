Genç Said’lerle 49. Yıl Coşkusu

Geçtiğimiz hafta Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde 49. yıla girmenin coşkusunu bütün okuyucularımız ile hep beraber yaşadık.

Risale-i Nur’un medyadaki dili ve bizlerin naşir-i efkârı olan gazetemizin 49. kuruluş yılı münasebetiyle organize edilen programa ülke genelinden bir çok ağabey ve kardeşimiz katıldı. Yeni yayın yılına girmenin sevinç ve mutluluğunu yaşamanın yanında, bu yeni yılda gazetemizde bir çok yenilikler gerçekleştirildi. Bu yeniliklerden bir tanesi her Cumartesi günü gençlik sayfasının hazırlanması oldu. Bu vesile ile bir çok genç ağabey ve kardeşimiz o sayfaya destek sağlayacak ve ‘Yeni Asya için ne yapabilirim?’ düşüncesini fiiliyata dökecektir.

Mart’ta Bediüzzaman Kongresi’ndeyiz

Programın başlamasından saatler önce gazete binamıza program için katılımlar başlandı. Her ne kadar kısa bir süre birlikte olma imkanı yaşasakta vaktimizi inşallah ebedi vakitlere dönüştürmeye çalışmanın sürurunu yaşadık. Birbirimizi umumî programlara dâvet ederek oralarda da bir araya gelme isteğini dile getirdik. Ulaşamadıklarımıza da buradan bir kez daha söylemiş olalım, Mart ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan ‘Risale-i Nur Kongresi’ne ve Nisan ayında Ankara’da gerçekleşecek olan masa çalışmaları ile akabinde yapılacak ‘Gençlik Kong- resine’ de katılımlarınızı bekliyoruz.

Vakıf binasında Risale-i Nur dersi

49. Yıl programında bir araya geldiğimiz ağabey ve kardeşler ile hemen istişare ederek ertesi sabah vakıf binasında bir program ayarladık. Gazetedeki yıl dönümü programının ardından Şirinevler dershanesine geçilerek, muhabbete devam edildi. Sabah da erken saatte vakıf binasında kahvaltı ile başlayarak, Risale-i Nur dersinin yapıldığı güzel bir buluşma programı gerçekleştirdik. Daha sonra il dışından gelen kardeşler ile beraber hatıra fotoğrafları çekinerek ayrıldık. Bir sonraki programda, daha fazla kardeşimizle bir araya gelmek duasıyla.

HABER: MUHAMMED SAİD ÇİÇEK