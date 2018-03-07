Gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu, Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’nda ihlas konulu seminer verdi. Ferşadoğlu, “İhlas bataryamız her 15 günde boşalıyor. İhlÂs bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız” dedi.

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’nda konuşan gazetemiz yazarı Ali Ferşadoğlu, “İhlâs bataryamız her 15 günde bir boşalıyor. Bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız” dedi.

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı yeni hizmet binasında düzenlenen program şevke medar oldu. Akşam namazı ile başlayan program konuklara ikram edilen yemek ile devam etti. Ardından gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu’nun ihlâs konulu semineri büyük bir ilgiyle dinlendi. Ferşadoğlu, İhlâs Risalesi’nin en az her 15 günde bir okunulmasını telefon bataryalarına benzetti ve “İhlâs bataryamız her 15 günde bir boşalıyor. Bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız. İşte ihlâs bataryamız boşaldığı zaman Allah’a ulaşamıyoruz. Kapsama alanında bulunmamız lâzım” dedi.

Deccalizmin kemoterapisi 5. Şua’dır

Deccalizm hastalığını kansere benzeten Ferşadoğlu, “Kansere ışık şifa olur. Deccalizm kanserine kemoterapi olacak şuâ, 5. Şuâ’dır” dedi. Ferşadoğlu Bediüzzaman’ın İhlâs Risalesi’nde 9 tip insan tarif ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

En büyük esas ihlâstır. Bazıları mükemmeliyetçidir. Ama en büyük esas ihlâstır. Bu yüzden, evet, mükemmeliyete gideceğiz. Ama mükemmeliyetçi olmayacağız. İhlâs Risalesi bu tip insanlara diyor ki, en büyük esastır. En büyük bir kuvvet ihlâstır: İhlâs Risalesi’nde ki içtimaî ve siyasî ölçü buradadır. Güç, makam, kuvvet. Hizmet zenginliklere değil, kuvvetle değil, ihlâsladır. En büyük bir kuvvet iktidar değildir!

Peygamberin, Üstadın güç olarak neyi vardı? Ama bugün Kur’ân, Risale-i Nur kaç dile çevrilmiştir?

Hizmet için ihlas şarttır

Evet, zengin olup hizmet etsek çok güzel olur, ama kesinlikle bu bir şart değildir.

En makbul bir şefaatçi ihlâstır. Bu tip insanlar şefaatçi olmadan işlerini yapmazlar. İşlerini kolaylaştıracak şefaatçileri olmazsa hiçbir şey yapamazlar. Beni destekleyen olsaydı, diyen insanlara asıl şefaatçi Allah’tır, ihlâstır, diyor İhlâs Risalesi. En metin bir nokta-i istinad İhlâstır.

En kısa bir tarık-i hakikat ihlâstır. Gerçeklere ulaşmanın en kısa yolu ihlâstır.

En makbul bir duâ-i manevî ihlâstır. Hedefe ulaştıran en kerametli vesile ihlâstır. Bir yaprak bile onun emri olmadan hareket edemez. Hedefe ulaştıracak olan ihlâstır. İhlâs şerde dahi olsa neticesiz kalmaz.

En yüksek haslet ihlastır

Yeni Asya gayet az, zayıf ve kuvvetsiz olduğu halde, Risale-i Nur’u tekelleştirmedi. Yaptığı imanî, hukukî mücadelelerle bunu gösterdi. Risale-i Nur’u Süfyanizme teslim etmedi. Biz Nur Talebeleri bu büyük nimetin şükrünü onu okuyup, hazmedip ve lisanı hal ve kalimizle başkalarına ulaştırarak eda edeceğiz.”

Ferşadoğlu, programda sonrasında kitaplarını imzalayarak okuyucularımızla sohbet etti.

Haber: Fethiye Songül Akay

Fotoğraf: Nihat Çiçek