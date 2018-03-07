"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

İhlas bataryamız her 15 günde boşalıyor

07 Mart 2018, Çarşamba
Gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu, Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’nda ihlas konulu seminer verdi. Ferşadoğlu, “İhlas bataryamız her 15 günde boşalıyor. İhlÂs bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız” dedi.

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı’nda konuşan gazetemiz yazarı Ali Ferşadoğlu, “İhlâs bataryamız her 15 günde bir boşalıyor. Bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız” dedi.

Şanlıurfa Bediüzzaman Vakfı yeni hizmet binasında düzenlenen program şevke medar oldu. Akşam namazı ile başlayan program konuklara ikram edilen yemek ile devam etti. Ardından gazetemiz yazarlarından Ali Ferşadoğlu’nun ihlâs konulu semineri büyük bir ilgiyle dinlendi. Ferşadoğlu, İhlâs Risalesi’nin en az her 15 günde bir okunulmasını telefon bataryalarına benzetti ve “İhlâs bataryamız her 15 günde bir boşalıyor. Bataryamız boşaldığı zaman aradığınız kişiye ulaşılamıyor mesajını alırsınız. İşte ihlâs bataryamız boşaldığı zaman Allah’a ulaşamıyoruz. Kapsama alanında bulunmamız lâzım” dedi.

Deccalizmin kemoterapisi 5. Şua’dır

Deccalizm hastalığını kansere benzeten Ferşadoğlu, “Kansere ışık şifa olur. Deccalizm kanserine kemoterapi olacak şuâ, 5. Şuâ’dır” dedi. Ferşadoğlu Bediüzzaman’ın İhlâs Risalesi’nde 9 tip insan tarif ettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

En büyük esas ihlâstır. Bazıları mükemmeliyetçidir. Ama en büyük esas ihlâstır. Bu yüzden, evet, mükemmeliyete gideceğiz. Ama mükemmeliyetçi olmayacağız. İhlâs Risalesi bu tip insanlara diyor ki, en büyük esastır. En büyük bir kuvvet ihlâstır: İhlâs Risalesi’nde ki içtimaî ve siyasî ölçü buradadır. Güç, makam, kuvvet. Hizmet zenginliklere değil, kuvvetle değil, ihlâsladır. En büyük bir kuvvet iktidar değildir!

Peygamberin, Üstadın güç olarak neyi vardı? Ama bugün Kur’ân, Risale-i Nur kaç dile çevrilmiştir?

Hizmet için ihlas şarttır

Evet, zengin olup hizmet etsek çok güzel olur, ama kesinlikle bu bir şart değildir.

En makbul bir şefaatçi ihlâstır. Bu tip insanlar şefaatçi olmadan işlerini yapmazlar. İşlerini kolaylaştıracak şefaatçileri olmazsa hiçbir şey yapamazlar. Beni destekleyen olsaydı, diyen insanlara asıl şefaatçi Allah’tır, ihlâstır, diyor İhlâs Risalesi. En metin bir nokta-i istinad İhlâstır. 

En kısa bir tarık-i hakikat ihlâstır. Gerçeklere ulaşmanın en kısa yolu ihlâstır. 

En makbul bir duâ-i manevî ihlâstır. Hedefe ulaştıran en kerametli vesile ihlâstır. Bir yaprak bile onun emri olmadan hareket edemez. Hedefe ulaştıracak olan ihlâstır. İhlâs şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. 

En yüksek haslet ihlastır

Yeni Asya gayet az, zayıf ve kuvvetsiz olduğu halde, Risale-i Nur’u tekelleştirmedi. Yaptığı imanî, hukukî mücadelelerle bunu gösterdi. Risale-i Nur’u Süfyanizme teslim etmedi. Biz Nur Talebeleri bu büyük nimetin şükrünü onu okuyup, hazmedip ve lisanı hal ve kalimizle başkalarına ulaştırarak eda edeceğiz.” 

Ferşadoğlu, programda sonrasında kitaplarını imzalayarak okuyucularımızla sohbet etti.

Haber: Fethiye Songül Akay

Fotoğraf: Nihat Çiçek

Etiketler: yeni asya
Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplumun temeli çatırdıyor

    Duyuru

    Bediüzzaman Paneli 25 Mart'ta

    812 yıl önce katarakt ameliyatı

    Kritik süreçte bir Erdoğan - Putin görüşmesi daha
    📷

    49. yıl coşkusu Ankara'daydı

    Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
    📷

    İhlas bataryamız her 15 günde boşalıyor

    Demokratik olma kaygısı yok

    Sağlık-Sen çocuk istismarına karşı teklif hazırladı

    Minarelerden ne zaman Allah sözünü duyacağız Adnan Bey?

    TSK'dan "BM Genel Sekreteri Sözcüsünden flaş Afrin açıklaması" paylaşımı

    Yüz binler sorguladı: Şimdi de miras sorgulama yoğunluğu

    Gazeteci Akif Beki: Yargısız infaz mangalarının suratında patlıyor

    Ulema devletten para almamalı

    ‘Arakanlı Müslümanlara zulüm devam ediyor’

    Çocuklarımıza merhameti öğretelim

    Dünyanın ''en zengin'' ismi oldu

    Erdoğan’dan Saadet’e: Güle güle!

    Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan askerimizden acı haber!

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Yara kapanmadı...
    Genel

    Toplumun temeli çatırdıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Haksızlığa muhalefet suç olamaz
    Faruk ÇAKIR

    Adalet çökerse, devlet çöker
    Genel

    Tuz hakkında doğru bilinen yanlışlar
    İslam YAŞAR

    Minarelerden ne zaman Allah sözünü duyacağız Adnan Bey?
    Süleyman KÖSMENE

    Cehlimizi örten bir perde: Tesadüf
    Cemil Said Demirdöğmez

    Uyanınız
    Cevher İLHAN

    Anadolu harekâtı için “cihad fetvası”
    📷
    Genel

    49. yıl coşkusu Ankara'daydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.