Kurşunlu Şelalesi ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Antalya'da 1986 yılında keşfedilerek tabiat parkı haline getirilen, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollar arasından yürünerek ulaşılabilen Kurşunlu Şelalesi, ziyaretçilerine adeta başka bir dünyanın kapısını aralıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yer alan Kurşunlu Şelalesi, yeşilin ve mavinin ahenkle buluştuğu büyüleyici güzelliği ile her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Anadolu'nun tarih boyunca kültür, sanat, mimari ve "turizmin başkenti" olan Antalya, denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra tabiat güzellikleri ile de dikkati çekiyor.

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"Vazgeçilmez yerlerimizden biri"







Tabiat güzellikleri arasındaki en önemli adreslerden birisi de Kurşunlu Şelalesi. Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan şelale, 1986 yılında keşfedildikten sonra tabiat parkı haline getirilip ziyarete açıldı.

O günden bu yana turizme hizmet eden şelale, yemyeşil ağaçlarla çevrili patika yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde yürünerek ulaşılabilen "saklı bir cennet" edasıyla ziyaretçilerine adeta bir başka dünyanın kapısını aralıyor.

"Bu yıl sezonu yüzde 50 artış ile kapatacağız"

Tabiatı ve dinginliğiyle huzurlu bir tatil deneyimi yaşatan şelaleyi her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İsmail Kaya, Kurşunlu Şelalesi Tabiat Parkı'nın 596 hektardan oluştuğunu, 20 hektarlık bir alanın vatandaşın ziyaretine açıldığını söyledi.

Parkın florası, faunası ile önemli bir alan olduğuna işaret eden Kaya, "Parkın en önemli özelliği, 4 mevsim akan Kurşunlu Şelalesi'ne ev sahipliği yapması. 4 mevsim akan şelalemiz var. Yaz aylarında normal olarak biraz azalma oluyor. Onunu çözümü için de DSİ'nin yaptığı Küçük Aksu Barajı'ndan borularla buraya su getirilecek. Bu proje ile yaz aylarında da şelalenin coşkun aktığını göreceğiz. Mevsimlere bağlı su azalmalarından artık daha az etkilenecek." dedi.

Parka gelen vatandaşların dolu dolu bir gün geçirebileceğini anlatan İsmail Kaya, "Doğa ile baş başa yürüyüş ve piknik alanlarımız mevcut. Yemyeşil bir doğa içerisinde akan şelalesi ile ülkemizin ender güzelliklerinden bir tanesi. Bu güzelliği görmek için dünyanın her yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz. Geçen yıl 250 bin kişi ziyaret etmişti. Bu yıl şimdiden 400 bini aştık. Yıl sonunda 500 bin rakamını göreceğiz. Bu yıl sezonu yüzde 50 artış ile kapatacağız." ifadelerini kullandı.

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O dolunay

Tefekkürlük Ağrı Dağı

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Tefekkür Penceresi...

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Eğer o yüksek hakikatleri yakından temâşâ etmek istersen, git, fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr“ dediklerini işiteceksin.

Sonra, deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Cemîl, yâ Cemîl, yâ Rahîm, yâ Rahîm“ diyecekler.

Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.''

Sözler, 24. Söz, Birinci Dal - Devamını Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#534

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"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Risale-i Nur'dan Sözler isimli eserden 32. Söz'ü okumak için tıklayınız;

http://www.yeniasya.com.tr/risaleinur/sozler/#962