Kuşlar göçtü biz baktık

AVRUPA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ İÇİN TÜRKİYE VE KIBRIS’TA 21 FARKLI NOKTADA FAALİYET DÜZENLENDİ. FAALİYETLERE 521 KUŞ GÖZLEMCİ VE GÖNÜLLÜ KATILDI.

Şimdi kuşlara bak...

Doğa Derneği’nin Türkiye ortağı olduğu Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) 1993 yılından beri gerçekleştirdiği Avrupa Kuş Gözlem Günü faaliyetinde, 25 yıl boyunca bir milyondan fazla insan yetmiş üç milyondan fazla kuşu gözlemleme imkânı buldu.

Kuş Gözlem Günü’nün amacı kuşları yaşama alanlarının bir parçası olarak görmek ve çevreyi çevrede öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak. Öte yandan, kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkat çekmek ve yol boyunca karşılaştıkları zorluklara ayna tutmak.

216 farklı kuş türü

Avrupa Kuş Gözlem Günü’ne bu yıl Avrupa’dan 33 ülke katıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlere 25.066 kişi katıldı ve toplam 5.266.930 kuş gözlemlendi. Türkiye ve Kıbrıs’taki faaliyetler, Doğa Derneği ortaklığıyla 21 farklı noktada gönüllü topluluklar tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetlere 521 kişi katıldı. Bu faaliyetlerde 216 farklı kuş türü ve toplam 30.670 kuş gözlemlendi. Kuş Gözlem Günü’ne en yüksek katılım 103 kişiyle İstanbul’da oldu. Gözlemlenen türler arasında dağ horuzu, kara iskete, sakallı akbaba ve turna gibi pek çok nadir kuş türü de yer aldı.

Göçmen kuşlar hepimizin ortak değeri

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: “Bu sene Kuş Gözlem Günü’nde 521 gönüllü insanını emeğiyle Türkiye ve Kıbrıs’ta 21 farklı noktada etkinlik düzenlendi. Türkiye gibi göçmen kuşların göç yolu üzerinde önemli bir yere sahip bir coğrafyada böyle bir etkinlik düzenlemek hepimizi çok mutlu etti. Türkiye barındırdığı biyolojik çeşitlilik dışında göçmen kuşların göç yolu üzerinde olması sebebiyle küresel ölçekte önemli bir konuma sahip. Bu etkinliklerde, katılan yüzlerce insanla beraber kuşları ve göç yolları üzerinde karşılaştıkları sorunları da anlamaya çalıştık. Göçmen kuşlar hepimizin ortak değeri. Ölüm nedenleri ise tamamen insan kaynaklı. Doğa Derneği, yaşadığımız dünyanın ayrılmaz bir parçası olan kuşların daha yakından anlaşılması ve doğal yaşam alanlarının korunması için yürüttüğü çalışmalara devam edecek. 25. Avrupa Kuş Gözlem Günü’ne katılan ve bir kuş gözlemcisi olarak doğanın korunmasına katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.”

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Fotoğraflar: Birol Hatinoğlu