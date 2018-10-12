"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Kuşlar göçtü biz baktık

12 Ekim 2018, Cuma 01:26
AVRUPA KUŞ GÖZLEM GÜNÜ İÇİN TÜRKİYE VE KIBRIS’TA 21 FARKLI NOKTADA FAALİYET DÜZENLENDİ. FAALİYETLERE 521 KUŞ GÖZLEMCİ VE GÖNÜLLÜ KATILDI.

Şimdi kuşlara bak...

Doğa Derneği’nin Türkiye ortağı olduğu Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nun (BirdLife International) 1993 yılından beri gerçekleştirdiği Avrupa Kuş Gözlem Günü faaliyetinde, 25 yıl boyunca bir milyondan fazla insan yetmiş üç milyondan fazla kuşu gözlemleme imkânı buldu.

Kuş Gözlem Günü’nün amacı kuşları yaşama alanlarının bir parçası olarak görmek ve çevreyi çevrede öğrenme kültürünü yaygınlaştırmak. Öte yandan, kuşların yılda iki kere gerçekleştirdiği uzun ve zorlu göç yolculuğuna dikkat çekmek ve yol boyunca karşılaştıkları zorluklara ayna tutmak.

216 farklı kuş türü

Avrupa Kuş Gözlem Günü’ne bu yıl Avrupa’dan 33 ülke katıldı. Gerçekleştirilen faaliyetlere 25.066 kişi katıldı ve toplam 5.266.930 kuş gözlemlendi. Türkiye ve Kıbrıs’taki faaliyetler, Doğa Derneği ortaklığıyla 21 farklı noktada gönüllü topluluklar tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetlere 521 kişi katıldı. Bu faaliyetlerde 216 farklı kuş türü ve toplam 30.670 kuş gözlemlendi. Kuş Gözlem Günü’ne en yüksek katılım 103 kişiyle İstanbul’da oldu. Gözlemlenen türler arasında dağ horuzu, kara iskete, sakallı akbaba ve turna gibi pek çok nadir kuş türü de yer aldı.

Göçmen kuşlar hepimizin ortak değeri

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç şunları söyledi: “Bu sene Kuş Gözlem Günü’nde 521 gönüllü insanını emeğiyle Türkiye ve Kıbrıs’ta 21 farklı noktada etkinlik düzenlendi. Türkiye gibi göçmen kuşların göç yolu üzerinde önemli bir yere sahip bir coğrafyada böyle bir etkinlik düzenlemek hepimizi çok mutlu etti. Türkiye barındırdığı biyolojik çeşitlilik dışında göçmen kuşların göç yolu üzerinde olması sebebiyle küresel ölçekte önemli bir konuma sahip. Bu etkinliklerde, katılan yüzlerce insanla beraber kuşları ve göç yolları üzerinde karşılaştıkları sorunları da anlamaya çalıştık. Göçmen kuşlar hepimizin ortak değeri. Ölüm nedenleri ise tamamen insan kaynaklı. Doğa Derneği, yaşadığımız dünyanın ayrılmaz bir parçası olan kuşların daha yakından anlaşılması ve doğal yaşam alanlarının korunması için yürüttüğü çalışmalara devam edecek. 25. Avrupa Kuş Gözlem Günü’ne katılan ve bir kuş gözlemcisi olarak doğanın korunmasına katkı veren herkese çok teşekkür ederiz.” 

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

Fotoğraflar: Birol Hatinoğlu

 

Etiketler: kuş, kuşlar, kuş gözlem günü
Okunma Sayısı: 118
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    📷

    Kuşlar göçtü biz baktık

    Hava kirliliği zekayı etkiliyor

    Diplomatik güvenliğimize vurulmuş bir darbe

    Fay hatlarını tetikledi

    Ah almadan af

    Alpay eşine böyle veda etti

    Enflasyon nasıl düşer?

    ABD Büyükelçiliğine saldırı davasında soruşturma tamamlandı

    Avrupa'dan Akkuyu nükleer santrali uyarısı

    Türkiye, rahip Brunson konusunda ABD ile anlaştı iddiası

    İsrail, Filistin milletvekilini serbest bıraktı

    Gazze'nin yüzde 80'i insani yardımlarla geçiniyor

    'Suudi Arabistan ile ortak çalışma grubu kurulacak'

    ABD Maslahatgüzarından Brunson'a ziyaret

    ABD: Çin, Rusya'dan daha tehlikeli

    AB'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı mesajı

    İsrail'de sivil silahlanma artıyor

    Mekke-Medine arası hızlı tren seferleri başladı

    İktidar, bu sese kulak vermeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Demokrasi”miz hangi kategoride?
    Genel

    Hakimler ehil ve bağımsız olmalı
    Cevher İLHAN

    “Birkaç aylık fiyat indirimi”
    Faruk ÇAKIR

    Yalan haberden nereye sığınalım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    İrade terbiyesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Asr-ı Saadet’te aile modeli
    Genel

    Fuardan büyük şevk aldık
    Genel

    Avrupa Konseyi’ne gönderilen ‘Rusya’da Risale-i Nur’ raporu
    Şemseddin ÇAKIR

    Türklük ve Türkçülük

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.