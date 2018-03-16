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20 MART 2018 SALI - YIL: 49

“Manevî arınma” mevsimine doğru: Üç aylar 19 Mart Pazartesi başladı....

16 Mart 2018, Cuma 15:35
Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, "Üç aylar, bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor." dedi.

Ramazan ayının da içinde bulunduğu üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başladı. Recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 22 Mart'ta da Regaip Kandili idrak edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Neşet Bodur, üç ayların "mana mevsimi" olduğunun altını çizdi.

Allah'ın, kulların hatalarından uzaklaşması ve yeni hamleler yapması için bazı ayları ve geceleri mübarek kıldığını kaydeden Bodur, üç aylarda rahmet dalgalarının arttığını, manevi huzur ve sükunetin kalpleri doldurduğunu ifade etti.

Bodur, Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in -Aleyhissalatu Vesselam-  hadislerinde, hayatlarında Recep, Şaban ve Ramazan aylarının değerini belirten ifadelerin bulunduğunu vurguladı.

Sonraki dönemlerde üç ayların önemli bir yer edindiğini belirten Bodur, "Aslında Regaip Kandili ve diğer geceler, bayramın gelişini bizlere haber veriyor." dedi.

"Camilerde özel programlar yapılacak"

Diyanet İşleri Başkanlığınca üç aylar boyunca camilerde özel programların yapılacağını bildiren Bodur, şöyle devam etti:

"Üç aylar bizim hayatımızda bir mektebe dönüşüyor. Kur'an-ı Kerim ve meali daha çok okunuyor. İlmihaller tekrarlanıyor. Üç aylar, yenilenme, kendimize çeki düzen verme, günahlarımız, hatalarımız varsa onlardan tövbe etme, komşuyu, yaşlıları fakirleri, kimsesizleri gözettiğimiz bir mevsim oluyor bizim için."

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Okumak için tıklayınız:

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AA

Etiketler: üç aylar
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